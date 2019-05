Napi horoszkóp - 2019. május 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Fantasztikus hangulatban van ma. Saját magán is meglepődik, mert minden ok nélkül van kicsattanó formában. Mindenkire mosolyog, kedves és előzékeny a környezetével, egészen olyan, mint egy angyal. Ne bántódjon meg azon, ha mások azt hiszik, biztos szeretne tőlük valamit, hiszen nincsenek hozzászokva a maga felhőtlen jó kedvéhez, de egy-kettőre megtetszik majd nekik ez az oldala!

Általában nem jelent Önnek problémát az, hogy kreatív legyen és fantáziadús, de ma valahogy sehogy sem fog jönni az ihlet akkor, amikor a legnagyobb szüksége lenne rá. Legyen türelemmel, hiszen még a legtehetségesebb emberekkel is előfordul időről-időre, hogy leblokkolnak, vagy rövidzárlatot kapnak. Ilyenkor minél jobban erőlteti, annál kevésbé fog megjönni az isteni szikra! Adjon egy kis időt magának!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Önbizalma teljében van, úgy érzi, bármire képes, nincs maga előtt lehetetlen. Viszont legyen óvatos, mert ma valaki kihasználhatja azt, hogy vállalkozószellemű és szívesen mond igent másoknak. Egyik pillanatról a másikra azon kaphatja magát, hogy olyanra mondott igent, amire egyáltalán nem szeretett volna. Nem az a gond, hogy megbízik másokban, de néha lehetne kicsit óvatosabb.

Ma megszállja magát a kisördög és olyan dolgokat csinál, amit máskor messzire elkerülne. Rátörhet magára az ellenállhatatlan vágy, hogy költekezzen vagy egész nap nassoljon és természetesen a hálóban is előbújhat magából a démon. Ez utóbbival nagy sikere lehet a kedvesénél, de arra nem ártana odafigyelnie, mennyit költ és mit eszik, iszik, mert mindegyikből kellemetlensége származhat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Van, hogy néha a siker nem rajtunk múlik. Lehet, hogy Ön mindent megtett a siker érdekében, de sajnos mégsem jött össze valami, amiben nagyon reménykedett. Nem érdemes emiatt elkenődnie. Ha mégis úgy érzi, valamit elrontott, csinálhatta volna jobban is, akkor tanuljon belőle, de ha nincs ilyen, akkor fogadja el, hogy ez most nem magán múlott és attól még próbálkozzon máskor is!

Úgy gondolja, hogy valaki hazudik Önnek. Sőt, talán kimondottan többször is tetten éri. Ha nem megy ennél jobban utána és tudja meg az igazságot, ne csodálkozzon azon, ha később kellemetlensége származhat belőle. Lehet, hogy az illető nem szánt szándékkal akarja átverni, az sem kizárt, hogy maga sem tudja, mit csinál, és milyen veszély leselkedik rá, ami valamilyen módon Önt is érinteni fogja.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Akármennyire is szépen kéri valaki valami olyanra, amit nem szeretne megtenni, nem kell beadnia a derekát. Nyugodtan mondjon nemet. Ha az illető megsértődik, azzal se foglalkozzon, hamar meg fog enyhülni. Máskülönben örökké csak arra fog törekedni, hogy mások kedvében járjon, és olyan dolgokba menjen bele, amik valójában felérnek magánál egy kínzással.

Nemrég valaki megbántotta, de az illető már többször is bocsánatot kért és igyekezett helyrehozni a kapcsolatukat. De maga valahol még mindig neheztel rá. Talán itt lenne az ideje annak, hogy valóban megbocsásson neki és elengedje sértettségét. Ne büntesse tovább az illetőt hűvös magatartásával. Mindenkinek jár egy esély, és gondoljon arra, hogy fordított esetben Ön is örülne egy újabb lehetőségnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nagyon oda kell ma figyelnie arra, mennyit költ. Hajlamos lehet túlzásokba esni. Állítson fel fontossági sorrendet, de ma ne adjon ki nagyobb összeget a kezéből, mert rövid időn belül megbánná. Ugyanakkor megeshet, hogy ma valaki szeretne Öntől kölcsön kérni. Mielőtt nagylelkűen eleget tenne a kérésének, gondolja át, hogy tudja-e nélkülözni az összeget, mert megeshet, hogy többé nem látja viszont.

Végre megoldódik egy régóta húzódó problémája, de legalábbis bizonyos tekintetben fellélegezhet. Egyik feladatát letudja, megszűnik valami, ami eddig visszafogta, akadályozta. Viszont ne kövesse el azt a hibát, hogy akkor máris újabb kihívás elé állítja magát, új feladatot talál ki magának. Élvezze ki, hogy van egy kis ideje, pihenjen, szánjon több időt szeretteire és kedvteléseire.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szinte ma mindenkinek lesz magához egy-egy jó szava. Elképesztő mennyiségű szeretetet és támogatást fog kapni a környezetétől. Ha eddig önbizalmi problémákkal küszködött, akkor ma egész biztosan megerősödik és a lelki világa is helyreáll. Ráadásul, ha van valaki, akit esetleg megszeretne hódítani, ma érdemes lehet lépéseket tenni az irányába, mert ma nehéz lesz Önnek nemet mondani!

Amennyiben ma meghívást kap barátaitól rokonaitól, érdemes lenne elfogadnia. Jót tenne magának a társaság. Ne keresgéljen mindenféle kifogást arra, miért nem ér rá. Lehet, hogy úgy hiszi, most inkább magányra lenne szüksége, higgye el, saját maga is meglepődne azon, mennyire jól érezné magát társaságban és milyen sokat dobna a hangulatán. Merjen igent mondani és hagyja, hogy szerettei jó kedvre derítsék!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



