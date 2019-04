Napi horoszkóp - 2019. április 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes lenne ma kimozdulniuk otthonról és kirándulni, sétálni egyet, ha az idő is engedi. Szüksége lenne a változatos környezetre és arra, hogy minőségi időt töltsön együtt a szeretteivel. Így sokkal közelebb kerülhetnének egymáshoz, szívesebben megnyílnának Önnek és talán még maga is nekik. Merje elengedni magát, nem kell mindig készenlétben lennie!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyre inkább foglalkoztatja annak a lehetősége, hogy továbbtanul, esetleg elköltözik vagy valami új dologba vágja a fejszéjét és ma ismét jelet kaphat arra, hogy érdemes is lenne megtennie. Nem kell elhamarkodott döntést hoznia, de járjon utána annak, milyen lehetőségei vannak, már csak azért, mert belefuthat egy soha vissza nem térő esélybe, amit csak bánna, ha kihagyna!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Problémája adódhat a kedvesével. Azzal kezdődik, hogy valamiben nem értenek egyet, végül elterelődik a téma és már a múltbéli sérelmeiket kezdik emlegetni és az Önök között lévő ellentéteket. Ha nem változtatnak a kapcsolatukhoz való hozzáállásukon és a viselkedésükön, akár szakítás lehet a vége. Használják arra ezt a napot, hogy megértsék egymást és kompromisszumokat kössenek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ajánlatos ma kitennie a lábát otthonról, mert új barátokat ismerhet meg. Legyen nyitott, kezdeményező, és menjen olyan helyre, ahol jó eséllyel Önhöz hasonlók fogják körbevenni. De az is lehet, hogy barátai, illetve kedvese révén tesz szert egy újabb barátra. Jót is tesz Önnek, ha építi a kapcsolatait, mert még az is lehet, hogy egyikük révén lehetősége adódhat megvalósítani az álmát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szerettei, vagy barátai programot szerveztek Önnek. Maga egy kissé vonakodik és fáradtságra hivatkozna vagy arra, hogy nincs kedve, holott csak attól tart, hogy jól érezné magát úgy, hogy nem Ön állt elő a programmal. Ne legyen ilyen gyerekes, hogy csak ezért lemond egy remek szórakozási lehetőségről. Vegyen erőt magának és legalább szerettei kedvéért menjen és érezze jól magát!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Valakinek sikerül kihúznia a gyufát magánál. Most, hogy tudja, felkészülhetne rá és igyekezhetne visszafogni a felszínre törő dühét. Bármit is tesz az illető, nem az a megoldás, hogy elküldi melegebb éghajlatra. Igyekezzen éretten viselkedni. Közölje vele, ha megbántja vagy zavaró a viselkedése, de ne az legyen a cél, hogy mindenáron megbántsa. Környezete, de még saját maga szemében is óriásit nőhet, ha megfelelően kezeli a helyzetet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyanok fordulnak Önhöz segítségért, akikről a legkevésbé se gondolta volna, hogy problémájuk lenne, vagy ha mégis, akkor biztos nem Önt keresik meg velük. Éppen emiatt éri ma kellemes meglepetés, ugyanakkor kifejezetten jól esik az önbizalmának, hogy ennyire megbíznak magában. Igyekezzen helyesen ellátni a feladatát, és hallgassa meg az illetőt, de csak akkor adjon tanácsot, ha kéri!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Okosan ossza be az idejét, mert hajlamos lehet ma túl sok programot, feladatot találni ki magának. Ne essen túlzásokba! Végezze el a sürgős, halaszthatatlan teendőket és csak annyi programot, találkozót iktasson be, amennyi reális, hogy ne keljen egyik helyről a másikra szaladgálnia, csak azért, hogy mindenkit letudjon, mert úgy aligha fogja élvezni a napját. Ráadásul ma pihennie is kellene! Heti horoszkóp





Olyan téma iránt kezdhet ma érdeklődni, ami korábban egyáltalán nem hozta lázba. Lelkesen kutatni kezdi és keresi azokat a személyeket, akiktől többet tudhatna meg. Úgy érzi, készen áll arra, hogy akár gyakorlatban próbálja ki. Haladjon tovább ezen a szálon és akkor sok új kellemes élményben lehet része és egy újabb bölcsességgel, tapasztalattal lehet gazdagabb vagy akár annál is többel!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kellemes meglepetés éri. Jó esély van arra, hogy feltűnik egy rég nem látott rokona vagy barátja. Ez a momentum Önt is arra készíteti, hogy felvegye a kapcsolatot rég nem látott szeretteivel, barátaival és emiatt egész nap rendkívül lelkes lesz. Azért ne feledkezzen meg a jelenlegi környezetéről sem, ott is ápolásra szorulna egyik-másik kapcsolata! Tegyen arról, hogy viszonyai rendeződjenek!

Felmerül egy bosszantó probléma, amire nem tud azonnal megoldást találni. Képes egész nap rágódni rajta, holott félre kellene kicsit tennie, mert talán pont akkor jönne a megoldás, mikor a legkevésbé sem számítana rá. Attól, hogy rágörcsöl, befeszül, nem lesz jobb. Inkább kapcsolódjon ki, élvezze a napot szeretteivel és meg fogja látni, szinte magától felderül a megoldás!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha egyedülálló, érdemes lehet ma randevúra mennie, vagy invitálnia valakit, mert kellemes élményben lehet része. A párban élőknek is jót tenne, ha kimozdulnának, kicsit kettesben lennének, és minőségi időt töltenének el. El kellene a frissítés a szerelmi és nemi életüknek egyaránt. Legyen ma vállalkozószellemű és bevállalós, engedje szabadjára fantáziáját és lepje meg magukat!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



