Napi horoszkóp - 2019. május 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyik ismerőse, barátja kritikával illetheti. Ön persze mindjárt a rossz szándékot látja benne, holott az illető csak segíteni szeretne magának és építő célzattal szánta. Gondolja ezt át, mielőtt összeveszik vele. Fontolja meg azt, hogy talán mégiscsak van valami a szavaiban, amiből érdemes lehet tanulni. Ne vegye sértésnek, csak mert őszinte volt Önnel. Ha így tesz, akkor elkerülheti, hogy sérüljön a kapcsolatuk.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valaki ma a tudtára adhatja a maga iránt való érzéseit. Rendesen megdöbben, hiszen nem gondolta volna, hogy az illető bármit is érez maga iránt. Ha egyedülálló, akkor érdemes lehet fontolóra vennie, hogy esetleg esélyt ad neki. Más esetben nagyon oda kell figyelnie az érzéseire, hogy véletlenül se bántsa meg. Ám ha Önnek nem közömbös, akkor meg azt kellene megfontolnia, kit válasszon. A régit vagy újat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Érdemes ma odafigyelnie környezetére, mert hasznos tippet kaphat. Valaki talán a tapasztalatairól mesél egy gyakorlat vagy tanfolyam kapcsán. Felkelti az érdeklődését az, amit hall. Ajánlatos lenne időt szakítania arra, hogy Ön is közelebbről megismerkedjen azzal a bizonyos dologgal, mert kimondottan jó hatással is lehetne magára. Gondoljon arra, hogy nem véletlenül hall róla!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Úrrá lehet magán a lelki fáradtság. Úgy érzi, környezete, szerettei problémái teljesen leterhelték. Mindenkinek segíteni akar, ha tud, szívességeket tesz, de az is bántja, ha nem áll módjában rajtuk segíteni csak azzal, hogy meghallgatja őket. Túlságosan magára vesz mindent. Nem ártana egy kis távolságot tartania és gyakorolnia, hogy nem kell mindent a saját gondjaként kezelnie.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Legyen óvatos, ha a munkahelyén az egyik felettese vagy kollégája megkörnyékezi. Ön kétségkívül roppant hízelgőnek fogja találni, de nem lenne bölcs dolog engednie a csábításnak és belemásznia egy titkos viszonyba, főleg, ha ráadásul kapcsolatban van a felettese. Inkább utasítsa el finoman. Akármennyire is úgy tűnhet, megvan ennek az előnye, elhiheti, hogy inkább csak csalódás fogja érni. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Legyen elővigyázatos, mert valaki megpróbálhatja félrevezetni. Az illető úgy adja elő, hogy Önnek akar segíteni, magának akar jót, de valójában csak magára gondol. Ezért lehetőség szerint ne menjen bele semmilyen anyagiakkal kapcsolatos dologba. Ne adjon kölcsön, ne fektessen be és kerüljön minden más új vállalkozást a mai napon. Így elkerülheti, hogy anyagi vagy más természetű kellemetlenség érje. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Egyik kollégája az ügyetlenségével kihúzhatja magánál a gyufát. Még Önnek is kihívást fog jelenteni az, hogy ne idegesítse fel magát. Bármilyen nehéz is legyen, próbálja meg nem elveszíteni a fejét, mert azzal csak magának árthat. Szerencsére azért lesz része kellemes élményben is. Nem várt segítséget kaphat valakitől vagy olyan gesztust tesz egy illető, amivel beragyogja a napját. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Valamiben igaza van, ám van valaki, aki nem akarja beismerni, de az is lehet, hogy teljesen másképp látja a helyzetet, mint Ön. Nem érdemes vele vitatkoznia, csak mondja el, hogy látja a dolgokat. Leerőszakolni a torkán pedig végképp felesleges lenne. Nincs miért aggódnia, mert az illető később úgyis befogja látni, hogy magának volt igaza, ezért nem is érdemes idegeskednie miatta. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Jól gondolja meg, mibe ártja bele magát. Segíteni szeretne valakinek, de akaratlanul is még nagyobb bajt okozhat neki. Ezért gondolja meg, hogy mire készül és hogy mennyire lehet azzal ténylegesen más segítségére, mert ne csodálkozzon azon, ha az illető nem hálás Önnek, hanem még jól össze is vesznek. Lehet, hogy csak jót akar, de még néha a jó szándék is a visszájára fordulhat. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Mostanában úgy érzi, az élete sorozatos lemondásokból áll. Semmi sem sikerül úgy, mint szeretné. Mindig Ön az, aki feláldoz valamit, legyen az idő, energia vagy pénz és azt tapasztalja, hogy ezeket a gesztusokat nem viszonozza a környezete, pláne nem a munkahelye. Meglehet, hogy most jött el az ideje annak, hogy átgondolja, mit is szeretne és változtatnia kellene. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Minél jobban nem akar tudomást venni bizonyos dolgokról, annál rosszabb lesz. Okosabban tenné, ha nem menekülne az igazság elől és szembenézne vele. Lehet, hogy nem gondolja, de csak rosszabb lesz, ha most nem teszi meg. Támaszkodjon szeretteire, barátaira, akik támogatják magát. Fájdalmas, illetve nehézkes lesz a dolog, de utána sokkal jobb lesz. Bízzon a képességeiben! Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Úgy találhat megoldást a problémáira, ha más szemszögből nézné őket. Sokat segíthetne benne az, ha meghallgatná környezete véleményét, de legalábbis a barátaiét. Ne gondolja, hogy rosszat akarnak Önnek. Ők tényleg csak jó szándékkal mondják azt, amit, és segíteni szeretnének magának. Általuk Ön is meglátná azt, amiről beszélnek és képes lenne szembenézni a valósággal. Heti horoszkóp





