Napi horoszkóp - 2019. április 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.24

KOS: (március 21 - április 20.)



Új ötletekkel, irányzattal rukkol elő a munkahelyén. Ne kenődjön el amiatt, ha kezdetben még nem lesz óriási követőtábora. Adjon nekik időt. Már ma is lesznek olyanok, akiknek tetszenek majd az elképzelései és csatlakoznak Önhöz. A többieknek meg egy kis időre van szüksége, legyen türelemmel. Gondoljon arra, hogy Ön sem az a fajta, aki egyből beleugrik mindenbe gondolkodás nélkül.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Elege van a szürke hétköznapokból és a megszokásból. Ellenállhatatlan vágyat érez aziránt, hogy tegyen valami szokatlant. Éppen ezért kellene kitörnie a mindennapokból. De ne várjon arra, amíg akad valaki, aki magával tart vagy megerősíti ebben. Egyszerűen csak lépje meg, merjen újítani, új dolgokat kipróbálni, változtatni. Ne féljen attól, hogy ki és mit fog szólni, most csak magára gondoljon! Meglátja, a merészsége ki fog fizetődni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak azért, mert valaki el vár Öntől valamit, hogy megtegyen, nem kell feltétlenül eleget tennie a kérésének, pláne ha olyan, amit szíve szerint nem tenne meg. Ne hagyja magát befolyásolni és ne is aggódjon amiatt, mit fognak szólni, ha nemet mond. Ne hozza magát kellemetlen helyzetbe azzal, hogy olyat kényszerít magára, amit nem szeretne. Nyugodtan mondjon nemet!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ráférne magára egy görbe nap. Ha tud, akkor ma dolgozzon kevesebbet, nem kell mindennap a maximumot nyújtania. Vagy legalább ossza meg a feladatait másokkal. Munka után pedig adja át magát a teljes kikapcsolódásnak. Találkozzon a barátaival, randizzon a kedvesével, csak valamit olyat csináljon, amit máskor nem és ne keressen magának újabb feladatot, hogy hasznossá tegye magát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma óriási mázlija lesz. Sikeresen megúszik egy komolyabb veszteséget, kellemetlenséget. Talán már Ön is felkészül a legrosszabbra, hogy nem fog jól kijönni az adott helyzetből, de szerencsére az égiek, az őrangyalai a segítségére sietnek és időben kihúzzák a bajból. Mondani sem kell, hogy tanuljon a helyzetből, mert nem biztos, hogy mindig ekkora szerencséje lesz!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mostanában egyre többször érzi, hogy semmihez sincs kedve, olyan dolgokat tesz, amiket nem is akar igazán és egy kissé elege van. Legalább egy-egy napra ugorjon ki a mókuskerékből és csinálja másképp a dolgokat. Attól még, hogy meg kell tennie bizonyos dolgokat, változtathat a napi rutinján. A munkahelyére is vihet egy kis színt, munka után pedig főleg fel kellene dobnia a napját!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ez egy olyan nap, mikor elege van mindenkiből vagy talán csalódott is nemrég valakiben és emiatt hatalmas falakot van maga köré, de még a közvetlen szeretteivel szemben is. Ugyanakkor nemcsak távolságtartó, hanem túlságosan rideg is lehet. Érthető, hogy egy kis magányra vágyik, szeretne elzárkózni, de azért ne csukjon ki mindenkit az életéből. Ne bántsa meg azokat, akik nem tettek maga ellen semmit.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Semmi esetre se vállaljon ma kockázatot. Kerülje a kétes ügyleteket, ne menjen bele bizonytalan, törvénytelen, veszélyesnek tűnő dolgokba, mert megütheti a bokáját. Ám ha nem kerülheti el, akkor legalább igyekezzen biztosra menni. Ma könnyen kellemetlenség érheti, ha nem figyel eléggé vagy bedől az olyan dolgoknak, mint a gyorsan szerezhető pénz. Legyen ma különösen éber!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Valaki visszaélhet a bizalmával. A legkevésbé sem számított arra, hogy az illető ilyesmit tenne. Nemcsak a tette lepi meg, hanem maga a személy is. Érthető, ha ez feldúlja, és számon kéri. Akármennyire is próbálja megérteni, készüljön fel rá, hogy talán a valódi okot sem tudja meg. De utána ne essen a hibába, hogy mindenkit vele kezd el általánosítani és olyanoktól is megvonja a bizalmat, akik nem tettek maga ellen semmit.

BAK: (december 22 - január 20.)



Legyen elővigyázatos, mert túlhajtja magát. Nem legyintenie kellene a teste vészjelzéseire, hanem komolyan venni azokat. Ha már régóta fennálló kellemetlen testi tünete van, akkor mielőbb keresse fel orvosát. Szerettei is aggódnak maga miatt, még akkor is, ha nem mondják. Ne legyen felelőtlen, mert ha ágynak esik, akkor végképp nem éri el céljait és nem lesz olyan sikeres, mint lenni szeretne.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma megismerkedhet valakivel. Még Ön sem tudja, hogy ez pusztán egy új barátság lesz vagy annál több. De talán nem is kell mindjárt definiálni a kapcsolatukat. Talán az volna a legjobb, ha hagyná kibontakozni a kapcsolatukat és majd meglátják, mi sül ki belőle. Legalább van idejük megismerni egymást és egyáltalán kialakítani a bizalmat, hiszen Ön is esett már abba a hibába, hogy túl hamar szavazta meg másoknak.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Lehet, hogy valakit nem akar megbántani, de akkor is kerülnie kellene, hogy hazudjon neki. Kellemetlen következményei lehetnek annak, ha az illető megtudja, hazudott neki vagy elhallgatott valamit. Akár a kapcsolatukra is rámehet. Bölcsen tenné, ha elé állna és inkább elmondaná az igazat vagy akár a véleményét. Ha akkor éppen nem is, de később értékelni fogja!

