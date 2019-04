Napi horoszkóp - 2019. április 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nincsenek lehetetlen vágyai. Egyik sem kivitelezhetetlen, ami a magánéletével vagy munkahelyével kapcsolatos elképzeléseit illeti. Csak éppenséggel tennie kellene értük. Márpedig itt van a probléma forrása, ugyanis nehezére esik aktivizálnia magát. Csak úgy érhet célt, ha kilép a komfortzónájából. Senki sem fogja Ön helyett meghozni a döntéseket vagy megtenni azokat, amiket magának kellene.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Jót tenne magával, ha nem próbálna folyamatosan görcsösen irányítani. Engedje el magát, és hagyja, hogy a dolgok néha maguktól megtörténjenek. Nehogy azt higgye, hogy a görcsös irányításnak köszönhetően elkerülhet minden problémát, mert nem így van. Ráadásul közben szenved, mert úgy érzi, nem történik Önnel semmi. Nem csoda, hogy ezt érzi, hiszen nem sok esélyt ad magának arra, hogy meglepetés érje.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Mindenáron hasznos akar lenni. Kényszeresen próbál eredményeket produkálni, mert azok nélkül haszontalannak érzi magát. Minél jobban rágörcsöl erre, annál rosszabb lesz. Elhiheti, hogy senki sem az alapján formál magáról véleményt, hogy mennyire hasznos, ezt csak maga hiszi így. Ha egy kicsit visszafogja és elengedné magát, a kényszerességet, az életét is jobban élvezné.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Ha nem elégedett önmagával vagy az életével, tegyen ellene. Az nem megoldás, hogy magában puffog vagy irigykedik másokra. Önnek is minden adott ahhoz, hogy változtasson. Kezdjen el mozogni, újítsa fel a lehetőségeihez mérten a ruhatárát vagy akár váltson frizurát. Nem kell mindjárt nagy változtatásokat kieszközölnie, már egészen apró kis változásoktól is jobban érezné magát.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Érdemes ma odafigyelnie a megérzéseire, mert megsúgják Önnek, mit kellene tennie. Segíthetnek elrendezni egy kapcsolatát, a megfelelő szavakat adni a szájába, valamiféleképpen kisegíthetik. Éppen ezért, ha erős késztetést érez arra, hogy megtegyen vagy kimondjon valamit, ne fogja vissza magát. Fantasztikus dolgok történhetnek meg ma így Önnel!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Legyen elővigyázatos, mert ma valaki megpróbálhatja átverni. Az illető kivételes lehetőségről beszél, de valójában csak a saját érdekeit tartja szem előtt és megpróbálhatja Önt anyagilag megkárosítani vagy más egyéb módon. csakhogy előnyhöz jusson. Akármennyire is meggyőző legyen és kivételesnek tűnjön az ajánlata, ne hagyja magát becsapni, mert rosszul fog járni!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nem kell magában tartania a véleményét. Nyugodtan fejtse ki. De jobb, ha tudja, hogy szinte biztosan konfliktusba fog keveredni miatta, mindegy, hogy miként tálalja. Jó esély van arra, hogy utána jó ideig nem fog beszélgetni az illetővel, mert haragban válnak el. Mielőtt belemenne egy csatába, gondolja ez át, hogy mennyit ér Önnek az igazsága, hogy győzedelmeskedjen valakivel szemben.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Valami olyasmi kelti fel az érdeklődését, ami iránt korábban egyáltalán nem tudott lelkesedni, most viszont örömmel veti bele magát. Merjen bele elmélyülni és ne gondoljon arra, mások mit fognak gondolni arról, hogy magát milyen dolgok érdeklik. Hiszen már most is tapasztalja, hogy az a bizonyos dolog, pozitívan hat az életére. Ezért is érdemes kutatnia és foglalkoznia vele.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Megismerkedik valakivel, aki komolyan felkelti az érdeklődését. Nem feltétlenül szerelmi szempontból. Meglehet, hogy az illetőben példaképet, egy mentort lát és azért olyan érdekes az Ön számára és szeretné jobban megismerni. Persze ettől még érdemes tisztáznia magában az érzéseit, főleg ellentétes nemű fél esetén, mert hajlamos lehet egyik-pillanatról a másikra beleszeretni valakibe.





BAK: (december 22 - január 20.)

Érdekes híreket kaphat az egyik szerettével, rokonával kapcsolatban, ami valamiféleképpen Önt is érinti. Még az is lehet, hogy jelentős szerencse kopogtat az ajtaján, de még várja ki, amíg a hír beigazolódik, és ne igyon előre a medve bőrére. Véletlenül se azt éreztesse a szerettével, hogy csak emiatt érdeklődik iránta és keresi fel, mert ebben az esetben rosszul is elsülhet a dolog.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egyik kollégája érdeklődést mutathat maga iránt. Akármennyire is hízelgő Önnek, ne szaladjon el magával a ló és ne feledkezzen meg arról, mit illik ilyenkor tenni. Vagyis ha tudja viszonozni az érzéseit, rendben van, de ha nem, akkor ne használja ki és éljen vissza az érzéseivel csak azért, hogy egy kicsit hizlalja az önbizalmát. Gondoljon arra, hogy reakciója miként hathat a jövőjükre.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ma mindenki Önhöz fordul az ügyes-bajos problémájával. Nem is feltétlenül azért, hogy megoldja őket, legfeljebb amiatt, hogy meghallgassa őket. Csak annyit terápiáztassa környezetét, amennyi valóban belefér az idejébe és a saját lelki életébe. Nem kell mindenkit kezelésbe vennie, ha soknak érzi, máskülönben az Ön lelki egészségének kárára mehet, ha túl sokat foglalkozik mások gondjaival.





