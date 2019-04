Napi horoszkóp - 2019. április 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen óvatos, és ne dőljön be a pletykáknak. Azt hallhatja, hogy egy ismerőse vagy kollégája negatívan nyilatkozott Önről vagy valamiféle hazugságot terjeszt. Jobban teszi, ha egyből azt a bizonyos kollégát, ismerőst keresi fel és vele beszél a dolog kapcsán, mert könnyen az derülhet ki, hogy mások akarva-akaratlanul torzították el azt, amit hallottak tőle vagy egy az egyben kiszínezték.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kellemetlen családi probléma merülhet fel az életében is ez teljesen felzaklatja. Alig tud így koncentrálni a munkájára, mert csak azon jár az esze, hogyan oldhatná meg a problémát. Pedig még célravezető is lenne, ha elterelné róla a figyelmét ? akár munkával ? és nemcsak azért, hogy ne görcsöljön rajta, hanem amiatt is, mert talán ennek köszönhetően bevillanna Önnek a megoldás.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma mindenki megtalálja a problémáival, a kéréseivel vagy akár a barátságával. Próbál mindenkinek megfelelni és a kedvükben járni, de hamar érezni fogja, hogy lehetetlen vállalkozás és hogy csak kikészül testileg és lelkileg attól, hogy elszántan törekszik arra, hogy szétszakadjon. Nem is kellene ezt tennie, mondjon nyugodtan nemet és ne mások elképzelései szerint ossza be az idejét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Valami olyasmire vágyik, amit szégyell, magának sem mer bevallani, ez pedig nem kis belső feszültséget okoz Önnek, pláne ma, mikor lehetősége lenne megtenni, elfogadni vagy kipróbálni azt az adott dolgot. Próbál ellentétesen viselkedni, mintha nem is izgatná, pedig majd megőrül érte és környezete is észreveszi, hogy ma valami nem stimmel Önnel. Ám egyedül csak Ön mondhatja meg, hogy mit tegyen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Kénytelen lesz számot vetnie egyik ismerősével, barátjával kapcsolatban, akivel az utóbbi időben megromlott a viszonya vagy túlságosan megváltozott. Át kell gondolnia, hogy képes-e elfogadni úgy, ahogy van. Ha úgy érzi nem, akkor felesleges lenne megerőszakolnia magát. Ám ne mástól várja, hogy megmondja Önnek, mi legyen magukkal. Hogy a kapcsolatuk áll vagy bukik, az csakis a maga döntése lehet.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Borulhat a mai programja. Nem teljes mértékben, csak annyira, hogy épp eléggé bosszantsa. Érdemes nyitottnak lennie, mert ha mégis nem érzi azt, hogy ebből bármi jó kisülne, mégis kellemesen fog csalódni. Ezért nem is célszerű erőltetnie azt, hogy minden úgy legyen, ahogy megtervezte. Engedje el magát és hagyja, hogy a sors meglepetésben részesítse vagy rámutasson Önnek egy fontos tényezőre.





Mondhatni fellázzad maga ellen a technika. Szinte minden bekrepál, amihez hozzáér, vagy amire szüksége lenne. Olyan érzése van, mintha egy láthatatlan erő szándékosan akadályoztatná. Mivel nemigen tud ellene mit tenni, fogadja el és ne küzdjön ellene. Hagyja, hogy az történjen, aminek meg kell lennie. Talán így csak szeretné elérni az Univerzum, hogy kevesebbet dolgozzon, és többet pihenjen.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Mondhatni rettenetes hangulatban lesz ma. Könnyen felkapja a vizet, megsértődik és rossz kedvével környezete idegeire mehet. Jobban teszi, ha ma elkerüli őket vagy minimalizálja a velük való kapcsolatát. Jót tenne Önnek, ha megpróbálna kikapcsolódni és munka után lazítani. Szüksége lenne arra, hogy feltöltődjön és rendet tegyen magában. Bár az sem lenne utolsó, ha valakinek kiöntené a szívét!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Fantasztikus ötlet jut az eszébe és mindjárt meg is beszéli egyik barátjával, aki folyton csak beleköt. Ne higgye azt, hogy féltékenységből teszi, lehet, hogy csak tényleg másképp látja, mint Ön és így próbálja felhívni a figyelmét a lehetséges buktatókra. Nem érdemes emiatt összevesznie vele és megsértődni. Inkább érdemesebb lenne átgondolni, mert csak egy kicsit kellene csiszolnia az ötleten ahhoz, hogy működjön!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Váratlan probléma, nehézség merülhet fel, de semmi probléma, könnyedén szembe néz az akadállyal. Kifejezetten erősnek és sikeresnek érzi ma magát és ennek meg is lesz az eredménye. Használja ki, hogy ma töretlenül halad előre és érdemes lenne elővennie azokat a feladatokat is, amelyekkel korábban nehezen birkózott meg. Ne féljen az újbóli kudarctól, hiszen ez az Ön napja!

BAK: (december 22 - január 20.)



Elképesztően érzékeny és emiatt pikk-pakk összeveszik másokkal. Mint aki keresi a lehetőséget, kin vezethetné le a feszültségét és direkt megkritizálja egy kicsit, hogy felingerelje. Nem gondolná, de nagyon rossz végre lehet, mert fogást találhatnak magán és nagyon nem fog ízleni, amikor megkóstolja a saját főztjét. Ráadásul fennáll a veszélye annak, hogy ezzel a viselkedéssel örökre elveszít valakit.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Szörnyen ki van merülve lelkileg. Minden kis megjegyzés mélységesen sérti, bántja, és a legszívesebben elbújna a világ elől, hogy egész nap sírjon. Talán csak az időjárás zavarta meg lelki nyugalmát vagy pedig az, hogy mostanában elhanyagolta testi-lelki igényeit és kimerült. Tegyen róla, hogy mielőbb feltöltse lelkének elemeit. Ehhez ne várjon másokra, tegye meg egymaga!

HALAK: (február 19 - március 20.)



