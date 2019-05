Napi horoszkóp - 2019. május 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kellemes és nyugodt nap elé néz. Izgalmas programok várnak Önre és igazán sikerül kikapcsolódnia szeretteivel. Ma teljes lesz az összhang, szinte mindenben egyetértenek majd. Sokkal jobban sikerül a nap, mint remélni merte, főleg a családi programok. Még ott is jól fogja érezni magát, ahol egyébként azt sejtette, hogy nem. Egyik-másik rokonában, szerettében kellemesen fog csalódni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kimondottan kreatív lesz ma. Megszállja a vágy, hogy átalakítsa otthonát, kidekorálja, valamiként feldobja. El is időzhet azzal, hogy szépítgeti, csinosítgatja. Még jobban örülne annak, ha szerettei is részt vennének benne, de előfordulhat, hogy nekik más terveik vannak mára. Emiatt ne kenődjön el, hanem élje ki nyugodtan művészi hajlamait. Olyat alkothat, ami másoknak megtetszhet és elismerésben részesíthetik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma olyasmi valósulhat meg, amiről álmodni sem mert. Nem is remélte, hogy összejöhet és sikerrel járhat. Nem is csoda, hogy ennek fényében felbuzdul, és úgy dönt, hogy újra megpróbálja azokat a dolgokat, amik korábban nem sikerültek, esetleg előveszi régi vágyait és újra nekik fut. Igyekezzen nem túlvállalni magát, de kétségkívül érdemes próbálkoznia, mert kitarthat maga mellett a szerencse.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Új élményekre vágyik. Nem is bír tűkön ülni, ma mennie kell, hogy kalandozzon, és új ingerek érjék. Csak arra ügyeljen, hogy ne essen túlzásokba, ne menjen bele olyanba, ami kockázatos vagy veszélyes. Jobb, ha biztosra megy, különben fizikai kellemetlenség is érheti. Éppen ezért a szinglik is óvatosan kalandozzanak, mert mások félreérthetik az ártatlan flörtöt és utána kínos helyzetbe kerülhetnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valahogy ma sehogy se akar egyedül lenni vagy legalábbis egymaga valósítani meg elképzeléseit, ezért mindenáron próbálja megfűzni egyik barátját vagy rokonát. Pedig bölcsebb lenne, ha megértő lenne, és nem erőltetné másokra elképzeléseit. Nem szép dolog felemlegetni ilyenkor a korábbi szívességeket, amiket Ön tett. Próbáljon meg kedvet csinálni nekik hozzá, de ha nem megy, ne erőszakoskodjon, mert csak rosszabb lesz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Félreértések adódhatnak szeretteivel. Elbeszélnek egymás mellett és nem derül ki egyértelműen ki és mit szeretne. Egyesek csak célozgatnak, de olyanok is vannak, akik ráadásul titkolóznak. Nem ártana leülnie a családnak és tiszta vizet öntenie a pohárba, így elkerülhetnék a további féleértéseket, illetve akár a kellemetlenségeket is. Legyen Ön az, aki ezt a beszélgetést kezdeményezi!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma szenvedéllyel teli, romantikus nap vár Önre. Bár kellemes perceket tölthet el a kedvesével, akadhat egy-két kevéssé tökéletlen pillanata. Nem érdemes azokon felhúznia magát vagy kiakadnia, hogy miért úgy sikeredett, ahogy. Ettől még nem lesz kevésbé rossz a napja, hiszen attól még ugyanúgy meg lesz a jó hangulat. Kivéve persze, ha maga úgy dönt, hogy inkább duzzog.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Használja ki ezt a napot, mert hihetetlenül tevékeny lesz. Elfogja Önt a vágy, hogy alkosson, dekoráljon, felújítson, valami maradandót csináljon, és közben kiélje a művészi hajlamait. Érdemes ezért félretennie egy-két feladatát, ha módjában áll és utat engednie a kreativitásának. Ha tudja, vonja be szeretteit is, mert remek családi program lehet belőle, kivéve persze, ha egyedül szeretne lenni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nagyszerűen indul a napja, és már-már azt érzi, hogy minden tökéletesen fog alakulni, mikor valamivel kapcsolatban kritika éri és onnantól kezdve borul a napja. Akármilyen nehéz is legyen, meg kellene ráznia magát és túl lépnie a megjegyzésen, mert különben egész nap borús lesz a hangulata, ami előnytelen lehet, ha a családdal vagy barátaival kívánná tölteni a napját.

BAK: (december 22 - január 20.)



Úgy veszi észre, mindenki bele akar szólni abba, hogy mit csinál vagy éppen mit nem. Megteheti, hogy meghallgatja a véleményüket, de ne hagyja magát befolyásolni, legyen Öné a végleges döntés. Ám az is lehet, hogy itt lenne az ideje annak, hogy meghúzza a határt a környezete számára. Nyugodtan mondja meg nekik finoman, hogy mi a helyzet, máskülönben csak idegeskedni fog miattuk.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ügyeljen arra, hogy a hétvégén pihenjen is. Hajlamos lehet arra, hogy telepakolja a mai napját is elintézni valókkal és találkozókkal. Ám ha mind a két nap így sikeredik, akkor aligha fog pihenni és foglalkozni önmagával, márpedig arra a testének és lelkének egyaránt nagy szüksége lenne. Talán most nem érzi szükségét a pihenésnek, de a hétvége közeledtével rájönne, hogy igenis kellett volt rá.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Összetalálkozhat egy régi ismerősével, vagy ráír magára egy rég nem látott barátja. Persze Ön kissé bizalmatlan amiatt, hogy az illető hirtelen szeretné felvenni Önnel a kapcsolatot. Érdemes esélyt adnia neki, mert időközben úgy is ki fog derülni, milyen lehetséges céljai vannak. Az is lehet, hogy talán tényleg csak a barátságára vágyik. Ne feledje, hogy nem szabad az embereket általánosítani!

