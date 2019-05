Napi horoszkóp - 2019. május 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kirobbanhat a családi háború, és magától várják a megoldást, de legalábbis azt, hogy valamiféle ítéletet hozzon és megoldja a kialakult helyzetet. Legyen ezzel óvatos, mert amilyen hálás szerepnek tűnik, annyira kellemetlen is lehet. Mivel nem tud olyat mondani, tenni, amivel mindenki elégedett lehet, ezért arra figyeljen oda, hogy legalább ne bántson meg senkit. Próbáljanak kompromisszumot kötni.

Sajnos nem úgy alakul a napja, mint tervezte, szerette volna, és ez mélységesen elkeseríti. Ne legyen ilyen pesszimista, hiszen attól még lehet ez egy remek nap és érhetik kellemes meglepetések. Figyeljen oda, mert annyira belelovalhatja magát a bánatba, a szomorúságba, hogy fel sem fognak tűnni magának a jó dolgok. Márpedig szerettei erőfeszítéseket tesznek majd azért, hogy Ön jobban érezze magát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy szerettét valami olyan dolog érheti, ami magával is kapcsolatos lehet és kisebb-nagyobb mértékben Önre is hatással lesz. Viszont ez el is gondolkodtatja magát azzal kapcsolatban, hogy ezek után, miként álljon az illetőhöz. Ha eddig jó volt a kapcsolatuk, ne hagyja, hogy ez a dolog szétválassza Önöket. Valószínűleg ez egy olyan próba, ami azt a célt szolgálja, hogy megerősítsék a kapcsolatukat.

Úgy érzi, Ön egyre csak ad, próbál segíteni a szeretteinek, akik nem értékelik magát. Hiába igyekszik a kedvükben járni, nem becsülik magát eléggé. Lehet, hogy valóban elkényeztette őket, de az sem kizárt, hogy a maguk módján hálásak Önnek, csak ez nem tűnik fel magának. Mielőtt háborút indítana emiatt, nem ártana kicsit jobban megfigyelnie magát szerettei körében. De se így, se úgy nem célravezető közölni velük, hogy nem elég hálásak.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kellemetlen hírt kaphat anyagiak tekintetében, vagy nem várt kiadással találja szembe magát. Bárhogy is legyen, ne veszítse el az eszét, őrizze meg a nyugalmát. Csak hideg fejjel oldhatja meg a fennálló nehézséget. De legalább az derül ki, hogy nem olyan súlyos a helyzet, mint amilyennek elsőre tűnt és ez igencsak megnyugtatja majd magát. Mindenesetre a történést érdemes jelnek vennie!

Kifejezetten elégedett lesz a mai nappal, mert minden a kedve szerint alakul. Sorra kipipálhatja a mai nappal kapcsolatos terveit, sőt, még több is összejön, mint remélni merte volna. Még önmagára is jut ma elég ideje, végre megtarthatja otthon a házi wellness napot vagy akár nyugodtan olvashat, filmet nézhet és senki sem fogja zaklatni. Ennek köszönhetően ma sikeresen kipihenheti magát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyik szerette ma kellemetlenséget okozhat Önnek. Akármennyire is nagy legyen a kísértés, ne mondjon neki olyat, amit később megbánhat. Érthető, ha dühös vagy csalódott lesz, de valószínűleg nem tehet a történtekről. Csak tanító célzattal fedje meg, ne azért, hogy kiélje rajta a mérgét, már csak azért is, mert könnyen helyre fogja tudni hozni a dolgokat és ezt maga is tudja.

Valakinek szüksége lehet a segítségére és dolgozik is magában a vágy, hogy segítsen neki. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy nem oldhatja meg az összes problémáját, nem cselekedhet helyette, akármennyire is szeretne, másképp sosem tanulja meg a személyes életleckéit. Ezért kivételesen üljön meg a fenekén, legyen türelemmel és ne aggódjon. Bízzon a képességeiben!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Figyeljen ma oda az egészségére és vegye komolyan teste jelzéseit. Ráférne már Önre az aktív pihenés. Nagy lehet a kísértés, hogy utcára menjen vagy bulizzon, de legalábbis részt vegyen valamiféle eseményen, ám a csillagok mégis arra bíztatják, maradjon veszteg. Igenis pihenjen, foglalkozzon magával, lazítson, máskülönben a legkevésbé szerencsés pillanatban fog ágynak esni. Teste-lelke megelégelheti jelenlegi életvitelét.

Tele van elképzelésekkel és vágyakkal. Szeretné átrendezni, de legalábbis megújítani az otthonát. Tegyen így és vonja be hozzá a szeretteit, így legalább szórakoztató kis családi program elé néznének. Hozzanak együtt döntéseket és dolgozzanak össze. Hiszi vagy sem, de még össze is hozhatja magukat a közös, kreatív tevékenyég. Merje kezdeményezni a lehetőséget és fogja össze családját!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Valaki ma ráijeszthet magára egy pletykával vagy egy rossz hírrel. Még szerencse, hogy mindkét esetben az fog kiderülni, hogy nem is olyan súlyos a helyzet és egy-kettőre meg fog nyugodni. Viszont vegye ezt jelértékűnek és kellene gondolkodnia azon, mit is tenne egy hasonló, és mondjuk valódi szituációban. Ennek okán ma kissé befelé fordulós napja lesz, mert át kellene gondolnia néhány dolgot.

Egyik szerette ma túlfeszítheti a húrt magánál. Béketűrés ide vagy oda, most már oda kellene pirítania, másképp ezt rendszeresen meg fogja tenni Önnel és akár komolyabban is kiszúrhat magával. Nem kell gonosznak lennie, csak jelezze neki, hogy látja, mit csinál és kérje meg arra, hogy fejezze be. Álljon a sarkára, máskülönben a fejére nőhet és annak kellemetlen következményei is lehetnek és akár másokat is maga ellen hangolhat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



