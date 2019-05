Napi horoszkóp - 2019. május 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Akármennyire is nagy a kísértés, hogy kerülje, hogy bármiféle pletykában részt vegyen. Jobb lenne, ha nem is hallgatná meg, de ha azt nem tudja megfékezni, legalább ne adja tovább. Máskülönben kellemetlen helyzetbe kerülhet. Azt pedig ne feledje, ha valaki magának pletykál, akkor jó az eséllyel magáról is fog. Illetve ha Ön kipletykálja más titkát nem kérdés, hogy az illető ezt valamilyen módon viszonozni fogja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valakinek a környezetében nagy sikere lesz. Bár örül neki, de valahol mégis rosszul érinti, mert úgy érzi, Ön is megérdemelné a sikert és az elismerést. Ne hagyja, hogy a féltékenysége miatt, ne tudjon őszintén együtt örülni az illetővel, aki esetén jól tudja, hogy ugyancsak megérdemli és megdolgozott érte. El fog jönni a maga ideje is. Úgyhogy fel a fejjel, örüljön a más örömének, mert maga is boldog lesz, mikor az illető Önnek fog örülni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma semmi esetre se igyon előre a medve bőrére. Egy kivételesen jó hírt halhat, azt hiheti, megütötte a főnyereményt és talán így is van, de az lenne a biztosabb, ha megvárná a hivatalos hírt vagy valamiféle biztos forrásból származó információt szerezne, mielőtt hatalmas csalódás lesz a vége. Úgyhogy ez egy izgalommal teli nap lesz, mire megtudja, mire számíthat!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Plusz pénzre tehet szert. Visszakaphat egy kölcsönt, valamiféle jutalomban részesíthetik és persze az az első gondolata, hogy ideje egy nagyobb shoppingolást tartani. Ezzel viszont legyen óvatos, mert csúnyán megütheti a bokáját. Okosabban teszi, ha a pénz java részét félreteszi, de valami kis csekélységgel meglepheti magát és szeretteit, csak ne essen túlzásokba! Gondoljon a jövőre!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Gyors reakció- és ítélőképességének köszönhetően ma könnyedén megoldja a váratlanul felmerülő problémákat. Szinte minden nehézséggel gond nélkül megküzd. Annyira jól csinálja, amit csinál, hogy környezete fel is figyel magára és hirtelen komolyabb népszerűségre tehet szert. Felettese pedig valamilyen módon még motiválni is fogja, vagyis megéri megcsillogtatni a képességeit.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem ártana, ha több időt és figyelmet fordítana a szeretteire. Mostanában elhanyagolta őket és talán azt sem tudja, mi van velük igazán. Önnek is és nekik is szükségük lenne arra, hogy többet kommunikáljanak egymással. Akármilyen fáradt is legyen és érezze magát leterhelve, ma szakítsa meg a napi rutint és tegyen arról, hogy szerettei fontosnak érezzék magukat. Hallgassa meg őket

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma könnyedén meggyőzhet bárkit, bármiről. Érdemes lehet mindent latba vetnie annak érdekében, ha szeretne célba érni. Hogyha valakit rá szeretne venni valamire, akkor ma érdemes vele beszélnie. Éppen emiatt a félreértéseket, kényes témák megvitatását is ajánlatos mára időzítenie, mert jó eséllyel eredményes lenne a társalgás az illetővel. Használja ki, hogy égi támogatást kap a kommunikáció terén!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Elképesztően gyorsan történnek maga körül a dolgok, de szerencsére nem csúszik ki a lába alól a talaj és bírja az iramot. Eredményes napot zárhat és ez nagy örömmel tölti el. Nemcsak a munkájában lehet sikeres, hanem mindenben másban, mert amit csak eltervezett mára az meg is valósul. Viszont mivel Ön már jóval előrébb van másokhoz képest, érdemes lehet megfontolnia, hogy segít azoknak, akik nagyon el vannak maradva.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Szeretné, ha valaki viszonozná az érzéseit, legyen az szerelmi vagy baráti jellegű. Ha az illető hasonlóképp érezne Ön iránt, vagy legalábbis ugyanolyan fontos lenne neki, mint amennyire ő Önnek. Sajnos ezt kierőszakolni nem lehet, de érdemes türelmesen várnia és építenie a kapcsolatot. Ám ha tartós kapcsolatról beszélhetünk, akkor érdemes lenne szóvá tennie a dolgot és tenniük azért, hogy jobb legyen a viszony.

BAK: (december 22 - január 20.)



Eljött az a pillanat, amire régóta vagy legalábbis nagyon várta. Esélyt kap arra, hogy bizonyítson, megmutassa mit és mennyit tud, de az utolsó pillanatban berezelhet. Elfoghatja annyira a pánik, hogy azt fontolgassa, inkább hagynia kellene az egészet. Semmi esetre se tegye, ne hátráljon ki, hanem csinálja végig! Legyen bátor, nem fogja megbánni, hiszen erre a napra várt!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Kezd elege lenni a sok megpróbáltatásból. Amint eggyel végez, jön egy újabb. Épp csak megold egy feladatot, nehézségeket, és kezdhet foglalkozni egy másikkal. Ha már igazán unja, akkor viszont nincs más lehetősége, minthogy segítséget kér. Hiszen, ha mindent egyedül akar megoldani, akkor sosem fog pihenni. Vagyis vegyen erőt magán és ne legyen túl büszke segítséget kérni.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Egyre feszültebb, mert úgy érzi, folyamatosan el van úszva a munkájával és nem képes behozni a lemaradást. Egyszerre oldja meg a problémákat és közben végzi a mindennapi teendőit. Azt el kellene fogadnia, ha nem alakul minden a tervek szerint, viszont a hozzáállásán változtathat, hogy miként viszonyuljon a feladatok ellátásához. Például segítséget is kérhetne, hogy ne szenvedjen egyedül.

