Napi horoszkóp - 2019. május 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki ma valósággal átrendezi a napját. Tettei, illetve kérései okán kénytelen lesz változtatni, ha tetszik, ha nem. Ez persze valahol bosszantja, de cserben sem szeretné hagyni az illetőt, ezért ha puffogva is, de mindent úgy alakít, hogy neki jó legyen, vagy legalábbis eleget tudjon tenni a kérésének. Higgye el, ezért még hálás lesz Önnek, nem fogja megbánni, hogy így döntött.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagyon szívesen foglalkozna ma valamiféle kreatív tevékenységgel. Szeretne kikapcsolódni, ugyanakkor motiváltan szárnyalni és alkotni, de nem sok lehetősége lesz rá, ugyanis túl sűrű lesz a napja. Teendői elvégzése meg ma nem igényel különösebb fantáziát. Ez persze ki is ábrándítja, és azon kezd el töprengeni, hogyan szervezze át az életét, vagy legalábbis mit változtasson annak érdekében, hogy ez másképp legyen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egész nap a megérzései vezérlik majd. Nem lehet nem érezni azt az erős húzást, ami szinte mintha kézen fogva vezetné. Érdemes ma odafigyelnie rájuk, mert nem fog bennük csalódni. Sokszor pont azt fogja mondani, amit mondania kell és azt is tudja majd, mikor kell hallgatnia. Emellett pedig többször is szerencsésen alakulnak majd a dolgok maga körül, hiszen a belső ösztöne megsúgja, mit tegyen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Okosan teszi, ha ma alaposan megválogatja a szavait, mert könnyen féleértésbe keveredhet. Mindennek a tetejében ma roppant érzékeny is lesz és hajlamos mindent túldramatizálni meg a saját szája íze szerint értelmezni. Csakhogy emiatt akár olyan dolgokat is kimondhat, amivel igencsak megbánt másokat. Ezért akármennyire is nehezére essen, inkább gondolkodjon, mielőtt beszél vagy vállalja a következményeket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen elővigyázatos pénzügyek terén, mert kellemetlenség érheti. Megeshet, hogy elszámol valamit, vagy nem figyel és rosszul adnak Önnek vissza. Az sem kizárt, hogy valaki szándékosan próbálja megkopasztani. Mindenképpen kerülje azt, hogy ma kölcsön adjon, mert búcsút inthet is annak a pénznek. Egy kis odafigyeléssel elkerülheti azt, hogy anyagi veszteség érje.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ez egy nagy nap lehet maga számára. Lehetősége adódhat arra, hogy prezentálja tudását, tehetségét és ennek köszönhetően akár előre is lépjen. Érthető, ha feszült miatta, de nincs oka kétségbeesni. Csak vegye lazán a dolgot, mintha egy sima kis kihívás lenne, és ne gondolja azt, hogy tétje van. Talán úgy érzi, el fog bukni, le fog blokkolni, de higgye el, az éles helyzetben remekelni fog!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma többször is érthetik bosszantó kellemetlenségek, de szerencsére mindegyiken képes lesz nevetni és nem veszi őket komolyan. Pedig ma aztán vicces félreértésekben lehet része, kínos pillanatokban és rengeteg olyan helyzetben, amin csak a humor segíthet. Ha nem vesz mindent véresen komolyan, mindennek ellenére is kellemes napot tölthet el. Viszont a környezete nem biztos, hogy mindig partner lesz ebben.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Fogalmazzon ma gyengédebben a szeretteivel szemben, mert akaratlanul is megbánthatja őket. Környezete ma valamivel érzékenyebb és könnyen megbántódhatnak azon is, amit egyáltalán nem annak szánt. De nemcsak a kritikákkal, megjegyzésekkel kell finomabban bánnia, hanem vicces beszólásokkal is. Egyik-pillanatól a másikra elszabadulhat a pokol és egy jó ideig haragban lehetnek.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Történik valami, amire azonnal kell reagálnia. Ez lehet egy nem várt ajánlat vagy egy olyan kellemetlenség, ami nem tűr halasztást és villámgyorsan kell rá lépnie. Akármennyire is sürgeti az idő, azért gondolja át, mire készül, tetteinek mi lehet a várható következménye. Ha van rá lehetősége, kérdezzen meg egy kívülállót is. Csak azután szánja el magát bármiféle lépésre.

BAK: (december 22 - január 20.)



Egy igen kedvező ajánlatot kaphat ma, ami nemcsak karrierbeli, hanem anyagi előrelépéssel is járna. Épp ezért érdemes alaposan fontolóra vennie, nem pedig hirtelen felindulásból döntenie, így elkerülheti, hogy komolyabb kellemetlenség érje. Járjon utána a hallottak valóságtartalmának, és ha az derül ki, nincs a dolognak buktatója, akkor ne habozzon elfogadni!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Folyton elkalandoznak a gondolatai. Képtelen odafigyelni másokra vagy éppen a munkájára. Szívesebben álmodozik és szövögeti terveit. Az volna a legjobb, ha ma semmi komolyat nem csinálna, de legalábbis nem ma akarná jelentősebb terveit megvalósítani. Inkább forduljon befelé és engedje szabadjára gondolatait, mert fantasztikus ötletek juthatnak az eszébe. Ez a mai egy igazán kreatív nap lehet.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma szinte a semmiből keletkezet vita. Hirtelen azon kapja magát, hogy háborúban áll a környezetével és arra sem emlékszik, min vesztek össze. Valószínűleg azért sem, mert egy banális apróságon kapta fel valaki a vizet és robbant ki a veszekedés. Mentse, ami menthető, és próbáljon kompromisszumot kötni a többiekkel. Jobb, ha nem játszik békebírót, de ajánlja fel a békés megoldásokat.

