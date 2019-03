Napi horoszkóp - 2019. március 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amennyiben eddig egyhangúnak érezte az életét, egy szempillantás alatt felpöröghet. Mindjárt az lesz a problémája, hogy túl sok dolog éri. Hirtelen beindulnak az események és igyekeznie kell, ha nem akar lemaradni a remek lehetőségekről, legyen szó munkáról vagy éppen szerelemről. Sőt, az egyedülállók egyik pillanatról a másikra szerelmesek lesznek, de legalábbis jó esély van arra, hogy ma megismerkedjenek valakivel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma rettentően nyugtalan és feszült lesz. Érdemes lenne beszélnie egy barátjával, aki megnyugtatja, aki segíthet abban, hogy megtalálja a válaszokat, amikre szüksége lenne vagy egyáltalán felismerje, mi is a valódi problémája. Főleg abban az esetben tegyen így, ha sötét és túlontúl negatív gondolatai vannak vagy már különösen maga alatt van. Ne is legyen ma egyedül, jobb, ha társaságban van.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kivételes lehetőséget kaphat egyik ismerősétől vagy barátjától. Lehetősége adódik arra, hogy megtegyen valamit, amire régóta vágyott vagy megvalósítsa egy tervét. Ha igent mond, nem maradnak el az új kalandok az életéből. A mai nap tanulsága az lehet, hogy érdemes nyitnia az emberek felé, mert kellemes meglepetésekben és élményekben lehet része, ha egyeseknek kicsivel több bizalmat szavaz.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Rendeződhet valakivel a kapcsolata, akivel korábban összeveszett. Talán olyan régóta nem beszélnek, hogy már nem is emlékszik pontosan, min vesztek össze. Használja ki az alkalmat, ha lehetősége kínálkozik arra, hogy kibéküljenek. Ma rá kell arra döbbennie, hogy túlontúl makacs, mindenáron a saját elképzeléseihez ragaszkodik, így viszont gátat vethet a kapcsolatainak. Legyen kicsit nyitottabb a környezetével szemben.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy kissé maga alatt lehet ma, mert úgy érzi, nem történik Önnel semmi. Még mindig nincs új kedvese vagy kezd ellaposodni a kapcsolata. A munkahelyén sem sikerül új eredményt felmutatnia, a kollégái pedig egyre csak idegesítik. Szerencsére ma történhet valami, ami egy kis fényt visz az életébe és egy-kettőre jó kedvre derül. Rá kell eszmélnie arra, hogy sokszor Ön az, aki sötétebben látja a helyzetét.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma úgy érezheti, kihúzzák a lába alól a talajt. Több dologban is elbizonytalanodik, és hirtelen nem tudja mit lépjen, csak próbálja menteni a menthetőt és emiatt meggondolatlan döntéseket hozhat. Könnyen megeshet, hogy véget ér egy kapcsolata vagy elveszít valamit, és ez tovább fokozza a zavarát és a kétségbeesését. Próbáljon biztos pontokat találni az életében, és akár kérjen segítséget egyik szerettétől.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Szörnyen unalmasnak érzi a napjait, ám Ön az egyetlen, aki ezen változtathat. Ne várjon a csodára, hogy majd történik valami, ami változtat ezen. Kapja össze magát és szerezzen magának új élményeket. Arra sem kell várnia, hogy maguktól megoldódnak a munkahelyi gondjai. Most minden problémának a megoldása magára vár. Legyen kreatív és találjon ki új hobbikat vagy menjen el szórakozni a barátaival.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Semmiképpen se használjon ma kioktató stílust, mert kellemetlenség érheti. Környezete rosszul viseli, ha meg akarja mondani nekik a tutit vagy túlságosan kritizálni kezdi őket. Így elkerülheti a munkahelyi és a párkapcsolati veszekedéseket is. Fogadja el, hogy nem mindenkinek lehet ugyanaz a véleménye, mint magának és nem kell másoknak úgy nézniük Önre, mint követendő példára.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Mindenáron beszélni akar valakivel, de jobban tenné, ha megvárná a megfelelő időt és pillanatot. Ne kapkodja el a dolgot. Ha fontos Önnek a siker, akkor várjon. De több tekintetben is ilyen hirtelenkedő lehet, aki mindent egyből akar. Van némi nyugtalanság Önben, nem bír várni, pedig semmiről sincs lekésve. Higgadjon le vagy ha nem képes rá, legalább kérje ki egy harmadik fél véleményét, mielőtt olyat tesz, amit nem kellene.

BAK: (december 22 - január 20.)



Szívesen vág bele új kalandokba, néz új kihívások elé. Elfogadhat egy új munkalehetőséget, de akár még egy tanfolyamra is beiratkozhat. Nyitott arra, hogy új élményeket szerezzen és akár új emberekkel ismerkedjen meg, ami jó hozzáállás mert lehetősége is lesz ma arra, hogy tesztelje hódítási vagy éppen barátkozási képességeit. Csak legyen laza és adja magát, ne érezze azt, ez verseny vagy bárminek is tétje van.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma túlságosan kötheti az ebet a karóhoz. Akármennyire is ráakarja erőltetni a másik félre az igazságát vagy pedig azt, hogy az legyen, amit maga akar, annál biztosabb, hogy nem sikerrel. Persze jó esély van rá, hogy akkor se, ha kiszáll, viszont így a kapcsolatukat még megmentheti. Fogadja el, hogy ma egyikük sem lesz nyertes. Akármilyen hihetetlennek is tűnjön, még ezután kifejezetten jól alakulhat a napja.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Kellemetlen félreértések áldozata lehet, éppen ezért ahelyett, hogy személyes támadásként élné meg vagy megharagudna valakire, inkább próbálja meg felgöngyölíteni az ügyet és rájönni arra, mi vagy ki által került abba a helyzetbe, amibe. Ez egy érdekes nap lehet olyan tekintetben, hogy többször is átfuthat az agyán, hogy tényleg semmi sem az, aminek látszik, ezért ne is hagyja becsapni magát!

