Napi horoszkóp - 2019. április 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valami olyan történik ma Önnel, amit már nem képes nyugodtan kezelni, akár jó legyen, akár kevéssé előnyös. Bárhogy is legyen, mutassa ki az érzéseit, nem kell folyton megerőszakolnia magát, hogy ne mutasson ki semmit. Engedje a környezetének, hogy Önnel örüljenek, vagy éppen búslakodjanak, nem kell mindennel egyedül szembenéznie. Tökéletes ez a nap arra, hogy közelebb kerüljön másokhoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mostanában mindenért önmagát okolja, holott sok esetben nem is Ön a hibás. De maga mégis úgy véli, hogy Ön tehet arra, ha a párja megharagszik, elégedetlenkedik, vagy ha az egyik barátjával nem túl jó a viszonya. Ne akarjon áldozat lenni, inkább vegye észre, hogy csak azt akarják, hogy rosszul érezze magát, mert valójában tisztában vannak azzal, hogy ők a hibásak. Ne vállaljon mindent magára!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Elképesztő iramot diktált magának. Egyszerre több dolgok is képes lazán elintézni, gond nélkül pörög és egyre jobban halad előre. Persze igyekezzen nem teljesen felélni az energiatartalékait, de ha most azt érzi, hogy lendületben van és képes akármivel szembenézni, illetve megvalósítani a terveit, akkor ne fogja vissza magát. Az ne ébresszen magában rossz érzést, hogy a környezete nem tud Önnel lépést tartani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyre többször jár azon az esze, hogy saját vállalkozást kellene indítania és még azt is tudja, mivel foglalkozna szívesen. Talán épp itt van az ideje annak, hogy elkezdjen tervezni és utánajárjon annak, milyen lehetőségei vannak. Érdeklődje meg a szakértőktől, vagy az ismerőseitől, és ha úgy látja, nincs akadálya annak, hogy végre a maga ura legyen, akkor ne legyen bátortalan ahhoz, hogy lépjen!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Arról híres, hogy mindig megfontolt döntéseket hoz a jövőjével kapcsolatban. Őrizze meg ezt a jó tulajdonságot a mai nap folyamán is. Akármennyire is ígéretesnek tűnjön valami, ne ugorjon bele meggondolatlanul. Ne hagyja, hogy valaki siettesse egy bizonyos kérdésben, ne adjon gyors válaszokat a kérdésekre. Ha nem ad magának elég időt, könnyen előfordulhat, hogy rossz döntést fog hozni! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ha valaki nem akar Önnel beszélni vagy legalábbis a gondjairól, magánéletéről, akkor ne erőltesse. Várja meg, amíg magától megnyílik. Minél jobban erőszakoskodik az illetővel, annál biztosabb, hogy csak azt éri el, hogy végképp nem fog Önnek semmit se mondani. Ne hagyja, hogy a kíváncsiság miatt elüldözze magától vagy megmérgezze a kapcsolatát. Legyen türelemmel! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Már jó ideje fontolgatja azt, hogy munkahelyet vált. Talán itt lenne az ideje, hogy átvigye ezt gyakorlati szintre. Adja be önéletrajzait más munkahelyekre vagy akár váltson szakmát, iratkozzon be egy képzésre, rengeteg lehetősége van. Meglehet, hogy még ismerősei is tudnának benne segíteni. Nem kell más tennie, mint meghoznia a döntést és egyből előtérbe kerülnek a lehetőségek. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Azt veszi észre, hogy valaki kerüli Önt. Érdemes lenne vennie a fáradtságot és kinyomoznia azt, hogy mi lehet a baja az illetőnek. Nemcsak képzeli a dolgot, hanem valóban neheztel Önre az illető. Lehet, hogy nem tudatosan, de csak-csak sikerült megbántania, vagy olyan dolgot tett, amit

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Az emberek jönnek és mennek az életünkben, csupán néhányuk van, akikre biztosan támaszkodhatunk és számíthatunk. Éppen ezért, ha valaki menni akar, akkor ne tartsa vissza. Engedje el a kezét. Ne küzdjön olyanért, aki már nem akar Öntől semmit. Most nem gondolná, de magának is jobb lesz így, és különben is: ha valaki elmegy, akkor ez azt jelenti, hogy hamarosan érkezik valaki a helyére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Rengeteg a munkája, azt sem tudja, hol áll a feje. Ráadásul, ha eggyel végez, illetve egy problémát megold, mindjárt jön a következő is. Mindennek a tetejében még csak segítsége sincs igazán. Ma egy igencsak fárasztó, dolgos nap vár Önre, de legalább eredményes! Elégedett lesz a teljesítményével és a kivételes képességeivel, hogy egyedül is képes volt minden helyzetben megállni a helyét!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Elégedetlen az életével, a körülményeivel és szeretne változtatni, csak éppenséggel nem tesz érte semmit. Ugyanis fél. Fél attól, hogy mi lesz, ha mégsem jönnek össze a tervei, ha csalódni fog, ha még rosszabb lesz a jelenlegihez képest. Ne hagyja, hogy a félelmei uralkodjanak az élete felett. Lépjen ki a komfortzónájából és merje végre a kezébe venni az irányítást!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha van valami, amit igazán szeretne, akkor megéri érte tenni, mert a csillagok támogatni fogják benne. Amennyiben saját vállalkozást szeretne, tovább tanulna, vagy egy párra vágyik, akkor tegyen érte, mert most olyan helyzetben van, hogy villámgyorsan valóra válhatnak a vágyai. Ne gondolkodjon túl sokat, inkább cselekedjen, és ne arra várjon, hogy más is magával tartson!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp