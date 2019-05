Napi horoszkóp - 2019. május 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Akármennyire is nagy a kísértés, vissza kellene ma fognia magát és nem költekeznie. Legyen óvatos, mert többet költhet a kelleténél. Lehet, hogy nemcsak magára gondol, hanem szeretteire is, de nemcsak megvenni lehet a boldogságot. Ügyeljen ma erre, már csak azért is, mert egyesek szemében felszínesnek tűnhet. Persze ne is mások véleménye miatt ne fogja vissza magát, hanem szüksége lehet arra, amit ma elkölt.

Érdemes lenne ezt a napot aktívan pihenéssel töltenie. Ön is érzi, hogy le van kissé merülve, ezért sincs ma túl sok mindenhez kedve. Ne is erőltesse, hogy olyan dolgokat csináljon, amelyekhez nincs affinitása. Tegyen ma félre minden kötelezettséget, amit csak tud és pihenjen. Elővehetné régi kedvteléseit, hobbijait, amikkel egy ideje nem foglalkozott, üdítően hatnának magára!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma valahogy azt tapasztalja, mindenki figyelmes, kedves és megértő Önnel. Jól esik magának a környezete szeretete és figyelme. Ezért is érdemes együtt töltenie a napja egy részét barátaival vagy éppen rokonaival, mert mindenkitől csak pozitivitást kapna. Ügyeljen arra, hogy ez ne legyen teljesen egyedoldalú és egész nyugodtan dicsérjen meg maga is másokat, de legalábbis mutassa ki a szeretetét.

Ma rátalálhat egy új hobbira vagy legalábbis egy olyan témára, ami igencsak foglalkoztatni kezdi. Lelkesen veti bele magát és még többet akar róla tudni. Úgy érzi, kincset talált, ami jókedvre deríti és fényt visz a szürke hétköznapjaiba. Érthető a rajongása, de azért ügyeljen arra, hogy mellette elvégezze a kötelezettségeit. Nem jó, ha túlságosan egy dologra figyel, mert abból szoktak kellemetlenségei származni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Megnyílik Önnél a pénzcsap. Váratlan összeg üti a markát, még akkor is, ha csak visszaadja valaki magának a kölcsönt, amit adott. De azért a lottó nyereményt sem lehet kizárni. Minimum olyan lehetőséget kínálnak fel Önnek, aminek köszönhetően könnyedén szerezhet plusz pénzt. Viszont érdemes lenne ezt a pénzt félretennie, és nem azonnal elkölteni, mert rövidesen szüksége lehet rá.

Nem várt segítséget kaphat az egyik szerettétől. Innen is látszik, hogy családja szereti és odafigyelnek Önre. Pont kapóra fog jönni a rokon szakértelme, támogatása vagy akár a pénze, amivel kimászhat a bajból. Éppen ezért itt büszkeségnek nincs helye, hiszen arra való a család, hogy összetartsanak és segítsenek egymásnak. Alkalomadtán majd maga is viszonozza!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Sehogy sem tud abban a tempóban haladni ma a feladataival, mint szeretne, pedig rengeteg elintéznivalót talált ki mára magának. Talán csak be kellene vonnia egy-két szerettét, hogy ne egyedül csináljon mindent. Ám az sem kizárt, hogy irreális elvárásai vannak a mai napi teljesítményével kapcsolatban. Ne feledje, hogy ez a hétvégének utolsó napja, lehet nem kellene annyira telepakolnia mindenféle feladattal.

Valaki segítségre szorul a környezetében és Ön nagyon lelkesen a rendelkezésére áll. De előbb egy pillanatig el kellene gondolkoznia azon, hogy megéri-e, mielőtt újfent az lenne a történet vége, hogy Ön segíteni próbál, de csak letolást kap cserébe, hogy mit avatkozik bele. Netán semmibe veszik magát, esetleg mikor maga lesz bajban, nem számíthat az illető segítségére. Nem biztos, hogy mindenkit a maga tisztje megmenteni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Fejetetejére állhat érzelmi élete. Megismerkedhet valakivel, akiért képes lenne mindent félredobni. Ha egyedülálló, akkor még hagyján, de a párban élőket is megzavarhatja ez a személy, már csak azért is, mert egyértelmű jeleket kapnak arra vonatkozóan, hogy ők sem közömbösek az illető számára. Legyenek nagyon óvatosak, és előbb gondolják át, mit szeretnének, mielőtt cselekszenek!

Ajánlatos lenne odafigyelnie manapság az álmaira, mert komoly üzenetet hordozhatnak. Vagyis ne legyintsen rájuk, ha butaságnak tűnnek, vagy gyakran ugyanazzal a dologgal álmodik, esetleg túl életszerűnek tűnik. Inkább vizsgálja meg őket, mert valószínűleg fontos dologra próbálják felhívni a figyelmét. Az is lehet, hogy az álmainak köszönhetően elkerülhet egy komolyabb kellemetlenséget.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Célszerű lenne kicsit magába néznie, mert érdekes dologra bukkanhat. Rálelhet egy értékes tulajdonságra, képességre, amiről megfeledkezett vagy nem is tudta, hogy ott nyugszik magában. Kellemes meglepetésben lehet így része. Emellett más lényeges dolgokra is rádöbbenhet önmagával kapcsolatban, akár egy korábbi hibájára vagy arra, min jelenleg változtatnia.

Ma senki sem zaklatja, senki sem fogja keresni, szinte az egész napját a legnagyobb nyugalomban töltheti. Délután intézze el a kötelezettségeit, tudja le őket mielőbb és akkor délutántól kezdve azzal foglalkozhat, amivel csak szeretne. Érdemes lenne kimennie a szabadba, mert üdítő hatással lenne Önre és kifejezetten jót tenne magával. Új és fantasztikus ötletek juthatna az eszébe!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



