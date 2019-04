Napi horoszkóp - 2019. április 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen őszinte szeretteivel, de nem bántó és sértő módon. Nem kell azt mondania nekik, amit hallani akarnak, de nem is kell elvenni a kedvüket attól, amit szeretnének. Lehet őket úgyis támogatni, hogy közben felhívja a figyelmüket terveik esetleges buktatóira. Felnéznek Önre és azért kérik ki a véleményét, mert bíznak Önben, ezért ügyeljen arra, hogy bölcs, szeretetteljes, de őszinte legyen.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ha esetleg valaki elől titkol valamit, itt lenne az ideje annak, hogy elmondja, még akkor is, ha az érzéseit vagy gondolatait próbálja eltitkolni. Ez a nap kedvez a kommunikációnak és a kapcsolatok építésének. Amennyiben ma megnyílik, rengeteget tehet a viszonyáért. Amennyiben az illető ellen követett el valamit és azt titkolja, akkor bízza a rá a megbocsátást és ne erőszakolja ki belőle.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ha valami nem megy, ne erőltesse. Legyen türelmes magával és helyzetét illetően. Most minél jobban ki akar erőltetni valamit, annál nagyobb ellenállásba fog ütközni, legyen az változás, válasz vagy tett. Felejtkezzen el egy kicsit a dologról. Próbáljon meg lazítani és minőségi időt tölteni a szeretteivel. Mostanában túl sokat stresszel és emiatt kellemetlen fizikai problémák üthetik fel a fejüket.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Elbizonytalanodhat a kedvesét illetően. Hirtelen nem biztos a kapcsolatában, de legalábbis önmagában, hogy mit is szeretne valójában. Adjon időt magának, amíg átgondolja, mire vágyik igazán. Sokat segíthet az, ha már ma megnyílik a kedvesének és őszintén beszél az érzéseiről. Talán eloszlathatja rossz, kétes érzéseit vagy éppen igazolhatja és ez alapján könnyebben hozhat döntést.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nyissa ki a szemét! Egyik szerette az orránál fogva vezeti, mert szeretne valamit elérni magánál vagy legalábbis maga által. Ön pedig mivel szereti és szeretné boldognak látni, hajlamos is arra, hogy eleget tegyen a kérésének. Azért nem ártana megfontolnia a dolgot, mert akár kellemetlensége is származhat belőle, illetve nem biztos, hogy azzal segít másnak, hogy megteszi, amit kér.





Ez bizony az önvizsgálat napja lesz. Elég ideje kínálkozik arra, hogy magába tekintsen és átgondoljon bizonyos dolgokat. Alaposan átrágja magát az elmúlt eseményeken és azon, miként viselkedett, cselekedett. Végre képes belátni a hibáit és tisztába fog kerülni azzal, min kellene változtatnia. Fájó felismeréseket is tenni fog, de Ön is tudja, hogy most erre van szüksége.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Romantikus, meghitt napot tölt a kedvesével. Egészen azt érzi, mintha egy álomban lenne, szinte minden tökéletes. Őszintén mer beszélni az érzéseiről és ki is mutatja őket. Teljes az összhang Önök között. Kár lenne elrontani mindenféle komoly beszélgetéssel. Ma élvezzék a gondtalanságot, az együtt töltött időt. Ne erőltessen semmit, csak hagyja, hogy az érzések, események magukkal ragadják.

Fogadja el, ha egyesek nem értenek Önnel egyet. Csak azért, mert más a véleményük, nem jelenti azt, hogy nem szeretik Önt vagy kétségbe vonják a tudását. Egyszerűen csak másképp látják a dolgokat, mint maga. Ne okozzon bennük emiatt lelkiismeret-furdalást és ne is vesszen velük össze. Még csak duzzognia sem érdemes. Máskülönben ezzel fog elmenni az egyébként kellemesnek ígérkező napja.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Fontos a házi munka elvégzése, pláne akkor, ha már túl régóta halogatja, de azért nem muszáj, hogy az egész napja a takarításról, a sütésről és főzésről szóljon. Ossza be úgy az idejét, hogy a pihenésre is maradjon. Nem lenne szerencsés ma teljesen lemeríteni lelke és teste elemeit. Maradjon ideje a pihenésre is, és arra, hogy kedvenc tevékenységeivel foglalatoskodjon. Még jobb, ha a feladatok elvégzésébe bevonja szeretteit is!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egy kicsit ma mindenkit bosszantónak fog érezni. Nem hagyják pihenni, azt csinálni, amit szeretne, mert folyton minden apró-cseprő problémával megtalálják. Mint akik direkt próbálják megakadályozni abban, hogy azzal foglalkozzon, amivel szeretne vagy, hogy békésen ejtőzzön. Mielőtt eldurranna az agya, adja finoman szerettei tudtára, hogy mi a helyzet, lehet, hogy csak nem veszik észre magukat!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kifejezetten békés, nyugodt napot sikerül eltöltenie a szeretteivel. Feltöltődik a jelenlétükben, és pontosan azt a fajta szeretetet, törődést kapja tőlük, mint amire éppen vágyik. Egyesektől még értékes, bölcs tanácsokat is kaphat. Még az is nyilvánvalóvá válik maga számára, hogy milyen nagy hatással van rájuk, hogy egyesek kifejezetten felnéznek Önre. Egyesek viselkedésétől egészen elérzékenyül.

BAK: (december 22 - január 20.)



Lehetősége adódhat arra, hogy kiránduljon, vagy egy izgalmas programon vegyen részt. A kaland szinte garantált, élménydús nap elé néz. Rég érezte már magát ennyire jól és felszabadultan. Új tervek és célok is megfogalmazódnak Önben, többek között az, hogy mostantól kezdve igazán élni fog. Csak arra ügyeljen, hogy idejében hazakeveredjen, hiszen holnap munka van.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



HALAK: (február 19 - március 20.)