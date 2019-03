Napi horoszkóp - 2019. március 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Akit nemrég lebecsült, kiderülhet róla, hogy nem is olyan kis esetlen, tudatlan vagy szerencsétlen, mint amilyennek elsőre tűnt. Kellemes meglepetés érheti az illetővel kapcsolatban. Emellett saját magára is rá fog csodálkozni, hogy olyanra is hajlandó, amiről korábban azt feltételezte, hogy képtelen lenne rá. Meglepve könyveli el, hogy mennyit változott.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kellemes megelégedettséggel tölti el, hogy környezet a maga tanácsaira, meglátásaira kíváncsi. Mindenki Önhöz fordul kisebb-nagyobb gondjaikkal. Még szerettei is Önre hagyatkoznak és jóformán a kezébe adják az irányítást. Igyekezzen ezzel véletlenül sem visszaélni és jobban tenné, ha nem venné át az uralmat mások élete felett, mert utána magát fogják hibáztatni a kellemetlenségeikért.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szó sincs arról, hogy teljes mértékig képzeletbeli problémákkal küzd, de sok esetben igen. Sokkal több dolog van csak a saját fejében, mint amennyi ténylegesen a valóságban. Érdemes lenne ezt átgondolnia, mert jóval könnyebb és kényelmesebb életet élhetne, ha hajlandó lenne befejezni a problémagyártást. Ha úgy dönt, egy szempillantás alatt megszűnik a stressz az életében.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Óvatosan tréfálkozzon ma másokkal, mert akaratlanul is megsértheti őket. Lehet, hogy ami Önnek vicces, az nekik nem. Ettől még lehet jó a kedve és szórakozhat a kollégáival, a környezetével, csak figyeljen oda arra, hol van a bizonyos határ. Ellenben kedvese értékelni fogja, hogy vidám és bolondos hangulatban van, sikerülhet is így feldobniuk a délutánjukat és újabb élménnyel gazdagodhatnak!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csőstül zúdulnak a nyakába a feladatok. Felettesei vagy éppen kollégái szinte folyamatosan lepasszolják Önnek a feladatokat. Ha saját üzlete van, akkor annyira beindulhat, hogy képtelen lesz lassan egyedül vinni. Akármibe is fekteti most az energiáját, annak meg lesz a gyümölcse. Bár ha már úgy érzi, nem bírja tovább, kérjen segítséget, nem kell belegebednie a munkába.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma azon fog fáradozni, hogy fényt vigyen mások életébe. Elönti Önt környezete iránt a szeretet. Felettébb kedves és megértő lesz másokkal, szívesen meghallgatja őket, jó tanácsokat osztogat és igyekszik mindenkit jobb kedvre deríteni. Hálásak is lesznek is Önnek és ha nem is ma, de egy másik alkalommal viszonozni fogják magának a szívességet, ám Ön nem ezért, hanem egyszerű szívbéli jóságból teszi, amit tesz.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma már kezdi úgy érezni, hogy élete nemcsak a munkából, hanem egyéb örömökből is áll az élete. Újabban minden napra jut valami kellemes élmény, tudatosan törekszik arra, hogy izgalmasabbá, színesebbé tegye az életét. Több időt tölt olyan dolgokkal, amiket valóban szeret és ugyanez igaz a társas kapcsolataira is. Nem vesztegeti az idejét olyanokra, akik csak lehúzzák.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Munkahelyén valami olyat tehet, amivel népszerűséget vív ki magának. Megold egy különösen nehéz helyzetet vagy egyszerűen felettébb kedves másokkal. Feletteseinek is szemet szúr, milyen jó hatással van a környezetére, hogy motiválja és jó kedvre deríti őket. Meglehet, hogy éppen emiatt gondolkodnak majd el az előléptetésén, de minden tekintetben csak előnye van annak, ahogy a kollégáihoz viszonyul.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Úgy érezheti, kicsúsznak a dolgok a kezei közül. Túl sokat vállalt vagy olyan nehézségek adódhatnak, amelyekkel nem képes egyedül megbirkózni. Ha ez valóban így van, akkor kérjen segítséget, különben el fog úszni a feladatokkal és akár komolyabb kellemetlenség is érheti. Főleg pénzügyek terén legyen óvatos, mert figyelmetlensége miatt több pénzt adhat ki a kezéből, mint kellene.





BAK: (december 22 - január 20.)

Két remek lehetőség közül kellene választania. Mikor végre azt hinné, sikerül, kiderül, hogy mégsem. Pedig muszáj lesz döntést hoznia. Ha úgy érzi, egyedül nem képes rá, akkor kérje ki egy barátja véleményét, ám a végső döntés az Öné legyen. Viszont nem ártana mellette koncentrálnia a napi teendőire is, mert a munka nem állhat meg. Rengeteg feladata van és ebben viszont nem számíthat segítségre.





Ragaszkodjon a menetrendjéhez. Többen is megpróbálhatják felborítani, de Ön tartson ki. Ma a feladatai élvezzenek elsőbbséget, illetve a saját ügyeinek elintézése, különben sosem ér teendői végére. Merjen nyugodtan nemet mondani! Amennyiben így tesz, mindennel fog tudni végezni és nap végén igazán elégedett lehet önmagával. Kellemes és békés este vár magára a szeretteivel.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Van valaki a környezetében, aki szabályosan lopja az energiáját. Nem ártana erre rádöbbennie és mielőbb megakadályoznia azt, hogy az illető tovább táplálkozzon Önből. Már az is elég lehet, ha elkerüli vagy határokat szab neki. Megpróbálhatja felhívni a figyelmét a viselkedésére, hogy lehúz másokat, mérgez, túl sokat panaszkodik, de abból csak sértődés lenne, és még Ön érezné rosszul magát miatta.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp