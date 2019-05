Napi horoszkóp - 2019. május 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Jobban kell törekednie arra, hogy megtalálja a munka és a magánélet közötti összhangot. Nem jár rossz úton, de még mindig nem tökéletes, ezért van annyi problémája mindenütt. Nemcsak a szerettei miatt kellene eleget foglalkoznia velük, hanem önmaga miatt is, mert szüksége lenne rájuk és arra, hogy ne csak munkából álljon az élete. Fontos a pénz, de nem sokat ér, ha közben elveszíti szeretteit vagy megromlik az egészsége.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy kollégája miatt kellemetlen helyzetbe kerülhet olyan téren, hogy elmesél egy pletykát, ami után nem tudja miként nézzen rá vagy arra az illetőre, akivel kapcsolatban hallotta. Ez utóbbi esetén még azt is megfontolja, nem-e kellene szólnia az illetőnek, hogy miről suttognak a háta mögött. Veszélyes terep ez, ezért bárhogy is döntsön, legyen óvatos, mert könnyen előfordulhat, hogy maga jár rosszul.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nagyon sokat dolgozik manapság. Ön is tisztában van azzal, hogy túlzásokba esett és már el is kezdődtek megmutatkozni a fizikai tünetek. Ha nem tud azonnal kiszállni, legalább csökkentse valamiféleképpen a feladatait, kérjen segítséget és munka után pedig adja át magát a teljes pihenésnek. Ám hosszú távú megoldásra lesz szükség ahhoz, ha szeretné elkerülni azt, hogy lebetegedjen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Érzelmi élete ma a fejetetejére állhat. Valaki csalódást okozhat Önnek, megbánthatja. Ráadásul ma még felettesei vagy kollégái is megkritizálják. Úgy érzi, semmi sem jó, amit csinál, és hogy mindenki Ön ellen van. Lehet, hogy nem ez lesz élete legszebb napja, de tanuljon a hibáiból és próbáljon meg nem venni mindent olyan véresen komolyan. Ne hagyja, hogy a túlérzékenysége lehúzza.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma előbújik Önből az empatikus énje és mindenkit nagy türelemmel és odaadással meghallhat. Nem akar mindenáron tanácsokat osztogatni, csak szeretne azzal segíteni, hogy meghallgatja környezetét és jól tudja, hogy sokszor már ez is nagy segítség. Rendkívül hálásak lesznek magának ezért, amiért időt és energiát szánt rájuk és ezt később nem is marad el a köszönetük.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Akármennyire is erőlteti azt, hogy objektíven kezeljen ma egy adott kérdést, nem fog sikerülni. A legszívesebben a szívére hallgatna. Talán azért nem is talál más megoldást, mert ezt is kellene tennie. Engedje meg magának, hogy nagy ritkán a szívére hallgasson, nem bánná meg. Sőt, ma érdemes lenne kimutatnia az érzéseit, mert pozitív visszacsatolásban részesítené a környezete.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma kifejezetten nyugodt lesz, pedig történni fognak váratlan események, mégsem tudja magán semmin se felidegesíteni. Valósággal megszállta Önt a béke. Így sokkal jobban is tudja végezni a feladatait. Kollégái és barátai is szívesen időznek a környezetében, mert érzik a magából áradó nyugalmat és pozitivitást, amiből ők is szeretnének részesülni és általuk Ön is pozitív megerősítésben részesül.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma meghívást kaphat egy összejövetelre, esetleg társadalmi eseményre. Érdemes lenne elfogadnia, még akkor is, ha nem fűz hozzá túl sok reményt vagy nincs kedve. Kellemes meglepetések érhetnék! Arról nem is szólva, hogy hasznos kapcsolatokat építhetne, amikből később vagy akár azonnal előnyt kovácsolhatna. Vagyis megérné kitennie a lábát. Vegyen erőt magán, nem fogja megbánni! Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Sokkoló, megdöbbentő eseményben lesz része, ami mélyen el is gondolkodtatja a saját életét illetően. Akár a közvetlenül magát ért szerencsétlenség miatt, akár a mást ért tragédia okán, de átértékeli a saját életét. Talán épp erre volt szükség ahhoz, hogy rájöjjön néhány fontos dologra. Nem baj, ha ma magába fordulós napja lesz, bár környezete furcsállni fogja, hiszen Ön egy életvidám, humoros teremtés. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Azt érzi, nem becsülik, nem tisztelik eléggé a munkahelyén. Hiába is igyekszik, szinte észre sem veszik magát, vagy azok kapják a jutalmat, az elismerést, akik alig dolgoztak érte. Ha emiatt azt érzi, hogy egyre inkább utál bejárni a munkahelyére, vagy nem látja értelmét annak, hogy jobban odategye magát, akkor érdemes lehet eltöprengenie azon, hogy odébb áll, ahol jobban fogják értékelni! Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Úgy veheti ma észre, hogy valaki kimondottan azon munkálkodik, hogy keresztbe tegyen magának és kibabráljon Önnel. Meg akarja hiúsítani a tervét. Ne aggódjon, nem valószínű, hogy szerencsével jár, de érhető, ha ettől még magát frusztrálja a tevékenysége. Bölcsen teszi, ha felhívja az illető figyelmét arra, hogy tudja, mit csinál, másként újra meg újra próbálkozni fog. Lépjen fel határozottan! Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Rendkívül érzékeny, ha a környezetéről van szó. Könnyen beleéli magát mások helyzetébe, de általában ezt arra használja, hogy segítsen nekik. Ma viszont túltelítődik, és úgy érzi, nem képes elviselni az embereket. Túlságosan érzékeny és annyira átérzi a gondjaikat, hogy sajátjaként éli meg őket, emiatt pedig szenved. Ha nem tudja elkerülni, hogy kimozduljon otthonról, akkor csak igyekezzen nem belemenni a lelkizésbe. Heti horoszkóp





