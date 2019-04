Napi horoszkóp - 2019. április 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Végre kifizetődik áldozatos munkája. Megkapja a vágyott előléptetést vagy azt a fajta dicséretet, elismerést, amiért annyit küzdött. Jelentős áttörést érhet ma el. Nem csoda, ha ezek után azt érzi, bármire képes, nem létezik maga számára lehetetlen. Használja ki ezt az óriási erőt és vegye elő korábbi vagy félbemaradt terveit és valósítsa meg azokat is. De persze nem kell túlvállalnia magát!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Azzal a problémával szembesülhet ma, hogy nem elég képzett, hiányosak a tudásai, a képességei. Emiatt nem érdemes elszomorodnia, viszont érdemes lenne lépéseket tennie annak érdekében, hogy megszerezze azt, ami hiányzik magából. Ne legyen lusta és ne keressen kifogásokat, hanem legyen bátor és vállaljon be egy képzést. Egyedül maga szabhat gátat a sikerének.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma egy remek hírt kaphat, ami teljesen felvillanyozza. Szíve szerint világgá kürtölné, de meg akarja várni, amíg egészen biztos lesz, így addig is, csendben örül, magában. Annyi szent, hogy hirtelen sokkal fényesebben látja a jövőjét és végre hinni kezd abban, hogy történhetnek Önnel jó dolgok, és hamarosan minden a legnagyobb rendben lesz. Hamarosan ünnepelhetnek!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amennyiben szeretné otthonát felújítani vagy ingatlant vásárolni, akkor ne fogja vissza magát. Érdemes már most lépéseket tenni annak érdekében, hogy mielőbb elinduljon az úton. Ma a csillagok különösen támogatják az ilyen nagyszabású terveket, de azt is, ha költözni vagy utazni szeretne. Gondolja át, mit is szeretne, és ne legyen rest lépéseket tenni az ügy érdekében!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Mostanában szinte kivétel nélkül, mindenben sikeres és emiatt kezdi egy kicsit unni magát. Új kihívásokra és lehetőségekre vágyik. Azon morfondírozik, hogy mibe kellene belevágnia a fejszéjét. Ez legyen mindenképpen egy jól átgondolt döntés, semmi esetre se hirtelen felindulásból hozza meg. Talán nem ártana előtte egy kicsit pihennie is, mielőtt újra leterheli magát. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Végre úgy tapasztalja, hogy a munkája kifizetődik. Megérte szorgalmasan dolgoznia, mert nem marad el a siker, vagy az akár az anyagi jutalom. Arra ügyeljen, hogy bár kétségkívül büszke lehet magára, ne igyekezzen mindenáron mások orra dörgölni a sikerét, mert annak kellemetlen következményei lehetnek és akár maga ellen is fordíthatja kollégáit. Legyen velük szemben kicsit megértőbb!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Visszajuthat a fülébe, hogy valaki rossz hírét keltette és megpróbálta Önt besározni. Természetesen ne hagyja szó nélkül, és ha tudja, ki terjeszt Önről pletykát, akkor mielőbb csípje nyakon és beszélgessen el vele. Ne hagyja annyiban, mert azt fogja hinni, hogy akkor mindent szabad. Bölcsen teszi, ha határokat húz az illetőnek, de ne süllyedjen le az ő szintjére és csinálja ugyanazt, amit ő.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lehetőleg ma ne vállaljon kockázatot, se kicsit, se nagyot, mert nem várt kellemetlenséggel találhatja szembe magát. Mindegy mit mondanak, ígérnek Önnek, akármilyen nagy legyen is a kísértés, jobb, ha ezúttal kimarad belőle és biztosra megy. Ezért legyen óvatos akkor is, ha valaki kölcsön kér magától. Inkább mondjon rá nemet vagy azzal a tudattal adja oda, ha képes lemondani arról az összegről.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Azok, akik üzlettel foglalkoznak vagy befektetettek, jó hírt halhatnak. Persze még ne igyanak előre a medve bőrére, csak akkor, ha már egészen biztos a siker, de akkor megérdemlik az ünnepelést. Amiatt kár is bosszankodnia, hogy lesznek olyanok, akik nem örülnek majd magával együtt. Valószínűleg csak irigyek, de ne hagyja, hogy az ő fancsali ábrázatuk bármitől is elvegye a kedvét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Valaki előkerülhet a múltjából, akivel rég nem találkozott és esetleg még rossz viszonyban váltak is el. Az illető talán szeretné rendezni a kapcsolatukat vagy akár újra is kezdeni. Ennek sikere főként magától függ, hogy Ön miként viszonyul hozzá. Talán az volna a legjobb, ha egy kis időt kérne magának, hogy átgondolja a dolgot. Az sem lenne rossz ötlet, ha kikérni egy közeli barátja véleményét. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Megismerkedik valakivel, aki felkavarja a lelki világát, de sajnos nem tiszta az út, ami közelebb vihetné Önöket egymáshoz, ugyanis vagy maga foglalt vagy az illető, esetleg más akadályozó erő van, amiért nem teljesülhet be a kapcsolatuk, legalábbis most. Érdemes lenne átgondolniuk, mennyire komolyan az érzéseik, eltudnák-e képzelni a közös jövőt és annak fényében tegyenek bármit is, de legyenek tisztességesek!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Valaki ma mondhatni megkísérti és könnyű pénzszerzési lehetőséget ajánl Önnek. Bármennyire is biztonságosnak tűnjön és fájjon rá a foga, okosabban teszi, ha megállja és nemet mond rá. Nem hiszi, de igenis kellemetlensége származhat belőle. Kerülje a kiskapukat, a törvénytelen megoldásokat és a kockázatokat is. Adódni fog majd más alkalom arra, hogy javítson az anyagi helyzetén.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp