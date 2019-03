Napi horoszkóp - 2019. március 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Akármennyire is igyekszik, nem kerülhet el egy bizonyos találkozót vagy beszélgetést. Bölcsen tenné, ha inkább az illető elé állna és megtárgyalnák a dolgot, mert minél jobban húzza-halasztja, annál biztosabb, hogy el fognak fajulni a dolgok. Így még viszont elkerülhetné, hogy akkora törés legyen a kapcsolatukban, amit talán ki sem bírna. Legyen bátor és mutassa meg diplomatikus énjét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Régóta gondolkodik azon, hogy ideje lenne új fejezetet kezdenie. Le kellene zárnia a múltat, bizonyos dolgokat és személyeket elengednie. Ne csak fontolgassa, hanem tegye is meg. Talán épp erre van szüksége ahhoz, hogy élete kedvező fordulatot vegyen. Persze nem egyik napról a másikra kell kiviteleznie, legyen türelmes, de szép lassan kezdjen el változtatni azon, amin szeretne.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Semmit se kockáztasson ma. Se a pénzét, se a renoméját, se a kapcsolatait, akármennyire is biztosnak tűnjön valami. Nem hiszi, de igenis kellemetlenség érné és utána késő bánat lenne azon sopánkodni, hogy hallgatnia kellett volna a környezetére, akik talán már most is súgják Önnek, hogy mit nem kellene tennie. Ne aggódjon, lesz még másik lehetőség, ami legalább valóban biztos lesz!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Óvatosan humorizáljon, mert nem mindenki érti ma a viccet vagy legalábbis nem vevő rá és akaratlanul is megbánthatja környezetét. Aztán persze maga is megsértődne azon, hogy viccelni sem lehet az illetővel. Csak használja az érzékeny antennáit és figyeljen oda a környezetére. Sőt, talán lehet inkább a megértő oldalát kellett elővennie és esetleg meghallgathatná egy szerette, barátja problémáját.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Gondolja át ma, hogy mivel kíván foglalkozni, mibe akar nagy erőket beleölni, mert nem kizárt, hogy olyan tevékenységeket készül űzni, amelyek nem vezetnek sehova. Ne merüljön bele olyan dolgokba ma, amelyek nem hozzák meg a kívánt sikert vagy azt, amihez nagy reményt fűz. Ezt nem olyan lehetetlen kiszűrni, csak próbáljon meg reálisan tekinteni a helyzetére és rá fog jönni melyek az időrabló tevékenységek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Meglehetősen fáradt és energiátlan lesz ma. Alig van kedve élni, nemhogy dolgozni, de Ön is tudja, hogy sajnos senki sem fog dolgozni maga helyett. Ellenben megteheti, hogy minimalizálja feladatait, otthon pedig, amit lehet, azt félretol, későbbre halaszt vagy rábízza az egyik szerettére. Ön pedig adja át magát a pihenésnek lazítson és csak olyan dolgokat csináljon, amik igazán feltöltik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Egész nap kényszeresen segíteni akar másoknak, illetve megmenteni őket. Őrangyalt játszik, holott önmagára kellene vigyáznia és a saját feladataival foglalatoskodni. Vegye észre, milyen kellemetlenségek leselkednek Önre, ha nem hagy fel a hősködéssel. Segítsen azoknak, akik kérik, vagy nagyon rá vannak szorulva, de ne söpörje félre a saját feladatait és életét, különben hamarosan maga fog segítségre szorulni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Régóta húzza-halogatja, hogy megtegyen egy bizonyos dolgot, de most már nem tűr halasztást. Ugyanakkor ez a dolog egy sor lavinát indíthat el, de ennek így kell lennie. Szükségesek a változások az életébe. Ne féljen meglépni, kimondani azt, amit már régóta kellene. Vállalja a felelősséget és nézzen szembe a következményekkel, azzal a biztos tudattal, hogy minden az Ön érdekében történik.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem muszáj végig hallgatnia mindenki panaszkodását. Nyugodtan mondhat nemet, ha már kezd elege lenni a környezetéből, pláne akkor, ha így nem tud haladni a saját feladataival. Ne higgye azt, hogy az emberek maguktól felhagynak vele vagy befejezik, mert ha látják, hogy Ön vevő erre, vissza is fognak élni a türelmével és az idejével. Ahelyett, hogy magában fortyogna, inkább használja a nem szót.

BAK: (december 22 - január 20.)



Úgy érzi, ma bármire képes. Tele van erővel, szenvedéllyel, szeretné megvalósítani terveit vagy legalábbis valami nagy dolgot vinni véghez. Azért nem kell egyszerre több dologba is beleugrania vagy mindent azonnal kipróbálnia, de jó, hogy ennyire vállalkozószellemű. Éppen elég, ha egyszerre egy új dolgot iktat be az életébe vagy egy dolgot igyekszik megvalósítani. Úgy legalább a siker is biztos.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Komolyan elgondolkodik azon, hogy munkahelyet vált. Ha úgy érzi, nem képes tovább folytatni vagy elege van a környezetéből, akkor valóban időszerű lenne lelépnie. De csak akkor tegye, ha már van másik hely, véletlenül se hirtelen felindulásból mondjon fel, mert abból csak kellemetlenségei származhatnak. Érdemes már ma szétnéznie milyen lehetőségei vannak!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Akaratlanul is olyat tehet vagy mondhat, amivel megbánthat másokat. Ha így történne, akkor kérjen érte elnézést, de nem kell könyörögnie a másik félnek, hiszen nem szándékosan tette, amit tett. Lehet, hogy ma környezet érzékenyebb lesz a megszokottnál, érdemes ezt szem előtt tartania. Különben is ideje lenne leszoknia arról, hogy mindenkinek kényszeresen meg akarjon felelni.

