Napi horoszkóp - 2019. május 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Azt veszi észre, hogy valaki nagyon leszeretné beszélni valamiről, hogy megtegyen valamit. Érthető, hogy elgondolkodik azon, hogy talán van valami a szavaiban, de az igazság az, hogy az illető csak féltékeny, és próbálja visszafogni magát. Éppen ezért ne hagyja magát befolyásolni, hanem folytassa útját és valósítsa meg a tervét. Kimondottan elégedett lesz magával és az elért eredménnyel.

Lehet, hogy vannak bizonyos kötöttségek az életében, amelyet mindenképp meg kell tennie. Ám az, hogy kivel vagy mivel tölti a szabadidejét, az csak magára tartozik. Éppen ezért ne hagyja, hogy mások szabják meg Önnek, mit kell tennie és nem is kell olyanokkal tölteni az idejét, akikkel nem szeretné. Gondolja át a dolgot, azt tesz, amit akar! Ha hagyja magát korlátozni, mások vissza fognak vele élni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Túlságosan rágörcsölhet ma egy bizonyos dologra és valójában felesleges, mert idegeskedés nélkül is könnyedén összejöhet. Nem kell túl komolyan vennie, még akkor se, ha tétje van, mert minél jobban rágörcsöl, annál biztosabb, hogy saját magát gáncsolja el. Csak tegye a dolgát, ahogy máskor is szokta, munka után pedig jutalmazza meg magát, hogy ne csak azt érezze, munkából áll az élete.

Ma mások is elismerik tehetségét, munkáját és ez óriási örömet és megelégedést fog nyújtani Önnek. Nyugodtan dicsérje és jutalmazza meg magát. Ne tegyen úgy, mintha mi sem történt volna, csak mert attól fél, hogy mások nagyképűnek fogják tartani. Ne hagyja, hogy az irigykedők befolyásolják az életét. Igenis örüljön, sőt, ünnepeljen szeretteivel, hogy igazán átérezze a siker ízét.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen elővigyázatos, ha ma átszeretné adni magát a bűnös élvezeteknek. Legalább azt szabályozza, hogy mit vagy mennyit, mert kellemetlenség érheti, ha össze-vissza eszik vagy akár iszik. Ezért ne is törődjön azokkal, akik egy buliban vagy másutt mindenféle kihívás alá szeretnék állítani vagy tesztelni, hogy mire képes. A hencegésnek és meggondolatlan döntéseknek nem sok jó vége lehet.

Nem jó, ha folyton másokhoz hasonlítgatja magát. Ne azzal foglalkozzon, hogy mások milyenek vagy éppen hol tartanak, mert ez nem fogja motiválni, hanem pont, hogy elveszi a kedvét. Tegye félre a féltékenységet, az irigységet és ne foglalkozzon másokkal. Haladjon a maga tempójában. Különben sem tudhatja, mások hogyan érték el amit, vagy hogy meddig tart az életükben a sikerszéria!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Törekedjen a tiszta kommunikációra, mert megvan annak az esélye, hogy félreérthetik. Még így is benne van a pakliban, bár ha egyáltalán nem figyel rá, akkor meg biztos lehet abban, hogy be is fog következni. Inkább legyen ma maga, aki visszakérdez, ellenőriz, így csökkentheti a kellemetlenségek esélyét. Az sem árt, ha Ön is odafigyel, nehogy maga értsen félre valamit!

Egyik szerettével lelkizni próbál több-kevesebb sikerrel. Okosan tenné, ha nem erőltetné, hogy az illető megnyíljon magának. Elég, ha tudatja vele, hogy számíthat magára és segít, amiben csak tud. Vagy ha eljutnak odáig, hogy beszéljenek, az is elegendő, ha csak meghallgatja, és nem akar mindenáron tanácsot adni neki. Azt mindenképpen kerülnie kellene, hogy bírálja, mert rossz vége lehet!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Abszolút motivált és lelkes, ha kitűzött céljairól van szó, de történhet valami, aminek hatására kibillen a nyeregből, vagyis megérkezik az első kudarc, esetleg kritika. Ha képes megrázni magát és visszaszállni a nyeregbe, nap végére sikert érhet el vagy legalábbis jelentős áttörést. Ezért nem kellene elbizonytalanodnia és elmenekülnie. Legyen bátor és feszegesse a határait, higgyen önmagában!

Még mindig nem bír túllépni egy bizonyos eseményen. Valahol még mindig sértve érzi magát, illetve szomorú a történtek miatt. Addig nem gyógyulhat be a szíve, és nem javulhat meg a kapcsolata, amíg nem hajlandó egyáltalán abbahagyni az önsajnálatot, vagy amíg ragaszkodik a sértettségéhez. Ne vigye túlzásba, mert elüldözhet másokat maga mellől vagy komolyabb depresszióba lovalhatja magát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Már jó ideje nyomja egy titok, kínos incidens a vállát és egyre nehezebben lélegzik tőle, mert szabályosan fojtogatja. Kezd arra az álláspontra jutni, hogy talán ideje lenne színt vallania és ez nem is rossz gondolat! A saját testi és lelki állapota miatt is szüksége lenne rá. Nézzen szembe a következményekkel és gondoljon arra, hogy még jól is kijöhet belőle, ha önként és dalolva vállalja a felelősséget.

Már nagyon közel a cél. Csakhogy minél közelebb ér hozzá, annál jobban megretten, és azon morfondírozik, hogy visszafordul és feladja. Nagyon rosszul tenné, ha így cselekedne, mert később meg az járna a fejében, ?mi lett volna ha?? Éppen ezért most már ne álljon meg, hanem vigye véghez a terveit és bárhogy is végződjön, legalább nem fogja emészteni a kétely, hogy miről maradt le.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



