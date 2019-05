Napi horoszkóp - 2019. május 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki nemrég megbántotta és még mindig nem tette túl magát rajta, hanem cipeli annak terhét. Önnek és az illetőnek is jobb volna, ha végre megbocsátana. Ne legyen túl szigorú vele. Sőt, az sem kizárt, hogy az illető nem is sértésként szánta, amit mondott és így talán azt sem tudja, hogy maga haragszik rá. Gondoljon bele, hogy volt-e oka megbántani magát, mielőtt feleslegesen szenved és duzzog.

Úgy érzi, valaki sarokba szorította és elvárásai vannak vagy akár zsarolja magát. Semmi esetre se hagyja magát, ne menjen bele olyanba, amit nem szeretne és ne is hagyja, hogy a másik fél a fejére nőjön. Ha van rá lehetőség, kerülje el a harcot, de ha nincs, akkor tegyen meg mindent annak érdekében, hogy mielőbb kiszabadulhasson ebből a helyzetből. Így vagy úgy, de meg kell védenie magát!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma valaki nem megy le a nyakáról. Addig-addig fogja piszkálni, amíg meg nem adja neki, amit kér. Lehet, hogy Ön elhatározza magát, hogy már csak azért sem, de elhiheti, az illető nagyon oda fogja tenni magát annak érdekében, hogy célt érjen. Jó is, ha odafigyel, mert a végén úgy megy bele valamibe, hogy nem is tudja pontosan, mire mondott igent vagy hogy egyáltalán beleegyezett a dologba. Az illető nagyon ravasz!

Hajlamos ma mindent túlbonyolítani, pedig teljesen egyszerűen is megoldhatná a helyzetet, a problémát, de maga azért csavar rajta egyet. Mindezt úgy, hogy fel sem tűnik magának, csak panaszkodik másoknak, akik meg látják, mit csinál. Próbáljon kicsit tudatosabban odafigyelni arra, mit csinál, így sokkalta leegyszerűsíthetne a napját, de akár hosszú távon az életét is. Van, hogy néha az egyszerűbb a jobb!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hiába a jó szándék, ma mindent megtesz azért, hogy valakinek segítsen, kihúzza a bajból, de az illető sehogy sem tud élni a lehetőséggel, vagy pedig el sem fogadja. A kezét pedig még maga sem foghatja állandóan, illetve nem erőltethet rá olyat, amit nem akar. Nem lesz attól rossz ember, ha elengedi az illetőt és hagyja, hogy a saját útját járja. Ne kudarcként fogja fel a dolgot, hiszen Ön megpróbált neki segíteni!

Ma nincs ideje arra, hogy sokáig rugózzon egyetlen feladaton vagy egy problémán. Mielőbb meg kell oldania. Éppen ezért talán érdemes lenne egy gyors és rendhagyó módszert alkalmaznia. Emellett valaki segít Önnek abban, hogy más szemmel tekintsen erre vagy talán egy másik problémájára, ami újabb segítség lehet magának abban, hogy megoldja azt. Legyen nyitott mások javaslataira!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Azt szeretné, ha mindenki békén hagyná, senki sem szólna magához és egyedül lehetne egész nap. Sajnos ez a vágya aligha fog ma megvalósulni, ezért csak annyit tehet, hogy elkerüli a környezetét vagy legalábbis a velük való kommunikáció. Viszont tudni akarják, miért olyan fura, miért viselkedik ennyire távolságtartóan. Reagáljon erre valamit, máskülönben egész nap zaklatni fogják.

A csillagok arra bíztatják, hogy legyen őszinte. Bármennyire is nem szeretne az lenni, mert nem akar valakit megbántani, még mindig jobb, ha megmondja az igazat, mintsem később derül ki az, mert elhiheti, biztosan ki fog derülni. Bízzon abban, hogy az illető vagy legalábbis a kapcsolatuk ki fogja bírni az Ön őszinteségét. Magának is jobb lesz így, mert nem kell észben tartania, mit füllentett.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki nem tartja be a magának tett ígéretét és ez érthető módon bosszantja, de legalábbis bántja. Teljesen felesleges emiatt megharagudnia rá, pláne, ha nyomós oka volt arra, miért nem tett eleget az ígéretének. Mielőtt elhamarkodott döntést hozna, érdemes lenne ezt átgondolnia, illetve megbeszélnie vele. Mostanában nagyon szeszélyes és sokszor ok nélkül is megsértődik vagy felkapja a vizet.

Azt veheti észre, hogy mostanában úgy viselkedik, mint az egyik rokona és ez megrémíti. Ez bárkivel előfordulhat, nincs miért szégyenkeznie vagy aggódnia. Kis odafigyeléssel elérheti azt, hogy ne kövesse a családi mintákat, ne legyen ugyanolyan, mint a rokona. Lehet, hogy érdemes lenne ehhez szakértő segítségét kérnie, pláne, ha nagyon zavarja a dolog magát vagy akár a szeretteit.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Rosszul mért fel egy bizonyos helyzetet és elbizonytalanodott. Nem tudja, képes lesz-e elvégezni az adott feladatot, kihívást. Ha nem tudja visszamondani, akkor bizony végig kell csinálnia, de megteheti, hogy segítséget kér hozzá. De legyen résen, mert valaki kihasználhatja ma az egyik gyengeségét és kellemetlenséget okozhat Önnek. Ma nagyon alaposan át kell gondolnia mit lép és kinek mit mond!

Legyen elővigyázatos, ugyanis valaki megpróbálhatja átverni. Nem a valódi arcát mutatja, hazudik Önnek, mert el szeretne érni valamit. Talán sejti is ki lehet az és nem feltételezné róla, de okosabban teszi, ha inkább biztosra megy. Ne hagyja magát megtéveszteni, mindegy mennyire igyekszik az illető Önt megfűzni. Főleg szerelmi és üzleti téren legyen elővigyázatos, ahol komoly kellemetlenségeket szenvedhet el.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



