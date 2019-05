Napi horoszkóp - 2019. május 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy érzi, hogy mindenki magára hagyta. Épp a legnagyobb szüksége lenne a szeretetre, a támogatásra, erre a szerettei, barátai eltűnnek, és magára hagyják. Ez nem azért van, mert nem fontos számukra, vagy nem szeretik, és nem viselik a szívén a sorsát. Hanem egész egyszerűen azért, mert még ők is tudják, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket egyedül kell megoldania és egymagának kell vele szembenéznie.

Ideges valami miatt és már a legrosszabbra is felkészül. Majdnem egész nap tiszta ideg lesz és már fizikai kellemetlenségek is adódhatnak miatta. Nem bízik önmagában, sem a jó szerencséjében, pedig pont az fog kiderülni, hogy túlpörögte a dolgokat. Sokkal jobban sülnek el a dolgok, mint azt remélni merte. Jó kis lecke lesz az magának a jövőre nézve, hogy máskor merjen bizakodni és hinni önmagában.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valaki szeretne Önhöz közelebb kerülni, csak éppen még azt nem tudja, miként is viszonyuljon a személyhez. Próbálja nem általánosítani, igyekszik elvonatkoztatni, hogy csak azért, mert valaki megbántotta, átverte és csalódást okozott Önnek, még nem biztos, hogy minden esetben így fog járni. Ha igazán szeretne közelebbről is megismerkedni az illetővel, le fogja győzni a bizalmatlanságát.

Ha ma akad néhány szabad perce és jutna elég ideje a kedvtelésire, arra, hogy pihenjen, akkor feltétlenül használja ki. Főleg amiatt, mert hamarosan felpöröghetnek maga körül az események, besűrűsödhetnek a napjai és utána már nem fog annyi ideje jutni magára, mint szeretné. Élvezze ki ezt a napot maximálisan, és persze ha lehetősége lesz rá, utána is iktasson be a napjaiba egy kis énidőt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Remek formában lesz ma. Szinte minden, amit eltervez, az sikerülni is fog. Sorra valósítja meg elképzeléseit. Persze ettől egészen szerencsésnek és megállíthatatlannak tartja majd magát, de azért legyen óvatos és ne bízza el magát teljesen. Ugyanis nemcsak saját magának köszönhet mindent és a képességeinek, hanem a szerencséjének is. Márpedig a szerencse forgandó.

Időszerű lenne pontot tennie egy kapcsolatra vagy kérdésre. Lehet, hogy ehhez fájdalmas döntést kell hoznia, de hosszú távon jobban fog járni vele. Ne keressen kifogásokat, ne akarja újra a szőnyeg alá söpörni, most már lépnie kell. Most, amíg van egy kis bátorsága hozzá. Támaszkodjon azokra, akik szintén erre bíztatják. Ne feledje, hogy maga jóval erősebb, mint azt hiszi.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Le kellene lassan állnia. Az a tempó, amit manapság diktál magának, rövid időn belül ki fogja készíteni. Talán már el is kezdett kellemetlen, fizikai tüneteket tapasztalni. Ne legyintsen rájuk, hanem vegye őket komolyan. Az egészségével játszik. Meg fogja ütni a bokáját, ha nem ad le néhány feladatot és iktat be több pihenést az életébe. Semmi sem lehet annyira fontos, hogy közben meggebedjen.

Megerősítést kap attól, akinek fontos a véleménye és épp jókor. Óriási szüksége volt arra, hogy valaki biztosítsa arról, hogy jól látja a dolgokat, illetve jó úton jár. Ám még ennek ellenére is akadnak kétségei, jobban mondva nem szeretne valamit megtenni, van magában egy kis félelem, de így, hogy bizonyosságra lelt, ideje lenne cselekednie. Bízzon jobban a képességeiben és a döntésében.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Akármennyire is kíváncsi, ne erőltesse semmit. Ha valaki nem akar Önnek megnyílni és beszélni az érzéseiről vagy arról, hogy mi történt vele, akkor ne erőszakolja, mert azzal csak azt éri el, hogy végképp magába zárkózik. Amennyiben képes őt kicsit békén hagyni, elkerülni a személyt vagy magát a témát, akkor az illető Önként és dalolva megnyílna magának. Úgyhogy megéri türelemmel lennie.

Ne bizonytalanodjon csak azért, mert valaki megkérdőjelezi. Persze, gondolja át van-e valami a szavaiban, de ne hagyja, hogy teljesen elbizonytalanodjon. Az illető csak féltékeny Önre, de legalábbis szeretné megállásra késztetni. Éppen ezért tegye rendbe magát fejben és merje folytatni az útját. Rövidesen be fog bizonyosodni, hogy jól gondolkodott, helyesen cselekedett és az illető is be fogja látni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Még csak most kezdődött el a hét, de maga már pörög ezerrel. Okosan tenné, ha kicsit jobban beosztaná az idejét és az energiáját, mert nem fogja bírni a hetet. Márpedig adódhatnak kellemetlenségek, váratlan helyzetek és olyankor nem ártana, ha a maximumot tudná nyújtani. Ezért most vegyen vissza, pihenjen eleget és takarékoskodjon az energiájával. Hálás lesz még ezekért a sorokért.

Jól figyeljen, mert a mai napjának a kulcsa nem más, mint a türelem. Ha elszeretne érni valamit, megvalósítani, akkor muszáj lesz türelmesnek lennie. Csak így érhet a feladatai végére és intézheti el a kényes ügyeit. Emellett kénytelen lesz a közvetlen környezetével is türelmesebbnek lennie, mert szerettei és kollégái is akaratlanul az idegeire mehetnek. Úgyhogy vegyen egy mély levegőt és gondolkodjon pozitívan!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



