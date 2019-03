Napi horoszkóp - 2019. március 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tökéletes ez a nap arra, ha szeretné valakivel tisztázni a kapcsolatát. Ma pontosan azokat a szavakat mondaná, amelyek segítségével könnyen megbékélhetnének az illetővel és megtudnák reformálni a kapcsolatukat. Viszont ezzel együtt számítania kell arra, hogy nehézsége adódhat az egyik kollégájával, aki csak arra vár, hogy hibázzon, és végre lecsaphasson magára.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem ártana rendbe szednie a pénzügyeit, pláne akkor, ha úgy érzi, nem jut egyről a kettőre. Ideje lenne jobban a saját körmére néznie, hogy mégis hova folyhat el a pénz. Kelleni fog néhány változtatás az életébe, ha szeretne végre egyenesbe jönni. Viszont ha megoldást keres a gondjaira, találni is fog, akár egy szakértőre bukkanjon rá, esetleg egy plusz munkára, mivel egy kis többlet pénzhez juthat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma meglehetősen álmodozó hangulatban lesz, aminek köszönhetően kissé lelassul és megfelejtkezik bizonyos dolgokról. Főleg a munkahelyén legyen óvatos, ahol nemigen fogják értékelni, ha sokat hibázik. Viszont mindennek hatására ma rájön, hogy nem úgy él, ahogy szeretne, és nem azzal foglalkozik, amit szívvel-lélekkel tud csinálni, így ez a nap akár egy új kezdet is lehet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma felettébb kreatív lesz, amelynek segítségével könnyen és frappánsan oldja meg a felmerülő problémáit. A párkapcsolatába is sikerül némi színt vinnie, ahogy az egész napjába is. Kifejezetten izgalmas, pörgős, és örömteli nap vár Önre, ha szabadjára meri engedni a fantáziáját. Annyira áradnak Önből a pozitív energiák, hogy az emberek maga köré gyűlnek és mindenkinek sokkal jobb hangulata lesz.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem igazán tudja, mit tegyen egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Nem elég, hogy mást súg a szíve és az esze is, de még a környezetétől is ellentétes véleményeket, tanácsokat kap, így végképp nem tudja, mihez is kellene kezdenie. Talán azért is van így, mert nem ma kellene meghoznia azt a bizonyos döntést. Várjon kicsit, hagyja, amíg valamelyest leülepszenek magának a dolgok.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Fontos, hogy ma semmit se kapkodjon el! Képes lenne konkrét tervek nélkül belevetnie magát bizonyos dolgokba, de most nem szerencsés, ha spontán akar cselekedni. Jobban jár, ha előbb megnyugszik és terveket kovácsol, mert a hirtelen döntések és tettek kellemtelenségekkel járhatnak. Ha így tesz, még legalább azt is látni fogja, merre kell mennie, mert új ajtók nyílhatnak meg maga előtt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne áruljon zsákbamacskát és legyen egyenes a környezetével. Mondja meg a véleményét, a gondolatát, az érzéseit és senkit se hitegessen, főleg szerelmi téren. Ha pedig nem akar elvállalni egy szívességet, ne tegye, de akkor ezt közölje az illetővel és ne hagyja, hogy feleslegesen reménykedjen. Inkább bántson meg másokat, mintsem csalódjanak Önben, ha esetleg ez tartaná vissza az igazmondástól.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ha valami nagyon nem megy és sokadjára éri kudarcélmény, akkor lehet, hogy egy időre félre kellene tennie, de legalábbis erre a napra és ne erőltesse tovább. Megeshet, hogy holnap már könnyedén megbirkózik vele és sikerrel jár, ezért fordítsa ma figyelmét olyan tevékenységek felé, amelyekkel legalább biztosan tud haladni, így legalább ma még eredményekkel is számolhat.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Valaki sürgetni próbálja, hogy tegyen meg valamit mielőbb vagy hozzon döntést, de ne hagyja az illetőnek. Nyugodtan kérjen magának időt. Ha valamit kierőszakolnak Önből, azzal csak a gond lesz és kellemetlenség érheti. Inkább haragítsa meg a személyt, mintsem Önt érje utána baj. Ez az egész napjára érvényes, hogy ne kapkodjon, hanem lassítson, így elkerülheti a problémákat.

BAK: (december 22 - január 20.)



Legyen elővigyázatos, mert lehet, hogy azt hiszi, jó emberismerő, de attól még Önt is át lehet verni, márpedig valaki nagyon szeretne valamit Öntől és ezért képes jóformán bármit megtenni vagy mondani, hogy megkapja. Ezért ne dőljön be idegeneknek vagy akár a környezetének, kedves szavak ide vagy oda. Az más persze, ha egy szerette hízeleg, de azért érdemes ott megvizsgálni, mi lehet rá az oka.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Vegye észre, hogy mostanában az örökös elégedetlenkedésével egy kissé szerettei idegeire megy, akik sajnálják és szeretik Önt, szeretnének magának segíteni, de tudnak vagy nem is lehet. A legrosszabb az, ha talán fel sem tűnik Önnek és csak fújja tovább a panaszáradatát. Ha nem szeretné, hogy eltávolodjanak, Öntől fogja vissza magát és panaszkodás helyett lépjen a tettek mezeire.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Végre megszerezhet valamit, amire régóta vágyott. Keményen dolgozott vagy hajtott ezért a valamiért és ma megkapja, vagy éppen célba ér. Büszke is lehet magára és ünnepelje meg sikerét. Ne aggódjon amiatt, ha mások irigykednek vagy féltékenykednek, Ön akkor is megérdemli, és hogy elégedettnek érezze magát, ne hagyja, hogy mások elrontsák a jó hangulatát.

