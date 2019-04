Napi horoszkóp - 2019. április 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma valaki kritizálhatja magát. Természetesen nem kell csendben tűrnie, de attól is óvakodjon, hogy túlságosan ki keljen magából, mert lehet, hogy pont az az illető szándéka, hogy ezt elérje. Mielőtt bármit tenne vagy mondana, gondolja át, mi lehet a következménye. Ettől függetlenül még kellemes szombat vár magára, ha nem rágódik túl sokat a történteken és inkább tesz arról, hogy aktívan kikapcsolódjon a szeretteivel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha úgy érzi, nem tudja megállni, akkor adjon tanácsot a problémákkal küzdő szeretteinek vagy annak, akire maga szerint ráférne. De ne várja el, hogy meg is tegyék és minden aszerint legyen, ahogy Ön gondolja. Hagyja rájuk, mennyit fogadnak meg belőle és mennyit nem. Ellenben egy-két tanácsát nem ártana saját magának is megfogadnia, mert attól lenne hiteles és így érhetné el, hogy egy-két problémája megoldódjon.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Egyik szerette bajban van. Ha megteheti, hogy valamilyen formában segít neki, akkor ne habozzon. Jusson eszébe, hogy még Ön is kerülhet olyan helyzetbe, amikor másokra lesz szorulva. Éppen ezért ne legyen rest segíteni azokon, akik fontosak magának. Lehet, hogy már azzal is sokat tesz érte, ha legalább meghallgatja, vagy jó tanáccsal látja el. De ha ennél is többet tehet, akkor ne fogja vissza magát!





RÁK: (június 22 - július 22.)

Tele van energiával, és rengeteg terve van a mai nappal kapcsolatban. Szeretné letudni a kötelezettségeit, mellette izgalmas programot szervezet a szeretteinek, ugyanis dúl magában a vágy, hogy éljen és új élményeket szerezzen. Ha nem tolja túl és odafigyel arra, hogy ne legyen nagyon sűrű a napjuk, akkor valójában jól fog sikerülni és Ön sem lesz hullafáradt estére.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ez a nap valahol egy új kezdet is maga számára. A végére ér valaminek, legyen az feladat, életszakasz vagy kapcsolat és készen áll arra, hogy belevesse magát az újba. Fontos, hogy apró lépésekben haladjon előre, nem kell ma azonnal mindentől és mindenkitől megválnia vagy más jelentős változásokat kieszközölnie. Legyen magával türelmes és adjon időt lelkének is arra, hogy átálljon.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Nyugodt nap elé néz, mikor bőven lesz ideje arra, hogy gondolkodjon. Át kell gondolnia mire is vágyik igazából és merre haladjon tovább. Bár csendre és magányra vágyik, nem lenne rossz beiktatnia egy családlátogatást vagy legalább egyik barátja előtt hangosan gondolkodnia, mert még az is lehet, hogy hozzásegíteni Önt a megoldáshoz vagy irányt mutatna Önnek.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Végre megtalálja magában a békét és az egyensúlyt. Úgy érzi, ismét kerek a világ. Készen áll arra, hogy belevágjon azokba a dolgokba, amelyet korábban halogatott. Mostanra jött meg a bátorság és az önbizalom ahhoz, hogy a tettek mezeire lépjen. Sőt, erőteljes vágy él Önben, hogy a kapcsolatát is felfrissítse. Egy kifejezetten romantikus, forró estét tölthet ma együtt a kedvesével.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Magára várnak ma a családi problémák megoldása. Ön lesz a békebíró vagy legalábbis az a fél, aki segít a szeretteinek megtalálni a megoldást, akár közös gondokról legyen szó, akár csak egyéniekről. Arra döbben rá, hogy jót tenne Önöknek, ha szorosabbra fűznék a kapcsolatukat és ne csak családként, hanem valahol csapatként is működjenek. Ezért is kellene Önnek is több időt töltenie a szeretteivel!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Nagyszerű ötlete támad, amibe szeretné bevonni a családját is. Vezesse fel nekik, de semmiképpen se várja el tőlük, hogy ők is részt vegyenek benne. Igyekezzen hozzá kedvet csinálni, de ha rájuk kényszeríteni, az csak rosszul sülhet el. Örüljön azoknak, akiknek kedvük lesz hozzá! Viszont ne essen abba a hibába, hogy mindent egyedül tervez meg, vonja be őket is már a kezdetektől a megvalósításig.





BAK: (december 22 - január 20.)

Nagy erőkkel vetheti bele magát a lakásfelújításba. Úgy érzi, ha sikerült otthonát átalakítania és rendet raknia benne, az felér egy lelki lomtalanítással, szépítéssel is. Viszont lehet, hogy nem mindenki gondolja ugyanígy, ezért ne legyen túl szigorú a szeretteivel, ha nem kívánnak részt venni benne vagy legalábbis szájhúzással teszik. Veszekedés helyett inkább próbáljon meg nekik kedvet csinálni hozzá!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Váratlan ajándékot, figyelmességet kaphat valakitől. Azonkívül, hogy ez feldobja a napját, a hangulatát, kellemes melegséggel tölti el a személy iránt. Meglehet, hogy csak most esik le Önnek is, mit érez maga iránt az illető, illetve erre volt szükség ahhoz, hogy a kapcsolatuk szorosabb legyen. Ám figyeljen oda, mert nem ez lesz a nap egyetlen, örömteli pillanata és más is vár magára!





HALAK: (február 19 - március 20.)

Váratlan probléma merülhet fel, ami először teljesen magára hozza a frászt és úgy érezheti, képtelen megbirkózni vele. Ám egy-kettőre rájön, hogy semmi ok a pánikra és képes lesz szembenézni a kihívással. Sőt, lehetősége nyílhat arra, hogy megvillantsa tehetségét, tudását és még akár fel is fedezhet magában egy eddig rejtett képességet. Vagyis jóformán csak nyerhet fog a dologgal!





