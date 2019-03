Napi horoszkóp - 2019. március 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Romantikus nap elé néz a párjával, bár sokszor megzavarják a gondolatai a felhőtlen kikapcsolódást azzal, hogy úgy érzi, Ön az, aki jobban akarja a kapcsolatot, de legalábbis többet tesz érte. Ne lepődjön meg, hogy tönkre vágja a hangulatot azzal, ha ezt szóvá teszi. Várja ki inkább a megfelelő időt és helyet, ma pedig igyekezzen élvezni a varázslatos napot, amit összehoztak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne várjon arra, hogy mások oldják meg a gondjait vagy megmondják, mit tegyen. Ne engedje, hogy mások éljék az Ön életét. Igenis hozza meg a maga döntéseit, és ha legfeljebb hibázik, majd tanul belőlük. Nem hiszi, pedig csak rosszul jár azzal, ha másra hárítja a felelősséget. Így viszont még az is kiderülhet, hogy rejlenek még magában olyan képességek, amikről még csak nem is sejtette, hogy birtokolja őket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem is gondolná, milyen nagy örömmel tölti el a szeretteit, hogy mer rájuk támaszkodni és őszintén beszélni velük. Hogy végre képes a segítségüket kérni, ahelyett, hogy némán szenvedni. Ön azt hiszi, hogy ez a gyengeség jele, pedig az ő szemükben a bátorságé. Úgy van vele, idő kérdése és egyedül is megoldotta volna a gondjait, de miért tette volna, ha egyszer számíthat a szeretteire?

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Hiába szeretne, nem tud mindenkit megmenteni. Ezért kár is amiatt erőlködnie, hogy meggyőzőn másokat arról, hogy rossz úton járnak vagy milyen veszélyeket rejt az, amire készülnek. Elmondhatja a meglátásait, hogy mit gondol, de ne próbálja rájuk erőszakolni az akaratát, mert abból csak kellemetlensége származhat. Bízzon az illetőben és a képességeiben, mert még az lehet, hogy kellemesen meglepi magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Sorsszerű találkozásban részesíthetik az égiek, ezért megéri kimennie ma az utcára, pláne akkor, ha egyedülálló, mert minden esély megvan arra, hogy összetalálkozik a leendő kedvesével. A párban élőknek is érdemes lehet útra kelniük, ugyanis benne van pakliban, hogy rátalálnak az életútjukra, a problémájuk megoldására, valamire, ami jelentős mértékben hozzájárulhat az életükhöz, a jövőjükhöz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan érzése van, hogy egyet lépett előre, kettőt pedig vissza. Ne keserítse el és gondoljon arra, hogy legalább mozgásban van. Valószínűleg csak van valamilyen kis hiba a számításaiban, amivel nem számol, de amint észreveszi, és kijavítva, már vígan lépegethet előre. De nem érdemes erre rágörcsölnie, ne legyen túl erőszakos magával szemben. Ellenben érdemes lehet kikérnie a környezete véleményét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Úgy érzi, kezd végre minden úgy alakulni, mint tervezte. Egyre több pozitív visszacsatolást, ami alapján kezd megnyugodni. Ma kimondottan elégedett lesz az életével és önmagával is. Szerettei is megnyugtató szavakkal illetik, még azok is, akiktől a legkevésbé számítana rá. Békés és nyugodt napot tudhat a magáénak, nem kell aggódnia ma semmi miatt. Tegye azt, amihez csak kedve van!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Azon töri a fejét, hogy kicsit dolgoznia kellene, de legalábbis van néhány feladat, amit el kellene intéznie. Lehetőség szerint ne dolgozzon, tegyen félre minden munkát és legalább ma kapcsolódjon ki. Szerettei sem lesznek elragadtatva az ötlettel, ha ma sem óhajt egy kis minőségi időt tölteni velük. Önre is ráférne a pihenés, teste-lelke kívánja, hogy lazítson, ezért adja át magát az édes semmittevésnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Mostanában komoly önbizalmi gondjai vannak, és ez megakadályozza abban, hogy lépéseket tegyen céljai elérésének érdekében vagy akár új kapcsolatokat építsen. Viszont tökéletes ez a nap ahhoz, hogy rendet tegyen magában. Nézzen a lelke legmélyére és emlékezzen vissza mikor és miért sérült meg az önbizalma. Emelkedjen felül rajta, kezdje el feszegetni a komfortzónáját és merjen ismerkedni, ne adja fel álmait és vágyait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Valaki ma olyat mondhat Önnek, ami szíven találja. Az sem számít, hogy az illető hirtelen felindulásból mondja, Ön akkor is véresen komolya veszi. Talán azért, mert van benne igazság. Ám azzal nem lesz előrébb, ha emiatt megszakítja a kapcsolatot az illetővel, vagy ha egész nap búslakodik és félredob mindent, mikor egy szépen megtervezett napot állított össze magának és esetleg szeretteinek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Fantasztikus ötlete támadhat, de mikor mások elé tárja, nem lelkesednek annyira, mint ahogy azt elképzelte és talán még le is akarják beszélni magát róla. Nem kell másokra várnia, vagy felhagyni a vágyaival. Merje megvalósítani őket egyedül, hiszen egymaga is képes rá, nem kell hozzá Önnek segítség. Legfeljebb majd utólag sajnálhatják a szerettei, hogy kimaradtak belőle!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nem érzi magát valami fényesen és ágynak eshet. Már eleve fáradtan ébredhet rossz közérzettel. Valószínűleg kimerültek a testi és lelki energiatartalékai, ezért ha nem akar lebetegedni, akkor érdemes lenne ma átadnia magát a pihenésnek. Mindegy mennyi dolga lenne, most legyen Ön az első és ne aggódjon amiatt, hogy a szerettei rosszallják majd, hogy nem körülöttük sürög-forog.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc