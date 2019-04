Napi horoszkóp - 2019. április 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amennyiben ígért valakinek valamit, az tartsa is be. Máskülönben veszekedésre számíthat. Bármennyire sincs kedve megtartani az ígéretét, jobban teszi, ha betartja és nemcsak a kapcsolatuk, hanem a lelkiismerete érdekében is. Önnek is jobb érzés letudnia, illetve az, hogy önzetlenül tett valamit. Ettől lesz kimondottan kellemes a napja. Ne aggódjon, az este a magáé lesz, és azt tehet, amihez csak kedve van!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hogyha valaki felajánlja Önnek a segítségét, fogadja el! Főleg akkor, ha maga is tisztában van azzal, hogy szüksége lenne rá. Ne legyen túl büszke hozzá, mert rosszabb helyzetbe is kerülhet. Gondoljon arra, hogy Ön is sokat segített már másoknak, megérdemli, hogy ezúttal Önnek segítsenek. Talán pont ez a momentum lesz az, ami pozitív változásokat indít el au életében.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Felszínre kerül egy korábbi sérelme, traumája. Valaki szóba hozza, vagy pedig felbukkan egy vele kapcsolatos személy és ez teljesen felkavarja. Ne próbáljon meg úgy tenni, mintha minden rendben lenne, nyugodtan beszéljen az az érzéseiről és nyíljon meg szeretteinek, akik átsegíthetik ezen a nehéz időszakon. Ahelyett, hogy ismét a szőnyeg alá söpörné, inkább nézzen szembe vele.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan jó hírek jutnak a fülébe, amik nemcsak karrierjére, anyagi helyzetére lehet pozitív hatással, hanem a magánéletére is. Végre úgy érezheti, maga mögött tudhat egy korszakot és derűvel tekint a jövőbe. Merjen örülni neki, de azért figyeljen oda, nehogy annyira kikapcsoljon, hogy megfeledkezzen valami fontos feladatról, teendőről, ami miatt kellemetlensége származhat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kellemes napot tölthet szeretteivel. Ma szinte mindenkivel megtalálja a közös nevezőt. Egyes szerettei megnyílnak Önnek és feltárják titkos lelki problémájukat vagy éppen érzéseiket. Kezelje őket kellő empátiával és ne éljen vissza a bizalmukkal. Ön lehet ma mindenkinek a bizalmasa, a legjobb pár, szülő, és érezni fog is fogja, hogy mennyire szeretik és elismerik magát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A párban élők szerelmi élete ma jelentősen felfrissülhet. Végre lesz idejük arra, hogy minőségi időt töltsenek együtt és közelebb kerüljenek egymáshoz. Lehetőségük lesz szorosabbra fűzni a kapcsolatukat és még az ágyban is újra fellángol közöttük a tűz. A szingliknek pedig érdemes lenne randizni menniük vagy legalábbis utcára lépniük, mert kellemes meglepetésben lehet részük!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Érdemes hallgatnia ma a megérzéseire, mert a segítségükkel elkerülhet egy jelentősebb kellemetlenséget. De nem csak ezért, hanem amiatt is célszerű hallgatnia rájuk, mert döntéshelyzetben a segítségére lehetnek, és megsúghatják, mit kellene tennie. Ma Ön is tapasztalni fogja, hogy sokkal élesebbek a szokottnál. Merjen rájuk hagyatkozni, nem fogja megbánni!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Megtudhat valamire, amire régóta kíváncsi volt, de legalábbis érdekes információ juthat a fülébe, ami sok mindent megmagyaráz. Ennek hatására át is fogja gondolni néhány döntését, illetve azt, miként cselekedjen a jövőben. Ma egy magába tekintős nap elé néz, de jól is teszi, ha alapos önvizsgálatot tart. Ajánlatos lehet hangosan gondolkodnia, mert szeretteitől vagy barátaitól értékes tanácsot kaphat.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Valamit újra kell gondolnia. Egészen eddig biztos volt egy tervében, ötletében, de ma elbizonytalanodhat. A legjobb, amit tehet, ha átgondolja a dolgokat, akár hangosan, mert szeretteinek, barátainak is értékes gondolataik lehetnek, amivel segíthetnek Önnek. Talán nem lesz szükség drasztikus változtatásokra, csak néhány apró módosításra és megmaradhat az eredeti terveinél.

BAK: (december 22 - január 20.)



Egyik szerettével vagy barátjával fantasztikus ötletük támad. Már csak az a kérdés, hogyan kellene kivitelezniük. Roppant lelkesek lesznek, de ne hagyják, hogy emiatt megcsappanjon a figyelmük a gyakorlati kérdéseknél. Fontos, hogy ne avassanak be másokat ? legfeljebb szakértőket ? nehogy valaki maguk helyett arassa a le a babérokat, vagy legalábbis ellopja az ötletüket.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Valakivel ma lelkizős napja lesz. Képesek végre őszintén beszélni a gondjaikról és megvitatni a kapcsolatukat. Ha már így alakul, ne fogja vissza magát, beszéljen arról, mi nyomja a szívét. Nem az a lényeg, hogy megbántsa a másikat, hanem tiszta lappal induljanak és képesek legyenek megoldást találni a problémáikra. Rengeteget javulhat ma a kapcsolatuk, ha igazán megnyílnak egymásnak.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma egészen olyan lesz, mint aki el van varázsolva. Jobb, ha ma nem ül kocsiba, vagy nem közlekedik egyedül, mert kellemetlenség érheti. De ugyanez miatt keverheti el fontos papírokat, vagy dobhat ki valami olyat, amit nem kellene. Minimalizálja tevékenységeit és igyekezzen kicsit tudatosan odafigyelni, ha nem szeretne egyéb komoly problémákat vagy akár nézeteltéréseket.

