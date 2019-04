Napi horoszkóp - 2019. április 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma mindenképpen állást foglalnia egy bizonyos kérdésben. Hiába szeretne belőle kimaradni, a környezete rá fogja kényszeríteni, hogy vállalja fel véleményét és akár válasszon oldalt magának. Ha pedig így lenne, akkor legyen őszinte, álljon ki saját meggyőződése mellett. Sajnos úgysincs olyan megoldás, ami mindenkinek jó lenne, kár is arra törekedni, akkor pedig már inkább válassza azt, ami közelebb áll a meggyőződéséhez.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Olyan érzése van, hogy megint ugyanazt a hibát követi el vagy már el is követte. Egyáltalán nem lehetetlen. Át kellene gondolnia, mert könnyen megeshet, hogy újra meg újra ugyanabba a hibába csöppen bele, mert nem hajlandó tanulni az esetből. Nem kellene mást tennie, mint őszintén szembenézni a valósággal és levonnia azt a bizonyos következtetést. Ha kell, kérdezze meg erről azt a barátját, aki mindig őszinte Önnel.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Inkább igent mond valami olyanra, amire valójában nemet szeretne, mert nem akarja megbántani a másik felet, aki talán tisztában is van ezzel. Vegye észre, hogy sokszor kihasználják pont azért, mert ennyire kerüli a konfliktust, és mert örökös megfelelési kényszerrel küzd. Amint hajlandó lenne tisztelni és szeretni magát annyira, hogy kiáll maga mellett, nem kellene csendben szenvednie.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma főleg olyan emberek vehetik körbe, akiknek rossz kedvük van. Okosan tenné, ha nem foglalkozna velük és amennyire tudja, elkerülné őket. Csak mert nekik rossz napjuk van, nem kell magának is átvennie és velük együtt szenvedni. Sőt, inkább maradjon vidám és pozitív, próbáljon meg a többiek életébe is egy kis fényt vinni. Lehet, pont ez lenne a megoldás, hogy jobb kedvre deríti őket!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Úgy véli, újra meg újra felmerül ugyanaz a kérdés, probléma a kapcsolatában. Már százszor megbeszélték, neki rugaszkodtak és mégis felmerül. Talán az az oka, hogy nem figyelnek eléggé egymásra vagy pedig nem is akarják annyira a változást. Érdemes lenne még egyszer neki futnia és beszélnie erről a kedvesével. Csak akkor működhet a viszonyuk, ha kompromisszumot kötnek.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ha ma nagyobb pénzt készül kiadni a kezéből, legyen óvatos. Elég egy kis figyelmetlenség is ahhoz, hogy máris bajba kerüljön. Minden pénzt számoljon meg többször is, még azt is, amit kap. Arra pedig különösen figyeljen oda, hogy mire költ, mert az is előfordulhat, hogy megpróbálják átverni. Jobb lenne, ha nem egyedül intézkedne, a több szem, többet lát elv még mindig hatásos.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Előfordulhat, hogy ma tévedések áldozata lesz. Ahelyett, hogy dühbe gurulna és számon kérne, inkább higgadtan járjon utána a dolgoknak és úgy bizonyítsa, hogy Ön nem hibás, nem tehet semmiről. Sokkal célravezetőbb lenne, ráadásul sokat nőhetne mások szemébe azzal, ha nem kelne ki magából, hanem ennyire hidegvérrel és diplomatikusan járna el. Ne féljen, ki fog derülni az igazság!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Érdemes lenne több figyelmet szentelnie önmagának. Folyton mások gondjaival foglalkozik. Itt lenne az ideje, hogy saját magára is jusson ideje. Ne keressen mindig plusz feladatot, munkát magának és nem kell örökösen szívességet tennie. Ne féljen egy kis időt önmagával tölteni. Nehogy azt higgye, hogy ezért szerettei megharagszanak Önre. Egész nyugodtan tegye munka után azt, amihez kedve van!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Valaki ma egy váratlan meglepetéssel kedveskedhet Önnek. Ez lehet tárgyi jellegű, de akár gesztus, szívesség is. Mindenesetre épp a legjobbkor jön és bearanyozza az egész napját. Még lehet, hogy az illetővel való kapcsolata is megváltozik ezáltal. Maga is megdöbben azon, hogy ez az ajándék teljesen megváltoztatja, nemcsak a hangulatát, hanem a gondolkodásmódját is, mint aki reményt és hitet kapott ajándékba.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ha nem elégedett a helyzetével, akkor tegyen ellene. Nem kell csendben várnia a csodára, tűrnie pedig pláne. Bármikor megteheti, hogy új munkahelyet keres vagy akár kilép azokból a kapcsolataiból, amelyek inkább elvesznek, mintsem adnak. Merjen döntéseket hozni és változtatni a saját életén, ahelyett, hogy azt várja, majd hoz valamit a sors. Úgyis itt lenne az ideje annak, hogy meghozzon néhány fontos döntést.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Érdekes információk birtokába juthat. Legyen óvatos és gondolja meg, mit tesz vele. Akár maga is kihasználhatja, élhet vele, de akkor ne adja tovább és igyekezzen feltűnésmentesen cselekedni. De mielőtt bármibe is belevágna, nem ártana konzultálnia egyik szerettével vagy bizalmasával, nehogy hirtelen felindulásból olyanba ugorjon bele, amit esetleg később megbán.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Fantasztikus hangulatban lesz ma. Mindenkire mosolyog, és úgy érzi, nincs olyan feladat, amivel ne birkóznia meg. Valóban, gyorsan és könnyen végzi munkáját. Semmi és senki sem állíthatja meg. Ráadásul még csak el sem fárad, munkaidő után rengeteg energiája marad, amit akár sportolással is levezethetne, vagy elmehetne a kedvesével, esetleg a barátaival valahova.





