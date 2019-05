Napi horoszkóp - 2019. május 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.11

KOS: (március 21 - április 20.)



Zavarja, hogy nem olyan tempóban haladnak a dolgok, mint ahogy azt maga szeretné. Bármennyire is igyekszik, nem tud számottevő sikert vagy legalábbis áttörést elérni. Talán az is lehet a probléma forrása, hogy túl sokszor hasonlítgatja össze magát másokkal és azt nézi, ki és hol tart. Sokat segítene, ha kizárná a külső tényezőket, akár mások véleményét is és csak a feladatra koncentrálna.

Végre ma elégedettség tölti el a sikereit látván. Sorra jönnek össze azok a dolgok, amikben reménykedett, és amikért rengeteget dolgozott. Ne szégyellje magát és ne is próbálja elrejteni örömét, csak azért, hogy ne bántson meg másokat. Az igaz barátok, és akik szeretik Önt, magával együtt fognak örülni és egyedül ez számít. Merjen örülni elért sikereinek, másképp nem fogja azt érezni, hogy megérné keményen dolgoznia.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyik közeli ismerősével kapcsolatban érdekes pletykát hallhat. Először azt hiheti, hogy nincs igazságtartalma, de bebizonyosodhat az ellenkezője. Nem igazán tudja majd utána miként is álljon hozzá, és lehet, hogy nem is kellene változtatnia a vele való kapcsolatán vagy viselkedésén, pláne, ha eddig is jó volt a kapcsolatuk. Ha Önt nem érinti az, amit megtudott róla, akkor ne is kerítsen neki nagy jelentőséget.

Nyissa ki a szemét és vegye észre, hogy valaki az orránál fogva vezeti. Az illető, hazudik, szándékosan megtéveszti azért, hogy elérje célját. Ne hunyja csak be azért a szemét, mert nem akarja, hogy fájjon. Még jobban fog fájni, ha hagyja, hogy az illető visszaéljen a szeretetével, a bizalmával. Inkább nézzen szembe a valósággal és mondjon neki nemet, húzza meg a határvonalakat, de ne hagyja magát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Felmerülhet egy új és nem várt lehetőség, amely által elérheti célját vagy akár új területen próbálhatja ki magát, amellyel már régóta kacérkodott. Eleinte még lesznek kétségei önmagával és a lehetőséggel kapcsolatban, de a csillagok szerint érdemes lenne belevágnia, mert csak nyerhet vele. Ne féljen a változásoktól, az új dolgoktól, mert ezek mind-mind az Ön javát fogják szolgálni.

Valakinek megígért valamit, de ahogy közeleg a megvalósítás perce, már a legkevésbé sem szeretne eleget tenni a kérésnek. Már nem tűnik olyan egyszerűnek, vagy jó dolognak, és kétségei, már-már aggodalmai támadtak vele kapcsolatban. Ugyanakkor megbántani sem szeretné az illetőt azzal, hogy kihátrál és egyébként sem az a fajta, aki csak úgy megszegi az ígéreteit. De még az ígéret sem ér annyit, hogy kellemetlensége származzon miatta.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne engedje, hogy más lerombolja az önbizalmát. Vegye észre, hogy az illető csak így kívánja jobb színben feltűntetni önmagát. Ön pedig az útjában áll, és ha letöri a szárnyait, akkor ő tündökölhet. Nem kell ehhez hozzásegítenie azzal, hogy elhiszi azt, amit mond. Ennél sokkal jobban meg kellene bíznia magában és a képességeiben. Nehogy azt higgye, hogy ez nem fontos. Hosszú távon nem lesz kifizetődő, ha enged az illetőnek.

Ma cserben hagyhat valakit, aki nagyon számított Önre vagy talán már be is következett ez az esemény. Azóta sem találja a helyét. Az illető érthető módon neheztel Önre. Azonkívül, hogy bocsánatot kér tőle és megpróbálja jóvá tenni, nem tehet egyebet, hiszen nem csikarhatja ki belőle a megbocsátást. Türelemmel kell lennie és kivárnia, amíg megenyhül. Ha erőszakoskodik, csak még inkább elüldözi magától.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár nem szeret nemet mondani, most mégis kénytelen lesz, különben olyanra veszik rá, amit egyáltalán nem szeretne és annak csak szenvedés, meg sértődés lesz a vége. Inkább vállalja, hogy esetleg most legyen egy kis szájhúzás, de ne hagyja magát rábeszélni. Ne higgye azt, hogy csak akkor jó barát vagy partner, ha mindig mindenre igent mond. Hosszú távon csak rosszul járna vele!

Mostanában úgy érzi, az élete sorozatos lemondásokból áll. Semmi sem sikerül úgy, mint szeretné. Mindig Ön az, aki feláldoz valamit, legyen az idő, energia vagy pénz és azt tapasztalja, hogy ezeket a gesztusokat nem viszonozza a környezete, pláne nem a munkahelye. Meglehet, hogy most jött el az ideje annak, hogy átgondolja, mit is szeretne és változtatnia kellene.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Túl sokat görcsöl amiatt, hogy próbálja elfogadtatni magát másokkal. Inkább arra kellene törekednie, hogy önmagát adja, semmint folyamatosan szerepeket játsszon csak azért, mert máskülönben úgy érzi, nem fogják Önt szeretni. Különben is, ha valaki csak azt az oldalát szereti, aminek kiadja magát, akkor talán nem is valódi barát, partner, akinek csak úgy jó, ha megfelel az elvárásainak.

Újabban felettébb szerencsésnek érzi magát és minden összejön, amihez hozzáér, és amire csak vágyik. Éppen ezért alakult ki magában egy kis természetes félelem, hogy vajon meddig marad ez így? Ne essen kétségbe csak azért, mert előre fél attól, hogy véget fog érni a sikerszériája és akkor mi lesz. Majd meglátja, mikor valóban bekövetkezik, de az is lehet, hogy még sokáig élvezheti ezt a helyzetet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



