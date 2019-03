Napi horoszkóp - 2019. március 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma végre kiönti a szívét egyik szerettének. Képes arra, hogy megnyíljon és őszintén feltárja érzéseit, gondolatait. Nem is hitte volna, milyen fantasztikus lesz Önre, hogy végre kibeszéli magából mindazt, amitől fél, vagy ami bántja. Ön is érezni fogja, hogy rálépett a gyógyulás útjára, ráadásul egy értékes tanáccsal is gazdagabb lest. Még a bizalma is megjön ahhoz, hogy máskor is kitárja szívét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy érezheti, igazságtalanul bánnak Önnel, olyannal vádolják, ami nem igaz, nem követett el. Nem kell csendben tűrnie, mint általában, nyugodtan védje meg magát, mert ha nem teszi, máskor is ezt fogják tenni Önnel. Ma úgyis rá fog ébredni arra, húgy túl sok mindent tűr el másoktól vagy söpör a szőnyeg alá, éppen ezért bölcsen teszi, ha ma ennek véget vet és kiáll magáért.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Minden úgy alakul, ahogy azt eltervezte és még váratlan segítséget is kaphat egyik szerettétől vagy egy barátja tehet Önnek szívességet, de az biztos, hogy kellemes meglepetésben is része lesz. Kimondottan nyugodt nap elé néz, ma végre mindenre lesz ideje, amire csak szeretné, hogy legyen. Tud önmagával is foglalkozni, testben és lélekben egyaránt feltöltődni, úgyhogy nagyon elégedett lesz ma magával és a napjával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kellemetlen csalódás értheti. Valakitől elutasítást kap, vagy nem jön össze valami, amit nagyon szeretett volna. Gondoljon arra, hogy talán ez így volt megírva és talán egy ennél is jobb lehetőség vagy egy jobb partner vár Önre még akkor is, ha most ezt nehezére esik elhinni. Keresse fel barátait és töltse a napját szeretetben olyanok között, akik feltöltik és erőt adnak Önnek, úgy egy-kettőre túl fog lendülni a csalódáson.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Van néhány dolog, amit el kellene intéznie, de nem sok kedve van hozzá. Inkább még lustálkodna ma és szeretteivel töltené a napját. Persze mindez megoldható, de mivel hosszú a nap, igazán beleférne akár mindhárom is, és amit tud, azt össze is vonhatna. Így legalább nem érheti kellemetlen felismerés, hogy körmére égett a munka vagy kellemetlenség éri, mert nem intézte meg, amit el kellett volna.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csalódhat valaki olyanban, akire felnézett, és akiben megbízott. Azért nem kellene ezt olyan tragikusan felfogni, hiszen ő is csak ember, az emberek pedig hibáznak. Ne legyen vele túl szigorú, hiszen Ön sem tökéletes. Sőt, most megtehetné, hogy megmutatja, hogy így is elfogadja őt. Hiszi vagy sem, de talán pont ez által lesz jobb a kapcsolatuk. Legyen megértő és ha kell, bocsásson meg!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma legalább négy-öt dolgot csinál egyszerre, ha nem többet. Az a nagy szerencséje, hogy még így is képes helytállni. Azért ne essen túlzásokba és ne legyen ez rendszeres, mert érdemes néha kevesebb feladatot elvégezni nagyon gonddal. De ma sikerül kihoznia magából a maximumot és a szerencse is kíséri, így nem meglepő, hogy mindennel végez, amivel csak szeretne és sikert ér el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Történhet valami olyan, aminek hatására úgy dönt, ideje meghúznia azt a bizonyos határvonalat és nem engedni át rajta senkit. Ma van az a nap, amikor betelik a pohara és úgy érzi, ideje rendet tennie a környezetében és határokat szabnia. Ezt jól teszi, csak figyeljen arra, hogy ne legyen túl drasztikus és szigorú másokkal, mert nem mindenki rosszindulatból vagy rossz szándékból tette, amit tett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Olyan érzése van, hogy valaki nem őszinte Önnel. Mielőtt rátámad, próbálja kideríteni, mi lehet rá az oka, esetleg finoman érdeklődjön a környezetétől, de az lenne a legegyenesebb, ha óvatosan az illető elé tárná megérzéseit. Érdemes rájuk támaszkodnia, mert meg fogják súgni Önnek, hogy igazat szól-e az illető vagy sem. De kerülje a veszekedést, mert az nem vezet sehova.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Utálja a konfliktusokat, de ma nem lesz választása. Vagy kiáll maga mellett vagy hagyja, hogy átlépjenek maga felett és esetleg eltapossák. Kivételesen ne kerülje el a harcot, hanem diplomatikusan és higgadtan, de mondja ki végre véleményét és gondolatait. Valószínű, hogy nem fog másoknak tetszeni, de az sem állapot, ha előbb-utóbb Ön betegszik bele abba, hogy mindent eltűr.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Úgy néz ki, valamivel kapcsolatban elszámolta magát és tévedett. Ne essen kétségbe, hiszen nem történt nagy baj, különben is, emberből van, így még maga is tévedhet. Hozza helyre a dolgot, amennyire csak tudja és legközelebb majd jobban figyel. Mostanában hajlamos a bolhából is elefántot csinálni és ma többször is előfordulhat, hogy semmiségek miatt akad ki. Ha erre más is rávilágít a környezetében, ne haragudjon meg rá.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ön is látja, érzi, hol vannak a buktatók az életében. Éppen ezért ahelyett, hogy türelmesen várná, hogy megjelenjenek, bölcsen tenné, ha eléjük menne és megoldaná őket. Nyugodtan kérje hozzá segítséget, hiszen nem szégyen. De ha csak ölbe tett kézzel vár, még nagyobb gondokkal találhatja szembe magát. Már ma sokat tehet azért, hogy élete pozitív irányba terelődjön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc