Napi horoszkóp - 2019. április 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha munkahelyi kalandba kíván bonyolódni, esetleg az egyik felettesével óhajt viszonyt folytatni, legyen nagyon elővigyázatos. Nem is gondolná, de elképesztően könnyedén lebukhat, és nem lenne szerencsés, ha mindenki megtudná, kivel van viszonya. Úgyhogy ne bízza el magát, inkább gyanakodjon és talán jobb is lenne, ha nem a munkahelyén kívánna szerelmi életet élni.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ha vágyai eléréséről van szó, merjen kicsit kockáztatni. Ne legyen olyan lusta, hogy azt várja, hogy a lehetőségek találnak rá magára és ne is féljen annyira, hogy képtelen bármit is tenni a céljai megvalósításáért. Amennyiben lehetősége adódik fordítani a szerencséjén, akkor merjen fejest ugorni az ismeretlenbe és bízzon a képességeiben. Hiszen tudja, ha meg sem próbálja, nem is nyerhet. Heti horoszkóp





IKREK: (május 21 - június 21.)

Érdemes ma megérzéseire hallgatnia, amelyek elvezetik céljai megvalósítása felé vagy pedig gondjainak megoldásához. Merjen bízni az ösztöneiben, kövesse bátran a jeleket. Ha kell, akkor nyíljon meg a megfelelő füleknek és mondja el, mire lenne szüksége, hogy mit keres, mert nem tudhatja ki lesz az, aki hozzásegíti ahhoz, amire éppen szüksége van. Hogyha engedi, megérzései valósággal kézen fogva vezethetik ma. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Túlságosan elragadhatják az érzelmei és meggondolatlan dolgokra sarkalhatják. Próbálja fékezni indulatait, a hirtelen feltörekvő érzéseit, máskülönben kellemetlen meglepetések érhetik. Utóbb már nehezebb helyrehoznia a dolgokat. Jól gondolja meg, kinek mit mond és mennyire óhajt vitába bocsátkozni. Nemcsak összeveszhet egy szerettével, de akár egy kapcsolatára is keresztet vethet. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Türelemmel kell lennie, mert valami, amire nagyon számított vagy legalábbis bízott benne, késlekedik. Meglehet, hogy tervei megvalósulása váratnak még magukra, vagy arra számított, hogy ma megkap valamit, esetleg jó hírt hall, de bármire is számított, az most elmarad. Ettől még ne veszítse el a reményt, legyen kitartó és folytassa útját. Hamarosan sikerrel fog járni és bejönnek a számításai! Heti horoszkóp





Olyan érzése van, hogy valaki átakarja verni. Próbálja kipuhatolni, hogy valóban így van-e, és hogy egyáltalán milyen érdeke származhat az illetőnek belőle. De semmi esetre se vádolja meg alaptalanul, mert abból csak kellemetlensége származhat. Viszont lehetőleg ma semmibe se egyezzen bele, az lenne a legjobb, ha komoly döntéseket se hozna, csak menjen a saját feje után.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Rábólintott valamire, hogy szívességet tesz valakinek, vagy önkéntes alapon elvégez valamit. Napközben pedig már bánni fogja, hogy így tett, mert elege lesz belőle, kifárad és csak tehernek érzi. Mivel nem tud kitáncolni belőle ? nem is lenne szerencsés, mert csak magára haragítana másokat ? így most már kénytelen lesz végig csinálnia, de legalább tanuljon az esetből és ne tegyen több ilyet!

Nem halad olyan jól valamivel, mint gondolta. Váratlan akadályokkal és kellemetlenségekkel találhatja szembe magát. Ne álljon meg, ne visszakozzon, tartson ki és meg fogja látni, hogy nem marad el a siker. Minden úgy lesz, ahogy szeretné, csak előbb még meg kell tennie hozzá bizonyos dolgokat. Ugyanakkor tanuljon az esetből és legközelebb igyekezzen reálisabban mérni fel a helyzetét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Szembesülnie kell azzal, hogy nem tud mindent kézben tartani és iránytani. Önnek is megvannak a maga korlátai és egy idő után már igenis segítségre van szüksége. Arról nem is beszélve, hogy bármennyire is szeretné, nincs minden felett hatalma. Jobban tenné, ha igyekezne leegyszerűsíteni a teendőit, amennyit tud, adjon le a feladatokból és fogadja el, hogy nem befolyásolhat mindent.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Attól még, hogy nem vesz tudomást a problémáról, még nem szűnik meg. Éppen ezért ne dugja a homokba a fejét, hanem tegyen meg mindent azért, hogy mielőbb orvosolja a gondjait. Ha kell, akkor kérjen segítséget, de ha túl sokat vár, kellemetlen helyzetbe kerülhet. Érdemes most bátornak lennie és szembenéznie a gondjaival, mert könnyedén legyőzhetné őket! Heti horoszkóp





Vegye észre, hogy sok esetben az okozza a problémákat a kapcsolataiban, hogy Ön elvárja, hogy mások kitalálják a gondolatait. Ne arra alapozzon, hogy de már igazán ismerniük kellene magát. Ne legyenek ilyen elvárásai. Ha szeretne valamit, akkor mondja meg, árulja el a véleményét, az érzéseit és ne abban bízzon, hogy mások kitalálják őket, mert akkor csak csalódni fog.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bármennyire is szeretne már elfelejteni valamit, túl lenni egy bizonyos dolgon, ahhoz előbb tennie kell azért, hogy lezárja azt a bizonyos a dolgot. Amint ezt megtette, már a gyógyulás útjára is léphet. Éppen ezért nézzen szembe a problémával, legyen erős és varrja el a szálakat. Akármilyen kellemetlennek is ígérkezzen valamit, itt az ideje, hogy nekidurálja magát és pontot tegyen a végére.

BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



