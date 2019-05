Napi horoszkóp - 2019. május 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen elővigyázatos, mert ma kissé szelektív lehet az emlékezete és könnyen elfelejthet dolgokat. Adódhatnak ebből kellemetlenségei a munkahelyén és a magánéletében is. Jobban teszi, ha ma mindent felír, illetve kétszer is elolvas, így nagyban megakadályozhatja, hogy kellemetlenség érje. Ha pedig valami nem világos, inkább kérdezzen, jobb, ha ma nem próbál meg improvizálni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma hajlamos lesz minden tekintetben a szívére hallgatnia, ami nem biztos, hogy mindig jó ötletnek fog bizonyulni. Lehet, hogy valakit nagyon sajnál vagy szeret, szívesen segítene rajta, de ahol Ön is tudja, hogy jobb lenne az eszére hallgatnia, mert az a helyes, akkor tegye azt. Máskülönben Önnek fog kellemetlensége származni abból, hogy vajszíve van. Arról nem is szólva, hogy egyesek visszaélhetnek vele.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akármilyen pletykát is halljon ma, okosabban teszi, ha nem dől be neki. Akár negatív, akár pozitív jellegű legyen. Nem biztos, hogy szándékosan akarják félrevezetni, de jobb, ha nem esik kétségbe, illetve nem is iszik előre a medve bőrére. Ha sehogy sem hagyja nyugodni a dolog, akkor annál a személytől érdeklődjön, akinek köze lehet a dologhoz, kapcsolódik hozzá a hír, de érdemes lenne türelmesen várnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma valaki Önhöz fordul a magánéleti problémájával. Akármennyire is nehéz legyen magának, igyekezzen objektív tanácsot adni, ha mindenképpen szeretne, vagy az illető ragaszkodik hozzá. Talán jobb lenne, ha csak meghallgatná, és nem keveredne bele. Illetve megpróbálhatja rávezetni az Ön szerinti helyes megoldásra, de attól mindenképpen óvakodjon, hogy egy az egyben befolyásolja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma óriási kísértésnek lesz kitéve. Úgy veszi észre, ma valahogy minden akciós, de legalábbis roppant kedvező módon érhetné el azt, amire vágyik, legyen az egy cipő, ruha, ékszer vagy éppen utazás, esetleg tanfolyam. De most bizony meg kell állnia, hogy mértéktelen költekezésbe kezdjen. Jobb, ha nem bízik meg magában, hiába mondja, hogy le tudd állni. A végén az lenne, hogy tetemes összegeket költ el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Hajlamos lehet ma meggondolatlan döntéseket hozni. Olyanra mondhat igent, amit később bánni fog. Megvásárolhat valamit, amire nincs is szüksége vagy legalábbis túl drága volt ahhoz, hogy most megengedje magának. Ugyanolyan könnyen mondhat ki és tehet meg dolgokat, amik később még bonyodalmakat okozhatnak. Szerencsére még nincs késő ahhoz, ha odafigyeljen ma magára!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Legyen elővigyázatos, mert ma kisebb zűrzavar támadhat maga körül, amit valójában maga indít el. Egy kis odafigyeléssel elkerülhetné, hogy szarvashibát ejtsen, aminek következtében a fejetetejére állna ma minden maga körül. Szerencsére hamar sikerül megoldani a problémát, de nyomot hagyna a kollégáiban vagy éppen a családjában. Mostanában túlságosan szétszórt és ezt egyre nehezebben tolerálják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Óriási a nyomás magán. Nemcsak azért, mert sokat várnak el Öntől, hanem azért is, mert rettentően stresszes az élete. Egyre inkább utál felkelni és bemenni a munkahelyére. Elege van a környezetéből és néha a szeretteit is púpnak érzik a hátán. Vegye ezt jelnek, hogy ideje lenne valamin változtatnia, mielőtt felrobban vagy idegösszeroppanást kap. Talán csak szabadságra lenne szüksége és arra, hogy kis időt egyedül töltsön. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Egy igencsak nyugtalanító hírt halhat, ami el is gondolkoztatja olyan téren, hogy talán maga rontott el valamit. Vagy pont, hogy nem tett meg. Érdemes lenne meghallgatnia egy kívülálló véleményét, aki segíthetne rendbe szednie a gondolatait és egy kis útmutatást kapna. Még semmi sincs veszve, viszont nincs is túl sok ideje arra, hogy cselekedjen. A hibázás pedig most már nem megengedett, biztosra kell mennie. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Van valami, amit nagyon szeretne elérni, megszerezni, de nem biztos abban, hogy mi lesz utána, és egyáltalán képes lesz-e felnőni a feladathoz vagy éppen a szerephez. Bármennyire is sürgeti az idő, gondolja át alaposan, mert nem biztos, hogy utána vissza lehet csinálni, vagy ha igen, azt akár a jó híre bánhatja. Ne hagyja magát siettetni, mert akkor biztosan rossz döntést fog hozni. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Hihetetlenül kreatív lesz ma. Fantasztikus ötletek és megoldások jutnak az eszébe, amik nemcsak a munkahelyén lehetnek hasznosak, hanem a magánéletében is. Ma valósággal megtáltosodik és jelentős sikert, de legalábbis áttörést érhet el. Ne fogja vissza magát, engedje ki a szellemet a palackból és szárnyaljon! Ha esetleg ma vizsgázik vagy állásinterjúja, randija lesz, simán leveszi a másik felet a lábáról! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Valaki ma bizalmatlanságot ébreszt Önben. Talán a randipartnere viselkedik gyanúsan, de az is lehet, hogy az egyik szerette, barátja hallgat el maga elől valamit. Megpróbálhatja kierőszakolni belőle, de mint azt jól tudja, ritkán válik be az ilyesmi. Más módszereket kell alkalmaznia, ha meg akarja tudni az igazat. Persze igyekezzen tisztességesen eljárni és érdemes nyitott szemmel járnia! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc