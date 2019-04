Napi horoszkóp - 2019. április 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma úgy érezheti, hogy két lábon járó elefánt a porcelánboltban. Folyton apró kellemetlenségek érik. Mindennek neki megy, beleütközik az emberekbe, összetör dolgokat, vagy épp odacsukja az ujját. A legszívesebben hazamenne, és ki sem mozdulna, bár otthon sem lesz ma sokkal nagyobb biztonságban. Egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne a sok kellemetlenség!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vigyázzon, mert ma bedőlhet valaki mesterkedésének. Ne hagyja, hogy valakinek a kedves szavai, a mosolya megtévessze. Az illető mestere a szemfényvesztésnek, ráadásul jó emberismerő, könnyen kitalálhatja, mivel veheti le magát a lábáról. Ez nem jelenti azt, hogy akkor ma senkiben sem bízhat meg, de legyen óvatos, és ne kapcsolja ki teljesen a megérzéseit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan kellemetlen helyzet történhet, aminek hatására eltávolodik egy bizonyos személytől. Talán túl sértő dolgot vágnak egymás fejéhez, vagy hirtelen azon kapják magukat, hogy már korábban megromlott ez a viszonyuk, most pedig újfent történhet valami, ami miatt megharagudnak egymásra. Adjanak egy kis időt maguknak, amíg lehiggadnak és utána próbáljanak beszélni a gondjaikról.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Annyira pörgős lehet a napja, hogy lazán megfeledkezik a szükségleteiről. Alig eszik, pihen, csak dolgozik, illetve szívességeket tesz és ügyeket intéz. Azonkívül, hogy nap végére rettentően fáradt lesz, más kellemetlenség is felmerülhet, ha ezt rendszeresen teszi. Nem ártana már ma kiszakadnia a mókuskerékből. Lassítson le, és ha kell, kérjen segítséget, de gondoskodjon magáról is!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki vészjelzéseket küld Ön felé. Szüksége lenne a segítségére, de talán nem meri a segítségét kérni, vagy szégyelli magát. Éppen ezért ha nem esik nehezére, könnyítse meg a szenvedését, kérdezzen rá a problémájára, és ha tud, akkor segítsen neki. Lehet, hogy Önnek nem nagy dolog, de neki óriási segítséget jelenthet. Nem kérdés, hogy kivívná a háláját azzal, ha kisegítené.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyik szerette ma felhánytorgathatja Önnek egy korábbi tettét, ami persze rosszul esik magának és jogosan fel is fortyan, hiszen azt hitte, az illető megbocsátott Önnek, erre egy újabb veszekedésnél felhozta a dolgot. Ha már így alakult, akkor már mindenképpen beszéljék át a problémát és a múltat, semmit se söpörjenek a szőnyeg alá. Csak így érhetik el, hogy végre továbblépjenek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Bár nem vágyik rá, mégis kiemelt figyelem fogja ma övezni. Olyan dolgot vihet véghez, tehet meg a munkahelyén, aminek következtében hirtelen jelentős népszerűségre tehet szert. Inkább próbálja meg élvezni, hiszen megérdemli. Amúgy is jót tenne őket, ha közelebbi viszonyba kerülne a kollégáival. Maradjon szerény és visszafogott, de ne meneküljön az elismerés elől, pláne akkor, ha esetleg pénzbéli jutalmat is kap.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Valaki egy fantasztikus lehetőséggel áll elő, ami igencsak elgondolkodtatja. Talán csak azért nem ugrik rá egyből, mert külföldön, másik városban vagy csak szimplán máshol lenne a munka. Még ne utasítsa el egyből, hanem gondolja át a dolgot. Adjon magának egy kis időt és ha kell, beszéljen róla kedvesével, barátaival, nehogy az legyen, hogy később megbánja a döntését.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Felmerülhet magában a vágy, hogy továbbtanuljon, vagy új szakmába kezdjen. Újdonságra, új kihívásokra vágyik. Érdemes szétnéznie a lehetőségei között, csak arra ügyeljen, hogy ne hirtelen felindulásból hozzon döntést. Olyan szakmát válasszon, illetve olyat tanuljon, amit utána tényleg tud hasznosítani. Ajánlatos lehet meghallgatnia e téren mások véleményét, hogy mit mondanak. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Újabb sikerélménye lehet a munkája, karrierje kapcsán. Összehoz egy üzletet, rekordot dönt, valamiféle sikert ért el. Felettesei mindjárt fel is figyelnek magára és a kollégái körében is hirtelen népszerűvé válhat. De ha saját üzlete van, számíthat arra, hogy üzlete egyre jobban felvirágzik, és még ismertebbé válik. Megéri mostanában szorgalmasnak lennie, mert a pénzbéli jutalom sem marad el. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Új kollégára tehet szert, vagy legalábbis van valaki a munkahelyén, aki szeretne Önnel közelebbről is megismerkedni. Nem feltétlenül szerelmi szándékkal, lehet, hogy csak barátkozni szeretne. Érdemes lenne nyitnia felé, mert kellemesen csalódhatna benne. Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek elsőre hiszi. Még akár barátság is kialakulhat Önök között. Adjon neki egy esélyt és majd meglátja, mit hoz a sors! Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Semmiképpen se dőljön be a látszatnak. Nagy szüksége lesz ma a képességre, amelynek segítségével átlát az embereken és a különböző szituációkon. Ne hagyja magát megtéveszteni! Nem biztos, hogy egy bizonyos személy akarja átverni, de lehetséges, akaratlanul is torzít a valóságon, vagy valami más okból nem akarja, hogy tisztában legyen a dolgokkal. Az is megeshet, hogy valaki rossz információt adott Önnek tovább. Heti horoszkóp





