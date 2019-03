Napi horoszkóp - 2019. március 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.28

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy kissé elcsúszott a teendőivel, de még semmi ok az aggodalomra, bőven utolérheti magát. Legyenek tervei, listáit, ragaszkodjon hozzájuk, ne hagyja magát eltántorítani és akkor időben fog tudni végezni. Nyugodtan mondjon nemet másoknak, pláne azokra a tevékenységekre, amiket feleslegesnek ítél, máskülönben el fog úszni és csak kínkeservesen tudja magát utolérni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Meglehet, hogy ma nincs kedve dolgozni vagy elvégezni egy bizonyos feladatot és már nap elején látványosan szenved tőle. Ám ez egy-kettőre megváltozhat, mert megjöhet a munkakedve, kifejezetten belelkesedhet az adott feladat iránt és egy szempillantás alatt végezni is fog vele vagy el is megy a napja. Saját magát is meglepi azzal, hogyha kicsit is pozitívan áll valamihez, mennyire eredményes lehet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hajlamos lehet ma mindent túlagyalni, a legegyszerűbb feladatokat is agyonbonyolítani és nem veszi észre, hogy csak magával szúr ki. Pláne ha a kapcsolatokat, mások mondatait, tetteit és túlspilázza és olyan mögöttes tartalmat tulajdonít nekik, ami nincs is. Ne hagyja magát megtéveszteni és igyekezzen képzelgéseivel nem mások idegeire menni, mert még össze is veszhet velük.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Azt hitte, hogy egyik szerette elfelejtkezett valamiről. Már kezdte beélni magát abba, hogy nem az lesz, amire vágyik, esetleg nem segítenek Önnek és mégis kellemesen fog csalódni, mert kiderül, hogy az illető nagyon is emlékszik. Ettől persze igazán szerteve érzi majd magát és megbizonyosodik afelől, hogy fontos másoknak. Akik a kapcsolatuk elején vannak, ott kifejezetten sokat segít majd ez a momentum.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Jobban teszi, ha nem próbál beleavatkozni valakinek az életébe. Semmi kétség afelől, hogy jót akar az illetőnek és csak megszeretné őt óvni, de neki mégis az fog lejönni, hogy nem bízik benne, és hogy rosszat akar neki, mert belekíván szólni az életébe és irányítani akarja. Ezért inkább tartsa meg magának a jó szándékot, hiszen nem lehet mindenkit megmenteni és nem is kell.





Valaki olyan lesz ma a segítségére, akiről a legkevésbé sem feltételezte volna. Kellemes csalódás éri és még az is kiderülhet, hogy bizonyos tekintetben félreismerte az illetőt. Rá is fog ébredni arra, hogy túl sokszor vannak előítéletei másokkal szemben, amik finoman szólva is félrevezetik egyes kapcsolatait illetően. Talán ez az eset kellett ahhoz, hogy hajlandó legyen változtatni a gondolkodásmódján.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma úgy érezheti, minden kicsúszik a kezei közül és nem képes több mindent elvállalni. Nehezére esik a jelenlegi feladatait el látnia, már ezek is kihívást jelentenek Önnek, mivel úgy érzi, csőstül jönnek a problémák és nem jut egyről a kettőre. Ma valóban nehézkes nap előtt áll, ezért érdemes lehet segítséget kérnie. Ám ha nincs, akkor se stresszeljen azon, amin nem segíthet. Haladjon szépen a maga tempójában.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyan érzése van, mintha környezete teljesen figyelmen kívül hagyná, vagy nem is ismerné Önt. Olyan dolgokat mondanak vagy tesznek, a melyekről tudniuk kellene, hogy feláll a szőr a hátán és kiakad. Ne legyen túl szigorú velük, lehet, hogy nekik is nehéz napjuk van, gondjaik vannak és ezért nem figyelnek eléggé. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem érdekli őket a maga igényei.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Eszébe juthat, hogy megfeledkezett valami fontosról. Szerencsére, még időben, így gond nélkül elintézheti. Ugyanakkor ma hajlamos lehet saját igényeiről is megfeledkezni. Ne csak másokon segítsen, hanem saját magán. Tartsa be az önmagénak tett ígéreteket és kedvezzen testének és lelkének egyaránt. Így legalább csalódás sem éri, mert benne van a pakliban, hogy megint olyannak akar jófej lenni, aki nem lesz hálás érte.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bármilyen ötlete is támadjon ma, érdemes vele foglalkoznia. Ne legyintsen rájuk, mert igen értékes gondolatok juthatnak az eszébe, amik közelebb vihetik vágyai megvalósításához vagy éppenséggel problémáinak megoldásához. Merje ma megmutatni, hogy mennyire kreatív tud lenni, eressze el a fantáziáját, bízzon az ösztöneiben. Higgye el, nagy sikere lesz és jelentős népszerűségre tehet szert.

BAK: (december 22 - január 20.)



Mostanában rendkívül elfoglalt, szerettei a szemére is vethetik, hogy újabban nem foglalkozik velük és elhanyagolja őket. Tudja jól, hogy van benne valami, de az is igaz, hogy akadnak közöttük türelmetlenkedők. Próbálja megtalálni az arany középutat, hogy rájuk is legyen végre egy kis ideje. Önnek is jót tenne, ha nem csak a munkájával lenne elfoglalva vagy éppen vágyai megvalósításával.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nem várt kedvességre, ajándékra számíthat az egyik szerettétől vagy akár kollégájától. Azon kívül, hogy ez jó kedvre deríti még az illetővel való kapcsolatán is sokat dobhat. Ám még ezen kívül is adódhat egy másik meglepetés is, amitől már igazán azt fogja érezni, hogy el van kényeztetve. Élvezze bátran, ne legyen rossz érzése miatta, hiszen megérdemli. Még az is lehet, hogy ma valaki szerelmet vall Önnek!

HALAK: (február 19 - március 20.)



