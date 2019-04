Napi horoszkóp - 2019. április 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Van valami, amire nagyon nem szeretne gondolni, ezért minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy elterelje a figyelmét. Csakhogy ez nem megoldás, attól még a probléma nem fog megoldódni. Jobban tenné, ha ahelyett, hogy a munkába menekülne, inkább szembenézne az adott dologgal, addig úgyis nyugtalanítani fogja. Különben is tudja, hogy mit kellene tennie, csak nem meri meglépni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mostanában túl sokat dolgozik. Legyen ezzel óvatos, mert nem lenne teljesen jogtalan, ha szemrehányást tennének Önnek a szerettei. Nem ártana megtalálnia az arany középutat és velük is foglalkoznia. Semmiről és senkiről sem kell lemondania, csak valamivel ügyesebben kellene beosztania az idejét. Amúgy is szüksége lenne a kikapcsolódásra, hogy néha olyat is csináljon, amihez igazán kedve van.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bármit is halogatott eddig, azt ne folytassa tovább, hanem ma már tegye meg. Nem gondolná, de igenis kellemetlensége fog származni belőle, ha nem teszi meg. Sőt, még akár azt is elérheti, hogy valaki megharagudjon Önre. Vegyen erőt magán és essen túl rajta. Önnek is jobb lesz utána. Egy gonddal kevesebb lesz és végre másra is koncentrálhat. Ha kell, kérjen egy kis bíztatást a szeretteitől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ideje lenne komolyan szembenéznie anyagi nehézségeivel, és ha kell, kérje szakértő segítséget, vagy forduljon szeretteihez a gondjával, de mindenképpen tegyen érte, ne hagyja annyiban, mert csak rosszabb lesz. Ez nem szégyen, bárkivel előfordulhat, de higgye el, kerülhet a jelenlegihez képest is kellemetlenebb helyzetbe. A halogatás csak további gondokat fog szülni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mielőtt bármilyen döntést is hozna, igyekezzen előtte alaposan körbejárni a kérdést. Könnyen megeshet, hogy nem számol egy bizonyos tényezővel, és a tudatlanság vagy a figyelmetlensége miatta rossz döntést hozhat. Ezt elkerülheti egy alapos kutatómunkával. Erre figyeljen oda akkor is, ha egy bizonyos információt szeretne továbbadni. Csak olyat adjon át, amiben valóban biztos, esetleg maga is utána járt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mostanában nem túl fényes egyik kollégájával a kapcsolata és talán már így is csendes háborúra emlékeztető a viszonyuk. Ezen könnyen segíthetnének, ha hajlandóak lennének leülni és beszélni a gondjaikról. Legyen Ön, aki ezt kezdeményezi. Ez nem a gyengeség jele, hanem a bátorságé és az érettségé. Tegye félre büszkeségét, hiszen Önnek sem kellemes ez a helyzet, ami manapság van.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Végre változnak a dolgok maga körül és kimondottan jól haladnak. Felpörögnek az események, növekedésnek indul az üzlete, vagy éppenséggel megkapja a vágyott előléptetést, de legalábbis elérhető közelségben került a vágya. Még néhány szorgos lépést kell tennie és már meg is szerezte azt, amire vágyik. Úgyhogy legyen figyelmes, ne hagyja magát eltéríteni a szándékától.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Minden jól alakul maga körül, de nem akarja elhinni. Egészen gyanakodik és várja, mikor történik már valamiféle kellemetlenség, ami rácáfol a jelenlegi, kellemes helyzetére. Ha ennyire várja, ne is csodálkozzon azon, ha sikerül bevonzania valami nehézséget. Fogadja el, hogy minden kedvező irányba tart és megérdemli a boldogságot, a sikert anélkül, hogy meg kellene fizetnie az árát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Valaki ma igencsak felbosszanthatja egy tettével vagy mondatával. Legyen Ön az okosabb, és ne engedjen az érzéseinek és a hirtelen feltörő dühnek. Ne eressze rá a mérgét és ne is akarjon bosszút állni az illetőn. Ha enged a vágyának, kellemetlen helyzetbe kerülhet. Inkább lépjen át a történtek felett, esetleg jelezze, hogy ez így nincs rendben, de akkor diplomatikusan kezelje a helyzetet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Jó volna, ha nem csak munkából állna az élete. Nem ártana egyéb programokat, elfoglaltságokat is kitalálnia magának, amellett, hogy akár szeretteivel is tölthetne több időt. Akármennyire is fontos a munka, a pénz, a karrier, nem korlátozza le rá az életét, mert később bánni fogja, hogy alig élt és szeretteit is roppantul zavarja, hogy egyre kevesebbet foglalkozik velük.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Akármennyire sincs kedve megtenni valamit, ne halogassa tovább, hanem feltétlenül intézze el ma. Ha kell, akkor kérjen ,segítséget csak intézze el őket mielőbb. Ma még a csillagok is a segítségére lennének, hogy zökkenőmentesen és gyorsan megoldja a feladatait. Vegyen erőt magán, essen túl rajtuk, utána legalább másfelé is figyelhetne vagy akár hátra is dőlhetne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Bármennyire is szeretné, el kell fogadnia, hogy bizonyos dolgok, személyek nem fognak megváltozni. Éppen ezért felesleges emiatt stresszelnie vagy bármiféle változást kicsikarni náluk. Engedje el ezt a dolgot. Gondoljon arra, hogy Ön sem szeretné, ha már mindenáron befolyásolni kívánná. Különben is, attól még lehet jó a kapcsolatuk és lehetőségeihez mérten kihozhatja a legtöbbet a helyzetéből.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc