Napi horoszkóp - 2019. március 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha nem érzi jól magát, akkor ne játssza a hőst, hanem mielőbb keresse fel orvosát, és úgy elkerülheti, hogy tartósabb időre ágynak essen. Már jó ideje érzi, hogy valami nem stimmel, nem érdemes kockáztatnia. Mindennek a tetejében még a munkáját sem fogja megfelelően tudni végezni, hiszen a maga állapotában nem bír rendesen koncentrálni. Amennyiben nem súlyosak a tünetei, akkor is vegye magát kezelésbe.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma valaki a segítségét kérheti. Ne mondjon rá egyből igent, legalább gondolja át alaposan, mert igent mondani könnyű, de utána kiszállni belőle már nehezen fog tudni. Márpedig megvan az esélye annak, hogy valami olyat kérnek Öntől, ami kellemetlen lehet magára nézve. Legyen óvatos, mert megpróbálhatják kihasználni vagy akár átverni. Ne feledje, nem kell mindenkit megsegítenie!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy érzi, készen áll megállapodni. Ha párban él, akkor dönthet úgy, hogy kedvese tudtára adja, hogy jöhet a következő szint, legyen az összeköltözés vagy éppen házasság. De még az egyedülállók is ellenállhatatlan vágyat érezhetnek arra, hogy párra leljenek. Azért ügyeljenek arra, hogy ne mindjárt az első szembejövő karjaiba szaladjanak bele. Minél jobban vágyik most egy kapcsolatra, annál biztosabb, hogy meggondolatlan döntést hoz.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma a szokottnál is érzékenyebb lesz. Mindenre extra érzékenyen reagál. Nem veszi a viccet, és mindent személyes sértésnek vesz. Csak a rosszat képes meglátni és úgy érzi, mindenki csak bántani akarja. Nem csoda, ha mindennek fényében ma könnyen összeveszik másokkal. Érdemes lenne féken tartania nyelvét, mert meggondolatlanul olyat mondhat másoknak, amivel mélyen megbántja őket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nagyon számít valakinek a segítségére, támogatására, de az illető cserbenhagyja. Nem érdemes várnia arra, hogy az illető meggondolja magát. Attól még Önnek is cselekednie kell. Tegye, amit tennie kell, bízzon a saját képességeiben és majd utána vegye kezelésbe az illetőt. Nem kell mindjárt örökharagot fogadnia vagy elásnia az illetőt, csak adja tudtára, hogy csalódott benne.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne vállaljon több feladatot. Éppen elég dolga van már így is. Nem lesz beljebb azzal, amit kínálnak cserébe. Gondoljon a szeretteire és az egészségére is. Jót tenne, ha kicsit visszavenne, több időt töltene a családjával és pihenéssel is. Máskülönben egyik napról a másikra kiéghet, vagy éppen kidőlhet. Nyugodtan mondjon nemet mindazoknak, akik plusz feladatokat találnának ki Önnek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne essen kétségbe, ha valami nem úgy sikerül, mint szeretné vagy tervezi. Legyen kicsit spontán, improvizáljon, meg fogja látni, hogy végeredményben így is jól sülnek el a dolgok, maga pedig feleslegesen idegeskedett. Mostanában túl sokat idegeskedik, meg lesz ennek a böjtje vagy talán már meg is van, és kellemetlen gyomorproblémái léphetnek fel. Semmi sem éri meg azt, hogy tönkre vágja az egészségét.

Meglehetősen fáradtnak, meggyötörtnek érzi magát. Semmihez sincs ereje, nemhogy kedve. Egy kicsit túlfeszítette a húrt manapság és nem gondoskodott arról, hogy testileg-lelkileg feltöltődjön. Épp ezért kellene legalább ma neki kezdenie, ha nem akar megzuhanni. Mind emiatt persze ingerlékeny és könnyen összeveszik a szeretteivel és persze kollégáival. Legyen óvatos, mert nem mindenki fogja elnézni Önnek!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Rengeteg segítséget és támogatást kaphat ma szeretteitől, amire igencsak nagy szüksége van. Nemcsak szeretettel töltik fel, de jó tanácsokkal is ellátják. Éppen ezért érdemes kiöntenie nekik a szívét. Akármennyi fontos dolga is legyen, szánjon ma rájuk időt. Ideje lenne rég nem látott rokonait, barátait is felhívnia. Ne csak munkából álljon az élete és abból, hogy a vágyait kergeti.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne féljen egy kicsit elrugaszkodni a valóságtól. Érdemes álmodoznia és kicsit több kreativitást, fantáziát vinni a munkájába és a kapcsolataiba egyaránt. Dobja fel szerelmi életét, vigyen egy kis színt otthonába és fényt a munkahelyére. Érzi, hogy szeretne változtatni, hogy több pezsgésre vágyik. Merjen csak változtatni és új dolgokat kipróbálni, ne fogja vissza magát folyamatosan!

BAK: (december 22 - január 20.)



Egy kissé maga alatt lehet ma, mert nem jön össze valami, amiben bízott, vagy megbántja valaki. Ám szerencsére nem ez lesz a napjának leglényegesebb eleme, mert érni fogja kellemes esemény, jó hír is. Éppen ezért ne adja át magát a depressziónak, mert akkor nem lesz képes örülni a jónak. Ráadásul szerettei is tenni fognak arról, hogy jól érezze magát és tovább lépjen a történtek felett.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Valami összejött, amiben nem is mert reménykedni. Végre beérik a munkájának gyümölcse és talán megkapja a vágyott előléptetést vagy a munkát, amire nagyon vágyott. Lehetősége lesz bizonyítani és olyan dolgot csinálni, amit igazán szeretne. Ne álljon meg, merjen tovább tervezni, álmodozni és valósítsa meg a többi vágyait. Ünnepeljen szeretteivel, lepje meg őket valami apró kedvességgel!

HALAK: (február 19 - március 20.)



