Napi horoszkóp - 2019. április 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vegye észre, hogy a görcsös ragaszkodása az, ami árt Önnek és hátráltatja. Hogy hozzá van szokva a megszokott úthoz, rutinhoz, nem hajlandó semmin se változtatni. Lehet, hogy biztonságban érzi magát és azt hiszi, hogy, ami régen bevált az most is be fog, de ez nem így van a gyakorlatban. Csalódás fogja érni, ha nem hajlandó változtatni és új módszereket is kipróbálni. Ne féljen változtatni!

BIKA: (április 21 - május 21.)

Rátalál egy újdonságra, ami felettébb foglalkoztatni kezdi. Talán egy új hobbi, vallás, spirituális eszme, valami, ami iránt rajongani kezd. Teljes gőzzel beleveti magát és azt is el tudja képzelni, hogy hosszú távon, komolyan foglalkozzon vele. Mielőtt még mindent felrúgna érte, előbb ismerkedjen vele, csinálja, gyakorolja és csak néhány hét után hozzon komolyabb döntéseket!





IKREK: (május 21 - június 21.)

Mostanában egyre többször gondolkodik az életén, és ha visszatekint a múltjára, nem túl elégedett. Sokszor érzi azt, hogy eltékozolta és rossz döntéseket hozott. Csakhogy még nincs vége. Ön előtt áll még az élet. Gondolja át mit csinált rosszul és tanuljon belőle. Azért merülnek fel most ezek a kérdések, mert még mindig van ideje, ereje és lehetősége is változtatni. Ne merengjen a múlton, hanem építsen egy szebb jövőt!





Rettentően optimista és nem is csoda, hiszen minden fantasztikusan alakul maga körül. Minden terve összejön és manapság, amit csak elképzelt és kigondolt. Azért figyeljen arra, hogy ne bízza el magát, hiszen bármikor érheti egy váratlan, kellemetlen meglepetés és akár egyik pillanatról a másikra romba dőlhet az, amit felépített. Attól még lehet büszke magára, csak éppenséggel maradjon talajszinten.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Óvatosan osztogasson tanácsokat, mert lehet, hogy ami bevált Önnek, nem biztos, hogy másnak is a segítségére lesz. El se hinné, milyen könnyen magára haragíthatja azt, akinek tanácsot adott, mert lehet, hogy ő tette meg, talán még ő is kérte, hogy adjon tanácsot, de mégis magát fogja okolni érte. Éppen ezért jobb, ha csendben marad. Olykor már a hallgatással is rengeteget lehet segíten

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ma nincs túl sok türelme a környezetéhez, viszont akkor ne is csodálkozzon azon, hogy könnyen hajba kap másokkal. Észre sem veszi, de lazán megsért másokat. Egy idő után az tűnhet fel Önnek, hogy nem szólnak magához, esetleg kerülni kezdik. Legkésőbb akkor kapjon észbe, hogy talán túl csípősen szólt hozzájuk és hogy változtatnia kellene a viselkedésén.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Mostanában meglehetősen anyagias a gondolkodása. Mindent pénzben mér. Nem hajlandó élni, szórakozni, lazítani, mert maga szerint az túl sokba kerül. Inkább lemondja a baráti találkozókat, a romantikus programokat, csak költenie ne keljen. Ne lepődjön meg, ha ezzel kihúzza a gyufát egyeseknél, hiszen nincs olyan rossz anyagi helyzete és senki se várja, hogy tetemes összegeket költsön. Ne verjen minden garast a fogához.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Amennyiben ma célt szeretne érni, el kell hagynia a járt utakat és új módszerekhez kell nyúlnia. Legyen ma formabontó, merjen változtatni, új dolgokat kipróbálni. Rá fog csodálkozni arra, mennyi lehetősége van, hogy hány féleképpen valósíthatja meg terveit. Legyen kreatív és újító! Így legalább valami olyasmit is tanulhat, ami hosszú távon gazdagabbá teheti az életét.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ne adja fel az álmait! Bárki, bármit mondjon, folytassa tovább az útját! Máskülönben be fog depressziózni, elveszíti önmagát. Nincsenek elérhetetlen vágyai, csak annyi, hogy küzdenie kell értük. Akármilyen nehézséggel is találja szembe magát, meg fogja tudni oldani, ezért sem érdemes lemondania vágyairól. Bízzon jobban magában és képességeiben, és járjon nyitott szemmel, mert segítői is akadhatnak!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Egy váratlan fordulat ma emlékeztetni fogja arra, hogy még mindig nem csinál jól valamit, illetve elfelejtett egy bizonyos dolgot. Bármelyik is legyen, vegye a lapot és ne hagyja ismét figyelmen kívül. Máskülönben addig-addig jön vissza ez a dolog, amíg meg nem tanulja, vagy el nem intézi. Minél jobban halasztja, annál rosszabb lesz, ezért ne várjon tovább azzal, hogy elintézze, kijavítsa.





BAK: (december 22 - január 20.)

Meglehetősen nehéz nap elé néz. Semmi sem akar könnyen összejönni, mindenért meg kell küzdenie. Ez ne vegye el a kedvét semmitől és ne lovalja bele magát a depresszióba, hogy az élete csak küzdelmekből áll. Inkább legyen büszke az elért sikereire és arra, hogy még ilyen helyzetekkel is képes megbirkózni. Lehet, hogy kemény, de eredményes napja lesz, és igazán örülhetne annak, hogy mekkora erő rejlik magában.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Valaki csalódást okoz Önnek. Nagyon számított a segítségére, hogy kihúzza Önt a bajból vagy hozzásegíti valamihez, amire nagyon vágyik. Ez nem jelenti azt, hogy akkor mindent el kellene dobnia és hagynia a csudába. Pont, hogy most kellene csak igazán küzdenie. Egyedül is képes elérni célját, illetve megoldani a problémáját. De még az is lehet, hogy egy olyan személytől érkezik segítség, akire a legkevésbé számított volna!





HALAK: (február 19 - március 20.)



