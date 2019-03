Napi horoszkóp - 2019. március 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nagy tervei voltak mára, de annyira fáradtnak, energiátlannak érzi magát, hogy már annak is örül, ha gond nélkül túléli ezt a napot. Bölcsen is teszi, ha beosztja energiáját. Viszont ma kissé nyűgös és feszült lehet, ezért óvakodjon attól, hogy a környezetén vezesse le a feszültséget. Inkább igyekezzen olyan tevékenységeket űzni, amelyek feltöltik és ne ostorozza magát azért, ha ma nem úgy halad a terveivel, mint szeretett volna.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ahelyett, hogy menekülne előlük, inkább szembe kellene néznie az aggodalmaival. Már csak azért is, mert könnyen kiderülhet, hogy valójában csak képzeli őket és teljesen alaptalanok. Éppen ezért kellene bizonyos személyeknek is esélyt adnia, mert hajlamos egyesekről rosszat feltételezni vagy jóformán már le is írta őket, holott sokkal több rejlik bennük, mint amennyit Ön gondol, és ezáltal kellemesen csalódhatna bennük.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ré kell eszmélnie, hogy elúszott a munkáival, a feladatival és vadul igyekszik elintézni mindent egy nap alatt és utolérnie magát. Talán némi segítséggel sikerülhet is, de jobban tenné, ha inkább elengedné a dolgot. Inkább állítson fontossági sorrendet és aszerint haladjon. A leckét ráér megtanulni azután, hogy a következő napokban utolérte magát, méghozzá azt, hogy legközelebb ne halogasson annyi mindent.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Úgy érzi, hogy egyedül nem képes valamire és segítségre lenne szüksége. Pedig az igazság az, hogy egymaga is képes lenne megoldani a problémát, vagy megtenni azt a bizonyos dolgot. Ne becsülje le magát. Beszéljen róla, kérje ki mások véleményét, de akkor se várja el, hogy más intézkedjen maga helyett vagy megmondják, mit kellene tennie, mert azt senki sem fogja a szájába rágni.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Bármit is határoz el ma, az úgyis lesz. Éppen ezért érdemes ma eltökélten kezdenie a napját, legyenek mára pontos tervei, céljai és nem fog elmaradni az eredmény! Minden gördülékenyen megy majd, könnyedén veszi az akadályokat, egyszerűen semmi és senki sem állíthatja meg. Olyan dolgokban is szerencséje lesz, amikben nem is reménykedett és ezáltal akár mások segítségére is lehet.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Mostanában szinte semmivel sincs megelégedve. Ugyanakkor főként csak panaszkodik, de nem tesz semmit az ellen, hogy ez esetleg másképp legyen. Pedig ha hajlandó lenne változtatni és odatenni magát, villámgyorsan megváltozhatna az élete, ugyanis manapság élvezi a csillagok támogatását, Vegyen erőt magán és ahelyett, hogy vár a csodára, vagy arra, hogy megsegítse valaki, inkább segítse meg saját magát!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Olyan érzése van, mintha egyik szerette magától várná a gondjaira a megoldást. Ha még így is van, akkor sem kell eleget tennie a kérésének, legalábbis bölcsen tenné, ha kihagyná ezt a lehetőséget, mert ha utána valami balul sül el, az ismerőse magán fogja érte leverni a port, azt meg bizonyára nem szeretné. Inkább nehezteljen kicsit magára, minthogy utána megromoljon a kapcsolatuk.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Legyen elővigyázatos, és ha régóta tapasztal kellemetlen tüneteket, akkor ne várjon tovább azzal, hogy felkeresse orvosát, mert különben egyik pillanatról a másikra lebetegedhet. Előzze meg a baj és ne higgye azt, hogy nem lehet komoly az, amit tapasztal! Sokszor feszegeti a határait és él vissza testével. Ha nem változtat az életmódján, akkor komolyabb betegséggel is szembe találhatja magát.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Sajnos mégsem siet az a bizonyos személyes a segítségére, akiben egyébként nagyon bízott. Ám ahelyett, hogy emiatt összeroppanna, feladná a terveit vagy elhordaná mindennek az illetőt, inkább pörögjön fel és mutassa meg, hogy nélküle is boldogul. Talán pont ez lenne a lényeg, hogy erre ráeszméljen, mert sokszor kishitű és azt gondolja, hogy egyedül semmire sem képes.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ma hirtelenjövő népszerűségre tehet szert. Véghez vihet valamit a munkahelyén, amivel tiszteletet és csodálatot vívhat ki magának, de talán nem is gondolná, hogy ez sülhet ki belőle. Pedig tapasztalni fogja, hogy kollégái felnéznek Önre, elismerik és talán még a feletteseik is kifejezik a maguk módján elismerésüket. Ez persze kissé feszélyezni fogja, holott igazán megérdemli!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Új dolgokra, új lehetőségekre vágyik, de nem meri tenni értük. Nem mer új szakmát tanulni, utazni vagy éppen megvalósítani a vágyait, mert eleve fél attól, hogy kudarcot fog vallani. Viszont így később meg az fogja kísérteni, mi lett volna, ha mégiscsak megpróbálja és akkor talán már sokkal előrébb lehetne. Legyen olyan bátor, hogy megteszi magának azt a szívességet, hogy esélyt ad a vágyainak.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Van valami, amit egyre jobban halogat, pedig időszerű lenne már, ha a végére járna. Ne húzza tovább időt, hanem mielőbb tudja le. Lehet, hogy nem gondolja, de csak kellemetlensége származhat abból, ha továbbra is a szőnyeg alá söpri a megoldatlan ügyeit és problémáit. Ma még akár segítségre is szert tehet hozzá, ezért éljen a lehetőséggel! Csak egyszer kell nekidurálnia magát és már le is tudta!





