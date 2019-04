Napi horoszkóp - 2019. április 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.10

KOS: (március 21 - április 20.)



Rettentően kimerültnek érzi magát. E egy olyan nap, amikor semmihez sincs kedve, főleg nem dolgozni. Csakhogy bármennyire is szeretne, nem állhat le, muszáj haladnia előre, mert rengeteg feladata van. De legyen magához olyan jó, hogy munka után jutalmazza meg magát. Így legalább lesz valami, ami motiválja napközben. Akármennyire is hihetetlennek tartja, de eredményes napot zárhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Olyan viselkedést tanúsíthat, amellyel sokakat meglephet. Nem az a fajta, aki előveszi a régi sérelmeit és mások fejéhez vágja, pedig ma pont ezt teheti. Ráadásul ezt tovább súlyosbíthatja azzal, hogy kicsit sem kontrolálja magát: ami a szívén, az a száján. Mindent kimond, ami az eszébe jut hirtelen felindulásában. Legyen ezzel óvatos, mert villámgyorsan megbánthat másokat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mindenképpen hallgasson az ösztöneire és ne hagyja becsapni magát. Valaki meg akarja győzni valamiről vagy legalábbis rávenni valamire. Látszólag olyan, mintha Ön is jól járna, de elhiheti, mindez csak álca és elsősorban az a bizonyos személy szeretne magán nyerészkedni. Ezért lehetőleg ma ne írjon alá semmit és ne is egyezzen bele semmibe. Minden ilyet halasszon el későbbre vagy mondjon rá nemet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bármennyire is szeretne, nem tud egyszerre két helyen lenni. Ezért úgy ossza be az idejét, hogy ne készüljön ki teljesen és ne keljen egész nap rohangálnia. Vegye előre a sürgős, a halasztást nem tűrő feladatait is találkozóit, minden mást rakjon át későbbre. Lehet, hogy szeretne mások kedvében járni, de mivel nem tud szétszakadni, ezért ma muszáj lesz nemet mondania.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Talán randi, talán üzlet kapcsán, de valaki nagyon törekszik arra, hogy megtévessze magát. Szerencsére azért nem hallgatatja el teljesen a megérzéseit, éppen ezért akármennyire is ígéretesnek tűnjön az üzlet vagy a személy, hallgasson a megérzéseire, így elkerülhet egy komolyabb csalódást vagy akár anyagi veszteséget. Még olyan is megpróbálhat ma visszaélni a jóindulatával, akiben egyébként teljesen megbízik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Pénzügyek terén ma legyen nagyon óvatos, még a biztonságosnak tűnő lehetőségeket is kerülje. Kellemetlensége adódhat a figyelmetlenségéből vagy abból, hogy megbízik valakiben, akiben nem kellene, és az illető átveri. Ezért lehetőleg ma ne adjon kölcsön és ne fektessen semmibe. Sőt, arra is figyeljen, mennyi pénzt kap vissza, vagy mennyit ad ki a kezéből. Egy kis odafigyeléssel egészen megelőzheti a bajt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Valaminek a hatására felszínre kerülnek a múlt árnyai, és ismét feltépik a begyógyult sebeket. Emiatt érthető, ha ma kissé maga alatt lesz. Viszont ez annak is a jele, hogy még mindig nincs egészen túl a történteken. Van még min dolgoznia. Ám nem az a cél, hogy teljesen kitörölje a történteket, hanem megpróbálja őket elfogadni és együtt élni velük. Ne siettesse a gyógyulás folyamatát!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Egyik közeli ismerőse, szerette ma egy kissé az agyára mehet. Talán még korábban felajánlotta neki a segítségét, hogy meghallgatja, amikor problémája van és úgy vette észre, hogy ezzel rendesen vissza is él és folyton megtalálja magát. Az aligha célravezető, ha magában puffog miatta. Finoman nyissa fel a szemét, jegyezze meg, hogy Önnek is van élete és húzzon számára határokat.





Ma olyan érzése lehet, hogy valaki átveri, hazudik Önnek, de legalábbis eltitkol maga elől valamit. A jelek szinte magukért kiáltanak, akárcsak a megérzései. Nem kell emiatt mindjárt vitába bocsátkoznia, de ne is álljon neki kutakodni. Higgadtan és nyugodtan, lehetőség szerint a tényekre támaszkodva adja elő neki a gondolatait. Nem biztos, hogy színt vall Önnek, de jobb, ha így próbálja meg elérni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Vicces kedvében van, amivel nincs is semmi probléma egészen addig, amíg nem esik túlzásokba. Az nem baj, hogy a felmerülő gondokat, nehézségeket egy kis humorral kezeli és nem veszi olyan véresen komolyan, de abból már bajok lehetnek, ha folyton másokat ugrat. Vegye észre, hogy nem mindenki találja olyan viccesnek vagy nekik nem szórakoztató az, ha gúnyt űz belőlük,

BAK: (december 22 - január 20.)



Az a vád érheti, hogy folyton mindenbe beleszól és megpróbál másokat megváltoztatni. Mielőtt összeveszne a környezetével, hogy ez egyáltalán nem igaz, álljon meg egy pillanatra és gondolkozzon el, hogy valóban, tényleg semennyi igazság sincs benne? Ha másnak nem is, legalább magának be kellene vallania, hiszen a jó szándéktól vezérelve valóban hajlamos kissé jobban belefolyni mások életébe.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egy kellemetlen kis hibát véthet, ami rettenetesen zavarja, de hirtelen felindulásában megpróbálhatja másra fogni, vagy legalábbis azt hibáztatni, aki felhívja rá a figyelmét. Közben maga is tudja, hogy valójában önmagára mérges, és hogy feleslegesen bánt meg miatta mást. Ha nem tud rajta nevetni vagy egy vállrándítással túltennie magát rajta, igyekezzen elterelni a figyelmét róla, de ne vesszen össze senkivel miatta.

HALAK: (február 19 - március 20.)



