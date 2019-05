Napi horoszkóp - 2019. május 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy érzi, rengeteget dolgozik, mégsem ismerik el a munkáját. Nemhogy anyagi szinten, még szóban sem. Elhiheti, az aligha lesz célravezető, ha ezt szóvá teszi. Ám ha már elviselhetetlennek érzi a helyzetét és szüksége van az elismerésre, akkor érdemes lehet megfontolnia, hogy máshova viszi a tehetségét, tudását, ahol majd értékelni fogják. De azért ne hirtelen felindulásból hozzon ilyen döntéseket!

Újabban folyamatosan megjátssza magát, Talán azért, mert beszeretne illeszkedni valahova, vagy esetleg szeretne valakit elbűvölni, levenni a lábáról. Legyen ezzel óvatos, mert már most is tapasztalja, hogy nem érzi jól magát a szerepében és komolyan megszenvedheti lelki szinten azt, ha nem önmagát adja. Arról nem is beszélve, hogy így valójában átver másokat, mert másnak adja ki magát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Lehetne kicsit óvatosabb is, mert a tűzzel játszik. Lehet, hogy nyeregben érzi magát és biztosan érzi a sikert, de elég egy kis figyelmetlenség ahhoz, hogy minden a visszájára forduljon. Okosabban teszi, ha betartja a szabályokat, kerüli a kockázatos és veszélyes húzásokat, mert ma semmi sem garantált, bárki, bármit mondjon Önnek. Nem szégyen, ha idejében kiszáll és nem követ el őrültséget.

Időszerű lenne meghoznia egy döntést. Ne kapkodjon! Lehetőség szerint csak magára hallgasson és a saját belátása szerint döntsön. Gondoljon át minden lehetséges verziót, számoljon a várható következményekkel. Bízzon abban, hogy képes egyedül is jól dönteni. Kellemes meglepetés érheti, ha a saját feje után megy és még önmagát is meglepheti azzal, hogy mi mindenre képes!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akármennyire is sűrű legyen a napja, érdemes lenne egy kis időt áldoznia a romantikára. Nemcsak Önnek lenne szüksége arra, hogy több minőségi időt töltsön a kedvesével, hanem partnere is értékelné. Különben is, ha szerelmi életét biztosnak és kiegyensúlyozottnak találja, akkor képes nyugodt szívvel szembenézni akármilyen kihívással. Töltődjenek fel ma együtt lelkileg a kedvesével!

Ha valamiben elakadt, akkor kérjen segítséget, mert egyáltalán nem szégyen. Pláne akkor, ha tényleg nem tudja hogyan tovább és mit kellene tennie. Legyen kicsit elnézőbb önmagával szemben, hiszen nem lehet képes mindig mindenre egyedül. Azért vannak a szerettei vagy éppen a szakértők, hogy olykor rájuk támaszkodjon. Bízzon kicsit jobban másokban és hagyja, hogy segítenek!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szerencsére az derül ki, hogy fölöslegesen aggódott valamiért. Komolyabb kényelmetlenségek nélkül is megoldódnak a gondjai, illetve elintézi azt, amiért nyugtalankodott. Sőt, kifejezetten élvezni fogja a sikert, és tegye is nyugodtan, csak éppenséggel figyeljen oda arra, hogy ne dörgölje mások orra alá a sikert, mert azzal könnyen megbánthatja a többieket.

Egy bizonyos dologgal kapcsolatban túlfeszítette a húrt és érzi, hogy most meg lesz a böjtje, akár fizikai, szellemi vagy anyagi kellemetlenséggel járjon, vagy akár többel is. Amellett, hogy kénytelen lesz szembenézni a történtekkel, tanuljon belőle, hogy többé ne fordulhasson elő ilyesmi Önnel. Ám ha nagy a baj, akkor ne szégyelljen segítséget kérni, máskülönben még nagyobb baj származhat belőle.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érdemes meghallgatni a környezetét, mert valaki olyat mondhat, amire éppen szüksége lehet. Megoldást kínálhat a problémájára vagy olyan hasznos információt hallhat, amivel javíthat anyagi helyzetén vagy a karrierén. Legyen nyitott arra, hogy beszélgetésbe bocsátkozzon olyanokkal is, akikkel egyébként nem szokott vagy csak minimálisan. Még azokat is érdemes meghallgatnia, akik esetleg máskor messzire kerülne.

Bármennyire is szeretne, nem fog mindennel végezni, illetve nem tud mindent besűríteni mára. Érdemes lenne átszerveznie a napját és egyik-másik találkozóját, programját áttenni egy másik napra, máskülönben csak feszült lesz amiatt, hogy nem tud mindent elintézni és nem úgy alakulnak a dolgok, mint szeretné. Így legalább nem lesz egész nap feszült és elkerülheti a kapkodást, rohanást.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nagyon sokat változott tanult, fejlődött az elmúlt időszakban és ma kimondottan látni, tapasztalni fogja az eredményét. Teljesen másképp kezel bizonyos helyzeteket. Korábban talán elvesztette volna a fejét, a türelmét, negatívabban állt volna hozzá, most viszont könnyedén, nyugodtan orvosolja majd. Saját magát is meglepi, hogy mennyire megváltozott és ez legalább tovább fogja motiválni.

Ma valaki nem egyenes Önnel. Nem mondja a szemébe a véleményét, csak sugallni próbálja Önnek, hogy valamivel nem ért egyet, és hogy mit érez Ön iránt. Emellett igyekszik magát befolyásolni a döntésében, tetteiben. Ha zavarja a viselkedése, akkor ne hagyja szó nélkül, hanem kérje meg, hogy fejezze be és mondja meg őszintén a véleményét. Sok mindent megtudhat így az illetővel kapcsolatban.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



