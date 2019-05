Napi horoszkóp - 2019. május 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az egyedülállóknak érdemes ma randevúra menniük vagy akár nekik kezdeményezniük a beszélgetést, mert olyan személyre bukkanhatnak, aki komolyan felkelti az érdeklődésüket. Legyen nyitottak, mert ma bárhol rájuk találhat a szerelem. Akár egyedül, akár a barátaikkal, de ajánlatos kimozdulniuk otthonról, mert még az is lehet, hogy közös ismerős lévén ismerkednek meg az illetővel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kalandokból nem lesz hiány, legalábbis ha vevő rá. Izgalmas élményekben lehet része szeretteivel vagy éppen barátaival, ha többször mond igent, semmint nemet. Nem az a lényeg, hogy meggondolatlan döntéseket hozzon, hanem az, hogy élvezze az életet, a hétvégét és merje feszegetni a határait. Ne mondjon nemet olyanra, amihez nincs kedve vagy tart tőle, mert akkor le fog maradni az élményekről!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Itt az ideje annak, hogy csukva tartsa a pénztárcáját. Bármennyire is nem szeretné, sajnos meg kell hoznia ezt a döntést, mert talán már így is túl sokat költött, de legalábbis meg van annak az esélye, hogy hamarosan szüksége lesz arra a pénzre, amit a hétvégén lazán elszórna. Akármennyire is fájjon most ezt a pont, erősnek kell lennie. Különben is, úgy is jól érezheti magát a napokban, hogy nem költekezik!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egész hétvégén mindenki a maga kegyeit keresi. Szerettei maga körül sürögnek-forognak, és azon dolgoznak, hogy Ön boldog és elégedett legyen. Ne érezze azt, hogy ezt mindenáron viszonoznia kell, de legalábbis ne azonnal akarja. Fogadja el, hogy ma Ön a főszereplő és hagyja, hogy kényeztessék. Pihenjen, élvezze a törődést, a figyelmet és majd máskor meghálálja nekik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma csak arra vágyik, hogy pihenjen és meg se keljen mozdulnia. Ha ez a leghőbb vágya, akkor ne fogja vissza magát. Legyen kicsit elnéző magával és pihenjen, lazítson, lustálkodjon. A ház körüli teendők megvárják, illetve ha kell, kérjen segítséget a szeretteitől, de nem muszáj mindent Önnek csinálnia. Adja át magát a lazításnak, az édes semmittevésnek. Csináljon olyan dolgokat, ami feltöltik testileg és lelkileg egyaránt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Jó esély van arra, hogy egyedül töltse a napot. Ám ez most a legkevésbé sem zavarja, sőt, Heti horoszkóp



így legalább igazán ki tudja pihenni magát. Lesz elég ideje önmagára, hogy kényelmes tempóban elvégezze azt, amit szeretne. Emellett végre átgondolhatja a jövővel kapcsolatos terveit vagy problémás ügyeit és még megoldást is találhat rájuk. Megéri egyedül időznie, mert értékes gondolatok juthatnak az eszébe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki olyan írhat ma Önre, aki esetén a legkevésbé sem feltételezte volna, hogy szeretne közelebbről is megismerkedni magával, akár baráti, akár szerelmi céllal tegye. Ha nincs ellenére, akkor érdemes lehet néhány szót váltania vele, mert jó eséllyel kellemesen fog csalódni benne. Ám ha párban élő vagy egyszerűen Ön nem nyitott a barátkozásra, legyen kíméletes, de egyértelműen utasítsa el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mindenki magát akarja ma. Ön viszont az ágyát, a szobáját, de legalábbis a nyugalmat szeretné és azt, hogy ne zaklassák. Közölje ezt velük finoman. Anélkül is a tudtukra adhatja, hogy megbántaná őket. Érthető, hogy békességre vágyik és egy kis én-időre és ezt szerettei, barátai tudtára is adhatja anélkül, hogy beletrappolna a lelkükbe. Legyen határozott és tartson ki a célja mellett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mondhatni rátör Önre az élhetnék. Úgy érzi, muszáj kimozdulni otthonról és buliznia vagy legalábbis valamiféle izgalmas őrültséget csinálnia. Meglesz lepődve azon, hogy egy baráti nem lesznek rá kaphatóak. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen vasárnap van, egyesek inkább pihenni szeretnének és nem ártana, ha Ön is ezt tenné. Lehet szórakozni, de nem árt, ha ügyelj arra, hogy idejében ágyba kerüljön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Könnyen elveszítheti ma a türelmét szeretteivel szemben. Valószínűleg tényleg okot is szolgáltatnak rá, de az igazság az, hogy mostanában meglehetősen ki van merülve idegileg és rövid időn belül fel tudja húzni magát. Vagyis nemcsak a környezetében kell keresnie a hibát, hanem önmagában is. A jövőre nézve érdemes lenne tennie annak érdekében, hogy több türelemre tegyen szert.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Bármi is történjék, mondjon igazat. Nagy lehet a kísértés, hogy füllentsen, hogy szépítsen az igazságon csak azért, hogy ne bántson meg valakit. Ám hiszi vagy sem, sokkal többet árt azzal, ha hazudik, mintsem igazat mond. Legyen erős, vállalja a felelősséget a gondolataiért, illetve a történtekért és még azelőtt beszéljen az illetővel, hogy esetleg mástól tudná meg az igazat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valaki ígér Önnek valamit és nem tartja be. Mivel Ön azért csak-csak spirituális alkat, ahelyett hogy azon mérgelődne, mennyire megbízhatatlan az illető, érdemes lenne átgondolnia azt, hogy talán okkal történt. Gondoljon bele, mert érdekes összefüggésekbe bukkanhat és kimondottan megvilágosodhat. Ezért be veszítse el a fejét, hanem tekintse jelnek az eseményeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp