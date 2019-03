Napi horoszkóp - 2019. március 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy érzi, valami kezdetét vette az életében és hamarosan megváltoznak a dolgok maga körül. Egy új élet kezd formálódni és nem kell mást tennie, mint hagyni, hogy kibontakozzon. Ha nem áll ellen a változásoknak, rövidesen fantasztikus dolgokban lehet része. Viszont attól még, hogy a maga élete változik, nem várhatja el, hogy mások is Önnel együtt változzanak. Legyen megértő és türelmes a környezetével.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Megeshet, hogy nem megfelelően mért fel egy adott helyzetet, esetleg túlbecsülte a képességeit és emiatt lehet kudarcélménye. Ahelyett, hogy keseregne, gondolja át, melyikről lehet szó és okuljon belőle. Legyen magával elnézőbb, elvégre mindenki hibázhat. De talán pont ez az élmény lesz, ami arra készteti, hogy esetleg továbbtanuljon, fejlessze képességeit és növelje tudását.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rengeteg szeretetet és segítséget kaphat ma a szeretteitől, ami szörnyen jól esik majd Önnek. Ma igazán érezni fogja, hogy mennyire becsülik és tisztelik mindazért, amit tesz. Ez egy különleges nap lehet az Ön számára, hiszen azt kapja, amire a lelke mélyén a legjobban vágyott. Ez pedig hatalmas löketet ad Önnek, hogy tovább folytassa útját, mert végre valóban úgy látja, hogy van miért.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A párban élők ma romantikus napot töltenek el. Félretesznek mindent annak érdekében, hogy igazán egymásra figyelhessenek és a minőségi időnek köszönhetően sikeresen felmelegedhet a kapcsolatuk és akár a jövőjük megtervezéséről is szó eshet. A családosokra pedig vidám nap vár. Izgalmas, ugyanakkor mégis nyugodt és pihentető nap elé néznek, amiben nem találnak majd hibát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Több olyan feladat is összegyűlt, ami nem tűr további halasztást. Vagyis szánja ezt a napot arra, hogy a végükre járjon, és mielőbb letudja őket. Ne akarja tovább halogatni bokros teendőit, mert kellemetlen helyzetbe kerülhet. Ettől még délután, este felé bőven marad és szeretteire is elég ideje. Így legalább elkerülheti azt, hogy amiatt nyugtalankodjon, hogy még mindig vannak függőben lévő ügyei.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan érzése van, mintha egy helyben toporogna és semmi látszata sem lenne a tetteinek, hiába igyekszik. Természetesen ez nem így van, csak Ön nem látja a háttérben zajló eseményeket. Legyen még egy kicsit türelemmel és hamarosan tapasztalni fogja, hogy valóban zajlanak a dolgok és egyik pillanatról a másikra megváltozhat a helyzete. Folytassa teendőit és készüljön fel!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha már elege van az örökös vitákból vagy csipkelődésekből, akkor itt lenne az ideje annak, hogy rendezze a kapcsolatát, mert semmi sem fog megoldódni magától. Amíg nem beszélnek a gondjaikról és nem mondják ki, mi bántja Önöket, ne is számítson megoldásra. Csak igyekezzen higgadt maradni, diplomatikusan beszélni és legyen nyitott a másik féllel szemben.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Óvatosan viccelődjön vagy tegye különös megjegyzéseket a kedvére vagy a kapcsolatukra, mert ő könnyen félreértheti és kellemetlenségeik származhatnak belőle. A felelőtlen, csipkelődő vagy szándékosan féltékenyítő megmozdulások rosszul sülhetnek el és súlyos sebeket ejthetnek a kapcsolatán. Érdemes lenne magába néznie, miért csinálja ezt és ha elégedetlen a kapcsolatával, beszéljen róla a kedvesével.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem lesz könnyű napja. Több olyan megrázó, kellemetlen esemény is érheti, amelyek igencsak megkívánják Öntől, hogy erős maradjon, ne törjön össze vagy adjon fel mindent. Még szerencse, hogy számíthat a szeretteire, akik támogatják és átsegítik Önt ezen a rázós napon. Legyen észnél, mert még javíthat a helyzetén. Sőt, ha igyekszik kicsit optimistábban tekinteni a helyzetére, még pozitívumot is találhat benne.

BAK: (december 22 - január 20.)



Bármit is titkolt a kedvese elől, jó esély van arra, hogy arra ma fény derüljön, akár véletlenül, akár más által. Éppen ezért ha úgy érzi, valamit el kellene mondania, akkor mielőbb tegye meg, mintsem mástól tudja meg. Ugyanakkor a teendőit tekintve, sikerül végre utolérnie magát és kimondottan eredményes napot zárhat. Érdemes ma szorgalmasnak, ugyanakkor ne feledje, őszintének lennie.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Sikerül megoldást találni egy régóta húzódó problémára. Már itt volt az ideje, hogy a kezébe vegye az irányítást és pontot tegyen rájuk, akár segítettek benne mások, akár nem. Ez viszont annyira felbuzdítja, hogy már is új terveket kovácsol. Ne kapkodjon el semmit, nem kell mindjárt újabb kötelezettségeket, terheket, akár feladatot vállalnia, csak azért, mert eggyel kevesebb van.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Olyan emberek kritizálják, akiktől a legkevésbé számított volna rá, hogy bármikor is rossz szóval illetik. Valószínűleg azért találni fog egy kis igazságot a szavaikban, de akármennyire is szíven üsse, ne az legyen a cél, hogy utána maga is gyorsan megkritizálja a másikat. Inkább csendben, méltóságteljesen tűrje. Ne hagyja, hogy a sértettség meggondolatlan döntésekre sarkallja.

