Napi horoszkóp - 2019. március 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki visszaélt a bizalmával és olyan dolgot árult el Önről, amivel kapcsolatban titoktartást kért. Mielőtt összeveszne az illetővel és végképp elhajtaná az illetőt, gondolja át a lehetséges okait, mert nem kizárt, hogy csak jót akart Önnek. Ha talál enyhítő körülményt, akkor nem kellene mindjárt véget vetnie a kapcsolatnak. Ez a dolog ma annyira sokkolja, hogy a legszívesebben elbújna a világ elől.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mielőtt bármilyen a családját vagy kedvesét érintő döntést hozna, előtte beszéljen velük is, kérje ki a véleményüket. Ne higgye azt, hogy úgyis tudja, mit válaszolnánk vagy, hogy úgyis jó lesz nekik az, ami magának is. Máskülönben kellemetlen meglepetés érheti, amikor Önnek fognak esni, hogy miért döntött nélkülük. Továbbá ha valami ma nem úgy történik, mint elképzelte, ne essen pánikba, végül jól sül majd el a dolog.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Jobb, ha ma egyszerre egy dolgot csinál, és nem próbál meg folyamatosan egyszerre négy-öt dolgot végezni, mert abból csak kellemetlensége származhat. Csalódást okozhat magának, ha úgy hiszi, képes lesz mindenre figyelni és maradéktalanul elvégezni a feladatait. Egy kis hiba is elég lehet az, hogy minden boruljon. Ha biztosra szeretne menni és eredményekkel akar számolni, akkor egyesével haladjon!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Valaki ma igen komoly szívességet tehet Önnek, hálás is lehet érte. Az illető kihúzza a bajból, és ennek köszönhetően ma ismét szabadnak érezheti magát. Hatalmas terhek kerülnek le a válláról. Újra tud pozitívan gondolkodni és remélni. Éppen ezért ne az legyen az első, hogy egy másik bajba keveredik. Tanuljon a hibájából és egy darabig bölcsen teszi, ha inkább a fenekén marad.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ön úgy érzi, hogy készen áll. Jöhet a házasság, a gyerek, de legalábbis valamiféle előrelépés a kapcsolatában. Ám valószínűleg a kedvese még nem biztos magában. Nem Önnel van problémája, hanem önmagával szemben vannak kétségei, de az is lehet, hogy még nem érzi azt, hogy itt lenne az ideje. Ezen csak az őszinte beszélgetés segíthet, de az semmiképpen sem, hogy megpróbálja ráerőszakolni a vágyait.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha szeretné ma valakinek a tanácsát kérni, illetve megosztani a gondjait, akkor alaposan gondolja át azt, ki lesz a szerencsés. Ugyanis a nem megfelelő személytől bírálatot vagy akár rossz tanácsot is kaphat. Ez nem jelenti azt, hogy akkor inkább tartsa meg magának a gondolatait és szenvedjen egyedül, csupán arra hívják fel a csillagok a figyelmét, hogy igyekezzen jól választani.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kiderülhet, hogy valaki titkolózott maga előtt és ez rosszul esik Önnek, amiért nem bízott meg magában. Mielőtt leírja az illetőt, gondolja át, hogy mi oka lehetett rá, hogy talán valóban volt oka azt hinnie, hogy tovább adná a titkát vagy beleavatkozna a dolgába. Ne hagyja, hogy ez a dolog ma bármitől is elvegye a kedvét, ne mondja le a baráti találkozót azért, hogy otthon búslakodhasson.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egyik pillanatról a másikra törhet rá a magára a szerelem. Talán már az első pillantás vagy az illető megszólalása is elég lesz hozzá. De az is lehet, hogy a randi után jut erre a következtetésre. Ne ijedjen meg a saját érzéseitől és az illetőtől se. Ugyanakkor nem kell azonnal a tudtára az érzéseit, hagyja, hogy szárba szökkenjen az eseteleges szerelem Önök között és tegyen lépéseket az irányába.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Temérdek időt, energiát fektetett egy bizonyos dologba elmarad a várva várt siker, elismerés, az, amire úgy számított. Érthető a csalódottsága, de azért ne kenődjön el teljesen. Nem ment kárba a munkája, mert hiszi vagy sem, de lesz eredménye. Minimum az, hogy rengeteget tanult és fejlődött közben, esetleg új emberekkel ismerkedett meg. Jusson csak eszébe, hogy mit nyert a projekt által, mert nem igaz, hogy csak vesztett!

BAK: (december 22 - január 20.)



Valaki azzal győzködi, hogy megváltozott, már nem olyan, mint régen és esélyt kér Öntől. Ne legyen szőrős szívű. Ha a lelke legmélyén igazán úgy látja, hogy megváltozott az illető, akkor adjon neki egy esélyt, hadd bizonyítson Önnek. Tudni kell megbocsátani. Valójában Önnek is hiányzott már az életéből az illető, vagyis igazán megérné, hogy adjon neki még egy lehetőséget!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ez egy olyan nap, amikor kifejezetten élvezi a munkáját, vagy legalábbis azt a feladatot, amit kapott. Más már a haját tépné, de Ön nyugodtan, mosollyal az arcán végzi a dolgát. Ezzel sokakat le fog hengerelni és még felettesei is elismerősen pillanthatnak Önre. Jusson eszébe, hogy bármely napja telhetne így, ez hozzáállás kérdése is. Ma környezete nyitott arra, hogy egy kis bölcsességmorzsát adjon át nekik.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma is szívesen segít másoknak, mint mindig, de legalább eljutott arra a szintre, hogy tud nemet mondani. Végre valahára nem hagyja, hogy kihasználják és nem is érzi magát rosszul tőle. Nagyot nőhet saját maga szemében, de még közvetlen szerettei körében is, akiknek ezt elmeséli. Egy régóta húzódó próbatételét sikerül ma kipipálnia, úgyhogy lesz oka az ünneplésre!

