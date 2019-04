Napi horoszkóp - 2019. április 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ezen a napon rátalálhat magára a szerelem. Akár azért, mert első látásra beleszeret valakibe, de legalábbis megismerkedik valakivel, aki igencsak felkelti az érdeklődését. Ám ha párban él, akkor talán a kedvese lesz, aki egy gesztus, kedvesség vagy nagyobb tett által felszítja Önben a szerelmi lángokat. Adja át magát a szerelemnek, nem fogja megbánni! Ne próbálja folyton kontrollálni magát és az érzéseit.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Erőteljesen buzog Önben a bizonyítási vágy és még akár arra is hajlandó lenne, hogy még több időt vegyen el a magánéletéből, de azt nagyon rosszul tenné. Anélkül is sikerül a legjobb formáját hoznia és ezzel kapcsolatban ma már pozitív visszacsatolást is kaphat, hogy igazán szorgalmas és megvannak magával elégedve. Már csak az kellene, hogy Ön is végre meglegyen magával.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne essen abba a hibába, hogy elvárja, kedvese kitalálja a gondolatait, mert abból csak csalódás és vita származhat. Okosabban teszi, ha leül vele róla beszélgetni. Sokkal célravezetőbb lehet, minthogy vár a csodára és közben egyre csak fortyog magában. Ráadásul párja nyitott arra, hogy változtasson. Bízzon meg benne annyira, hogy elé tárja őszinte gondolatait.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma ellenállhatatlan a kisugárzása. Ha egyedülálló, akkor szinte bárkit meghódíthat. Nem ismer lehetetlent. A párban élők pedig újra magukba bolondíthatják a kedvesüket. Mi több, érdemes lenne kihasználnia azt a varázslatos energiát, ami körbe veszi, hogy elérje a célját. Persze ez nem azt jelenti, hogy gátlástalanul éljen vissza vele, de talán pont ma lehet érdemes hangot adnia a vágyainak.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Legyen elővigyázatos, mert manapság kissé elhanyagolta a kedvesét és lehet, hogy nem teszi szóvá, de elhiheti, nagyon is zavarja. Éppen ezért előzze meg, hogy feszültség alakuljon ki Önök között és fordítson rá egy kis időt és figyelmet. Nincsenek nagy kérései, már egészen apró gesztusokkal és egy kis randevúval elérheti azt, hogy jobban érezze magát. Önnek is jót tenne, ha kikapcsolódna kedvesével.





Legyen elővigyázatos, mert valaki ma nagyon szeretne Önnél elérni valamit. Jóformán bármit megtenne, bármit mondana Önnek, csakhogy célba érjen. Magának pedig könnyen megeshet rajta a szíve vagy bedőlhet neki, ha pont azt hallja, amit hallani szeretne. Éppen ezért ne kapcsolja ki teljesen a megérzéseit és nyugodtan gyanakodjon, ha valakivel kapcsolatban rossz érzése van.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Előtérbe kerülhet egy régi sérelme és erős késztetést érez arra, hogy ismét felhánytorgassa, szóba hozza. Viszont jobb, ha tudja, akármilyen céllal is tenné. nem járna sikerrel és csak konfliktust idézne elő vele. Jobban tenné, ha inkább rálépne a gyógyulás útjára és ahelyett, hogy újra meg újra őrlődik rajta, inkább elengedné a sértettségét. Nézzen előre és ne mindig a múltat kémlelje!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Meglehetősen szőrszálhasogató lehet ma a viselkedése. Mindenbe és mindenkibe beleköt. Nem bírja megállni, hogy ne tegyen szóvá bizonyos dolgokat. Viszont ha egész nap ezt fogja csinálni, abból nem sok jó származhat. Bár lesznek, akik megpróbálják magát messzire elkerülni, de szinte biztos, hogy vitára kell számítania. Legyen kicsit elnézőbb a környezetével!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ha hiányolja a romantikát, a tüzet a kapcsolatából, akkor beletörődés vagy panaszkodás helyett inkább tegyen arról, hogy újra része legyen benne. Hiszen egy kapcsolat kétemberes dolog. Nem várhatja el, hogy egyedül a kedvese evezzen a csónakban. Ossza meg vele érzéseit és igyekezzenek tudatosan tenni mindketten arról, hogy felfrissítsék kapcsolatukat, de ehhez az is kellene, hogy több minőségi időt töltsenek együtt.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Úgy érzi, többre vágyik. Több térre, szabadágra, lehetőségre. Ezért készen áll arra, hogy változtasson és kilépjen a komfortzónájából. Ez bizony hatalmas lépés lesz Önnek. Fel kell adnia egyik-másik régi kötelékét, el kell engednie mindazt, ami már nem szolgálja. Biztos lesz olyan, ami miatt kicsit fájni fog a szíve, de Ön is érzi, hogy ez valahol szükséges. Ugyanakkor a kényelemből is fel kell majd áldoznia egy keveset!

Ne törekedjen arra, hogy mindenáron jót tegyen másokkal és fényt vigyen az életükbe. Nem kell árgus szemmel keresnie azokat, akiknek segíthet. Azért sincs szükség erre, mert anélkül is lesz rá lehetősége. Nem kell ezt ilyen mesterkélten tennie, természetes lehetőségei is akadnak majd. Engedje el magát, nem kell folyton terveznie, irányítania és meglátja, hogy Önnek is pozitív élményekben lesz része.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha nem elégedett életével, mindazzal, ami éppen van, akkor tegyen ellene. Senki sem mondta, hogy némán kell szenvednie és megelégednie a jelenlegivel. Nyugodtan változtasson, hiszen megteheti. Ne legyen lusta lehetőségek után nézni vagy egyáltalán cselekedni. Hiszen érzi is, hogy bizonyos dolgok felett eljárt az idő és ideje lenne új horizontok felé venni az irányt. Tegyen így!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



HALAK: (február 19 - március 20.)