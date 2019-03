Napi horoszkóp - 2019. március 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bármibe is fog bele, semmi sem úgy alakul, mint tervezi vagy szeretné. Folyton csak hibákat ejt, vagy olyan akadályokba ütközik, amelyeket nem tud leküzdeni. Talán jobb is lenne, ha nem ma akarna átütő sikert vagy jelentős eredményeket elérni és semmit sem erőltetne. Végezze el a kötelező feladatait, illetve amiket nagyon muszáj, a többit hagyja holnapra, mert nem juthat messzire az egyéb feladatokkal.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Eddig abban a hitben volt egy bizonyos személlyel kapcsolatban, hogy csak jó oldala van, egy végtelenül kedves, türelmes, segítőkész ember. Csakhogy ma bizony megmutathatja a másik, sötétebb oldalát. Ettől nem kell elfordulni tőle, hiszen jó okkal jöhetett a felszínre benne az a bizonyos másik oldal. Különben is, mindenkinek van egy jó és egy rossz oldala, ne ez alapján alkosson új véleményt az illetőről.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Minél jobban túl akar esni valamin, annál kevéssé fog sikerülni. Bizonyára azért is, mert azon a dolgon nem túlesni kellene, hanem rendesen elvégezni, kellő figyelmet, energiát, időt szentelve neki. Semmilyen módon ne akarjon kibújni a kötelezettsége alól. Vegyen erőt magán és tegye meg, amit meg kell tennie, de tisztességesen. Később még hálás is lesz azért, hogy nemcsak összecsapta a dolgokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Valaki ma olyat cselekszik Önnel szemben, ami teljesen meghatja. Egyrészt mert ki sem nézte volna az illetőből, hogy ilyesmire képes, másrészt maga a tett, a gesztus is megérinti. Talán még a könnyei is kicsordulnak, annyira érezni fogja az illetőt szeretetét és azt, hogy milyen fontos a számára. Nem baj, ha nem tudja szavakba önteni, mit érez, nyilvánvaló lesz az anélkül is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma semmi sem jó Önnek. A maximalizmusa már egészségtelen méreteket ölthet, mert folyton mindent újrakezd, vagy ami még rosszabb, újracsináltat másokkal is. Mindenben észreveszi az egészen aprócska hibát, semmilyen bakit nem tűr meg. Ma senki sem tud Önnek megfelelni. Viszont a nagy szőrszálhasogatással azt éri el, hogy magára fogja haragítani a környezetét. Nem árt, ha felkészül erre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívességet tesz valakinek és úgy érzi, hogy jóformán még egy köszönömöt sem kap érte, de legalábbis nem tűnik az illető túl hálásnak is, pedig nem kis dolgot tett érte. Ha nagyon bántja a dolog, tegye szóvá. de nagyon óvatosan tegye, mert annyira megsértheti az illetőt, nemhogy hálás nem lesz, de még meg is haragszik. Csak utaljon arra, hogy jól esne Önnek, ha értékelnék, de persze nem azért tette, amit tett.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Túl sok célt talált ki mára és akármilyen jó képességekkel is bír, nem tudsz ennyi mindenre egyszerre figyelni. Jobban tenné, ha leadni a mai nappal kapcsolatos elvárásaiból és csupán a legfontosabbnak ítélt teendőket végezné el, mert nem fog tudni mindennel végezni, sőt, ha így folytatna, mindenbe belekezd, de semmivel sem fog végezni. Ráadásul ma segítségre sem számíthat, egyedül kell megküzdenie a nehézségekkel.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Sokkal könnyebben megy valami, mint azt hitte volna. Azt hitte gondjai adódnak, akadályokkal kell szembenéznie, erre minden megy, mint a karikacsapás. De attól még, hogy hamarabb vagy könnyebben megoldja ezt a bizonyos dolgot, nem jelenti azt, hogy akkor mindjárt egy másik feladatba is kellene vágnia a fejszéjét. Tegyen magának egy szívességet és ne bonyolítsa a dolgokat. Ha több ideje marad, akkor fordítsa önmagára.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma Ön dolgozik mások helyett itt és ez persze nem túl hálás feladat, akár azért, mert magára bízták a munkát vagy egyszerűen az Ön szemét szúrta annyira a félbemaradt vagy hibákkal teli munka. Ha önként vállalta a terhet, akkor jobban teszi, ha villámgyorsan be is fejezi, mert ezzel csak azt éri el, hogy még hanyagabbul fogják elvégezni a többiek a feladataikat. Ezúttal ne elégítse ki a maximalizmusát.

BAK: (december 22 - január 20.)



Könnyű sikereket ér el ma és ez mindjárt meg is hozza az önbizalmát ahhoz, hogy nagyobb fába vágja a fejszéjét, de nem ártana ettől óvakodnia, mert nem biztos, hogy azok is már olyan egyszerűen fognak menni. Jobb, ha beéri azzal, amivel, örüljön a kis sikereknek és fékezze meg magát, ha új feladatoknak akarna neki állni. Inkább élvezze ki, hogy több ideje marad magára vagy a szeretteire.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Valaki ma szívességet kér Öntől, méghozzá nem is akármilyet, az illető azt szeretné, ha hazudna az érdekében, vagy legalábbis elhallgatna valamit. Az ismerőssel sem akar kiszúrni, viszont hazudni sem szeretne. Mi hát akkor a megoldás? Ezen fog dilemmázni egész nap. Viszont semmi esetre se avatkozzon bele az ügyébe. ne akarjon igazságosztó lenni, annál az is jobb, ha visszautasítja a szívességet.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Úgy érzi, mindenki beleszól az életébe és meg akarja mondani Önnek, mit tegyen. Érthető, ha ez bosszantja, de nem érdemes emiatt összevesznie másokkal. Egyszerűen húzzon egy határvonalat és ne hagyja, hogy azt átlépjék. Közölje velük diplomatikusan, hogy szeretné a maga útját járni, és legfeljebb ha hibázik, majd tanul belőle a maga kárán. Ha pedig emiatt megsértődik valaki, annyi baj legyen, ne törődjön vele.

