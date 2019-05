Napi horoszkóp - 2019. május 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehézkes nap előtt áll. Próbálja magát testi és lelki szinten egyaránt összeszedni. Nemrég negatív kritika érhette és az egészen felkavarta. Nem kellene mindjárt összeroppannia, egész egyszerűen csak lépjen tovább és ne hagyja, hogy mások bármitől is elvegyék a kedvét, már csak azért se, mert sokan csak irigységből mondják azt, amit és szándékosan igyekszenek letéríteni az útjáról.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha randizni hívják, lehetőség szerint ne mondjon nemet, mert kellemes élmények érhetik! Mindegy, hogy a párja hívja vagy valaki, akivel eddig ismerkedett. Ma könnyen magára találhat a szerelem, illetve újra fellobbanhat. Tegye félre az elvárásait, hogy mindennek tökéletesnek kell lennie, és ha így tesz, akkor igazán csodálatos napja lehet. A párban élőknek kimondottan szükségük van a minőségi együttlétre.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Sikerül teljesen átadnia magát a pihenésnek. Egyedül egy kis családon belüli összezörrenés kavarhatja fel egy rövid időre az álló vizet, de attól függetlenül nyugodt és kellemes napja lesz. Jut ideje mindenre, amire szeretné, de főleg a kedvenc tevékenységeire és a pihenésre. Ne legyen rossz érzése amiatt, hogy nem sok ?hasznosat? csinál, mert így legalább testi és lelki szinten egyaránt sikerül feltöltődnie.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ez egy békés, családi nap lesz. Fantasztikusan fogja érezni magát szerettei körében. Csupa örömöt és felhőtlen szórakozást ígér Önnek ez a nap. Ráadásul egyik-másik szerettével mélyre szántó beszélgetésben lesz része, ami által még szorosabb lehet a kapcsolatuk. Olyan is akadhat, aki megosztja Önnel a titkát. Sokat fejlődhetnek ma a családon belüli kapcsolatai, ha kellő figyelmet szentel a szeretteinek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Arra döbbenhet rá, hogy sokat gondol valakire, szeretné látni, beszélni vele. Érdemes lehet engedni a vágyainak, pláne, ha egyedülálló. Akkor könnyen megeshet, hogy egyik pillanatról a másikra egy új szerelem szökkenhet szárba. Ám ha párban élő, legyen elővigyázatos, hiszen akkor a tűzzel játszik és könnyen megégetheti magát. Persze derítse ki, mennyit jelent Önnek az illető, de ne tegyen olyat, amit később megbánhat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Felmerülhet egy probléma, ami mindenkit teljesen felkavar és megijednek tőle. Ön lesz az egyetlen, aki képes lesz higgadtan kezelni és ennek köszönhetően jó eséllyel meg is oldja a problémát. Saját magát is meglepi, hogy Ön nem vesztette el a nyugalmát, hanem kényelmesen megoldja a felmerült problémát. Óriást nőhet családja szemében és mindenki hálás lesz magának.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Érdemes enne meghallgatnia idősebb rokonait, szeretteit, mert valakitől egy kivételesen jó tanácsot kaphatna. Akár megoldással is szolgálhatna a problémájára. Egészen úgy érezheti magát, mint aki megvilágosodott. Célszerű körbelátogatnia a rokonait és a családi viszonyok ápolása közben meghallgatnia őket. Amúgy is jót tenne magának, mert legalább kibeszélhetné magából a gondjait.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Szeretne megtudni valakitől valamit, és hajlamos lehet kissé erőszakosabban nyomulni annak érdekében, hogy megtudja, amire kíváncsi. Legyen türelemmel, ne sietesse a dolgokat! Ha túlságosan erőszakos, azzal csak elüldözi az illetőt vagy rossz döntést fog hozni, azért meg ugye kár lenne! Terelje el a figyelmét és mindegy mennyire fontos, ne gondoljon rá és ne kérdezősködjön!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egy rég nem látott barátjával kellemes napot tölthetnek együtt. Eleinte félt a találkozótól, de a végén örül annak, hogy igent mondott. Sikerül feleleveníteniük a régi szép időket és az együtt töltött napokat. Az, hogy a kellemes nap után miként alakul a viszonyuk, az csak magán múlik. Ha fontos Önnek, akkor csupán elhatározás kérdése az, hogy felmelegítik a viszonyukat.

BAK: (december 22 - január 20.)



Felborulhat a napja egy nem várt kellemetlenség miatt. Akármennyire is nehéz, érdemes lenne a kezében tartania az irányítást. Magán múlik a család, illetve a párja hangulata is, mert ha Ön kis kiborul, akkor mindenki más is ki fog. Lehet, hogy dugába dőlnek a mai nappal kapcsolatos terveik, de akkor már igyekezzenek kihozni belőle a maximumot másképp. Nem kell az egész napot szomorkodással tölteni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Előtérbe kerülhet a volt partnere, aki talán szeretne magétól még egy esélyt kérni. Érdemes ezt alaposan is átrágnia, mert akármennyire is úgy tűnik, hogy az illető megváltozott és tényleg másképp alakulhatnak a dolgok, nem biztos, hogy így is van. Legyen óvatos, mert kellemetlen csalódás értheti, ha rossz döntést hoz. Előbb talán ismerkedjenek meg újra, mintsem azonnal belevágjanak a kapcsolatba.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Valaki ígér Önnek valamit és nem tartja be. Mivel Ön azért csak-csak spirituális alkat, ahelyett hogy azon mérgelődne, mennyire megbízhatatlan az illető, érdemes lenne átgondolnia azt, hogy talán okkal történt. Gondoljon bele, mert érdekes összefüggésekbe bukkanhat és kimondottan megvilágosodhat. Ezért be veszítse el a fejét, hanem tekintse jelnek az eseményeket.

