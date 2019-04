Napi horoszkóp - 2019. április 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Készen áll arra, hogy lemondjon valamiről, amit egyébként nagyon szeretett volna. Ez lehet egy tárgyi dolog, egy élmény, program, akármi, amit most nagy szívfájdalommal készül elengedni. Csakhogy szerencséje lesz, mert az utolsó pillanatokban úgy alakulhat, hogy megvalósulhat, ugyanis lesz valaki, aki lehetővé teszi a maga számára vagy egyszerűen alkalom adódik rá, amit meg kell ragadnia!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagyon aktív és lendületes lesz ma, amit simán ráragaszt a szeretteire is. Ne is maradjanak ma otthon, hanem menjenek ki a szabadba, vegyenek részt valamiféle kültéri programon és eresszék ki együtt a gőzt. Fantasztikus napot tölthetnek együtt, aminek Ön lehet a kulcsfigurája, mert az Ön kedvéért mindenre képes a családja és mindenki szeretné Önt mosolyogni látni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mostanában felettébb elégedetlen. Állandóan csak azt nézi, mije nincs. Mennyi minden hiányzik az otthonából, hogy nincs elég pénze kirándulni, elutazni vagy egy jót shoppingolni. Attól még, hogy most nincsenek jó anyagi helyzetben, nem jelenti azt, hogy már nem érheti semmi öröm és be kell zárkózni. Nem minden a pénz. Sokkal nagyobb ajándék az idő, amit a szeretteivel tölthet, főleg, ha ki is használná!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tökéletes ez a nap arra, hogy megtalálja magában a belső egyensúlyt. Nem kell hozzá mást tennie, mint egy kis időt egyedül töltenie. Szerettei is megfogják érteni, hogy el kell vonulnia, hogy csendben és nyugalomban elmélkedhessen. Tartson lelki lomtalanítást és engedje el mindazt, amire nincs szüksége. Megvilágosító erejű gondolatai támadhatnak és ráeszmélhet arra, mi is legyen a következő lépése.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mindenképpen olyannal kellene az idejét töltenie, akivel igazán szeretné. Ma nyugodtan mondjon nemet azokra, akikhez nincs kedve, vagy úgy érzi, csak elvinnék az energiáit. Inkább szórakozzon a szeretteivel, barátaival, azokkal, akik fényt visznek az életébe és jobban érzi magát. Ne legyen rossz érzése azért, mert megválogatja, kikkel szeretne lenni. Ezen most akár a testi és lelki egészsége is múlhat!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Meghívást kaphat egy barátjától vagy rokonától egy buliba vagy valamiféle szabadtéri programra. Kár lenne kihagynia! Még ha fáradtnak is, nyűgösnek érzi magát, akkor is menjen el, nem fogja megbánni. Sokkal jobban fel fog töltődni, mintsem otthon gubbasztana. Ráadásul megismerkedhet valakivel, akivel baráti viszonyba kerülhet vagy szinglik esetén akár annál többe is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne csak vágyakozzon, hogy de jó volna kirándulni, elmenni valahova, hanem lépje is meg! Még csak nem is kell tetemes összeget rászánnia, kevés pénzből is kimozdulhatna otthonról, akár a szeretteivel és legalább jól érezné magát. Ne kuksoljanak otthon, hanem mozduljanak ki! Máskülönben csak azt éri el, hogy Önnek mindenképpen, de talán még szeretteinek is rossz kedve lesz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Legyen határozott, és álljon ki a tervei mellett. Ne hagyja, hogy mások osszák be az idejét. Persze nem ér annyit a dolog, hogy összevesszenek miatta, de nyugodtan mondja meg, ha más tervei voltak mára és hogy értékelné, ha saját maga rendelkezhetne az ideje felett. Ez nem önzőség, hiszen attól még elég időt szán másokra is, csak éppenséggel nem hagyja, mások mondják meg, mit tegyen és mit ne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Érezni fogja, hogy egyik szerette segítségre szorul. Ne legyen rest felajánlani neki a segítségét. Lehet, hogy nincs sok kedve hozzá, de ha nem érzi hatalmas tehernek és úgy véli, talán még tudna is neki segíteni, akkor tegye meg, mert nemcsak az illető, de még a sors is meghálálhatja a jóságát. Gondoljon arra, hogy Ön is kerülhet ilyen helyzetbe és hálás lesz azért, ha úgy kap segítséget, hogy még kérnie sem kell.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne vegye személyes támadásnak, ha valaki nemet mond magának, esetleg nincs kedve ahhoz a programhoz, amit Ön kitalált. Ha nem akad rá jelentkező, akkor menjen el rá egyedül, hiszen ettől még nem kell otthon kuksolnia. Ám ha esetleg egy másfajta kérésére mondanak nemet, akkor sem kell elveszítenie az eszét. Az illetőnek biztos jó oka van arra, hogy elutasítja kérését vagy ezúttal nemet mond Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Romantikus nap vár Önre. Kedvesével sikerül összemelegedniük és újra olyan napot töltenek együtt, ami a régi szép időkre emlékezteti majd Önöket. Jó hatással lesz magukra és kapcsolatukra a kettesben töltött minőségi idő. Az egyedülállóknak pedig érdemes lehet randevúra menniük, mert kellemes élményben lehet részük. Szinte az első perctől kezdve meg lesz az összhang a randipartnerével.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma meglehetősen negatívan látja a környezetét, az életét, szinte mindent. Jót tenne Önnek, ha kimozdulna otthonról. A környezetváltozás elősegíthetné a pozitív gondolkodást. Ne maradjon ma egyedül, menjen el az egyik szerettével, jó barátjával, öntse ki neki a szívét. Napvégére már egészen másképp láthat mindent. Szüksége van arra, hogy járjon egyet és menetközben megszabaduljon a lelki terheitől és rossz gondolataitól.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc