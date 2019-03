Napi horoszkóp - 2019. március 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Túl sokat foglalkozik azzal, hogy mások mit gondolnak magáról. Pedig elhiheti, egyáltalán nem gondolnak ilyen téren annyit Önre, mint azt hiszi. Csak Ön hasonlítgatja magát másokhoz és próbálja kitalálni, hogy biztos arra gondolnak, hogy Ön még nem tart sehol. Amint megszabadul ezektől a kényszerképzeteitől, a hangulata és az élete is sokkal jobb lesz. Ne versenyezzen folyamatosan másokkal.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Könnyebben megérteti magát azokkal, akikkel eddig sehogy sem sikerült szót értenie. Még az is kiderülhet, hogy egyeseket félreértett, félreismert, és ma jóval pozitívabb kép alakulhat ki magában róluk. Akiről azt hitte, nem kedveli magát vagy ellenségként tekint Önre, az ellenkezője derülhet ki. Vonja le a tanulságot, hogy ne legyenek előítéletei, és hogy óvakodjon a hamis következtetések levonásától. Heti horoszkóp





IKREK: (május 21 - június 21.)

Érdemes nyitottan állni a kollégáihoz, mert sokukkal számottevően javulhat ma a kapcsolata. Merjen egy kicsit megnyílni, mondhatni barátkozni, főleg ha a többiek is azt teszik. Ne rettegjen mindig attól, hogy visszafognak élni a helyzetükkel. Meg fogja látni, hogy egyikük-másikuk, sokkal jobb fej, mint azt hitte. Önnek is kellemesebb lesz egy barátságosabb légkörben dolgozni. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Érdemes lehet ma a szívére hallgatnia. Tegye azt, amit súg és merje kimondani, kimutatni az érzéseit. Ennek köszönhetően akár új kapcsolat is létrejöhet, már, ami az egyedülállókat illeti. De ez a párban élők esetén is bölcs dolog lehet, mert így közelebb kerülhetnek egymáshoz. Természetesen nemcsak a szerelem terén ajánlatos a szívére hallgatnia, hanem akkor is, ha vágyai kerülnek előtérbe. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Egyesek féltékenységből, irigységből megpróbálhatják eltántorítani a céljaitól, de ne hagyja magát róluk lebeszélni. Tartson ki elképzelései mellett. Megbánná, ha nem így tenne és a rosszakarók hatására elállna vágyai megvalósításától. Most csak magában bízhat, és talán kedvesében, aki szintén támogatja. Támaszkodjon azokra, akikről biztos tudja, hogy őszintén megbízhat bennük. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Egy váratlan esemény felkavarja érzelmi életét. Kénytelen lesz bizonyos dolgokat átértékelni és változtatni rajtuk. Tegyen rendet magában és engedje el a múltat. Engedje el azt, ami véget ért, ami esetén már nincs tovább, amire már nincs szüksége, és így felgyorsíthatja a gyógyulási folyamatokat. Legyen most türelmes magával, semmit sem kell siettetnie, de legyen nyitott az új fejezetre. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Csak akkor érhet el pozitív változást a kapcsolatában, ha őszinte lesz magával és a kedvesével is. Éppen ezért ma ezt kellene elsősorban szem előtt tartania és mielőbb kezdje el a gyakorlatba is átültetni. Amennyiben egyedülálló, érdemes ma randevúra mennie vagy legalább nyitott szemmel járni, mert megismerkedhet valakivel. De kerülje annak a lehetőségét, hogy első pillantásra vonjon le következtetéseket. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma új arcokkal ismerkedhet meg. Meglehet, hogy új kollégát kap, de az is lehet, hogy új barátságokat sikerül kialakítania, méghozzá a legváratlanabb helyen. Érdemes nyitottan állnia a környezetéhez, ne zárkózzon el az új kapcsolatok lehetőségétől, mert később még komolyabb barátság is kialakulhat Önök között vagy akár valamilyen úton-módon előnye származhat a kapcsolatból. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Engedje szabadjára bohókás énjét. Ma úgy viselkedhet, mint egy gyerek, magára tör a vágy, hogy bolondozzon, viccelődjön és feldobja mások napját, ami sikerülni is fog. Ne aggódjon amiatt ki és mit fog gondolni Önről, hiszen akik ismerik, tudják milyen és elfogadják úgy, ahogy van. Ne korlátozza magát senki miatt. Varázslatos napja lehet, ha mindenhez játékosan áll hozzá. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Ma fontos döntést hozhat meg szerelmi téren. Készen áll arra, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatát kedvesével és esetleg végleg elköteleződjön mellette. Bármivel kapcsolatban is hozott döntést, az Ön számára mindenképpen jelentős változást ígér. Kedvesétől pedig pozitív választ, reakciót remélhet, éppen ezért ne fogja vissza magát, mutassa ki neki az érzéseit, illetve merje őket kimondani. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma egy barátja a segítségére siet abban, hogy megoldjon egy lelki problémát. Az illető lesz a lelki támasza, segít Önnek szembe nézni a helyzettel és levonni a szükséges következtetéseket. Fontos, hogy ne kapkodjon, hanem adjon magának elég időt, hogy feldolgozhassa az eseményeket. Engedje, hogy a barátja segítsen és érdemes odafigyelnie a tanácsaira. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Magára tör az őszinteség. Nem bírja már magában tartani a valódi érzéseit és véleményét. Senkit sem akar megbántani, de úgy érzi, ki kell mondania mit gondol és érez igazából. Igyekezzen megfontoltan tenni ezt, úgy elkerülheti, hogy esetleg mások megsértődjenek. De még így is számítania kell arra, hogy konfliktusa lesz ebből, amit kénytelen lesz vállalni, mert Ön sem nyelhet le mindent. Heti horoszkóp





