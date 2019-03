Napi horoszkóp - 2019. március 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.11

KOS: (március 21 - április 20.)



Valósággal kényszert érez ma arra, hogy mindenbe beleszóljon. Meg akarja mondani a környezetének, mit tegyen. Folyton kijavítja őket, és ki nem hagyna egyetlen lehetőséget sem, hogy megjegyzést tegyen rájuk. Jó volna, ha mielőbb észbe kapna, mert ezzel csak azt éri el, hogy magára haragítja őket. Ha nyugtalan és leakarja vezetni a feszültségét, akkor más megoldást kellene találnia.

Amennyiben egyedülálló, ma megismerkedhet valakivel. Érdemes randira mennie vagy kimozdulnia otthonról, mert kellemes meglepetés érheti. Ám az élmények azokat sem kerülik, akik a barátaikkal töltik a napjukat, mert több szép emlékkel is gazdagodhatnak. Viszont próbáljon nem költeni többet annál, mint amennyit megengedhet magának, ne akarjon mások előtt felvágni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma valaki kihozhatja a sodrából és Ön gondolkodás nélkül kiadhatja magából a mérgét. Nagyon rossz ötlet és később csak megbánná. Akármennyire is dühbe guruljon, ne akarjon bosszút állni az illetőn vagy mindenáron levezetni rajta a feszültségét. Azzal oldhatja meg a helyzetet, ha megőrzi nyugalmát és diplomatikusan áll a problémához. Lehetősége nyílik arra, hogy példamutatóan viselkedjen.

Megrendülhet a bizalma valakiben. Kiderülhet az illetővel kapcsolatban, hogy nem mondott Önnek igazat vagy esetleg tett valamit a háta mögött, amivel megsértette magát. Hogy a kapcsolatuk ezután miként alakul, az magától függ, hogy képes-e neki megbocsátani vagy sem. Jobb, ha nem egy nap alatt akar dönteni a kérdést illetően. Kérjen magának időt és maradjon ma egyedül, hogy gondolkodhasson.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kifejezetten kreatív hangulatban lesz ma és szeretne feldobni otthonát. Neki is kezd az átalakításnak, méghozzá a szerettei segítségével. Viszont ez sem elég Önnek és az is lehet, hogy lecseréli a fél ruhatárát. Vágyik az újdonságokra és az új élményekre, ezért ma mindenféle bolondságra is vevő lehet. Csodás napot tölthet el családjával vagy barátaival, kár is lenne ma egyedül töltenie a napját.

Túl sok tisztázatlan kérdés van az életében. Ideje lenne foglalkoznia velük és rendbe tenni a kapcsolatait, illetve az életét. Azzal kellene kezdenie, hogy eldönti, mit is szeretne igazából. Ugyanakkor ma figyeljen arra, hogy semmi újba ne kezdjen bele, amíg nem sikerült az előzővel végeznie, mert ma hajlamos lehet több dologba is belevágni a fejszéjét, ám egyiknek sem fog a végére jutni, ha túl sokat vállal.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Óvatosan mondjon kritikát a szeretteire. Lehet, hogy építő célzattal tenné és nem bántásból, de ha nem sikerül megfelelően tálalnia, akkor ők sértésnek fogják venni. Arra is ügyelnie kellene, hogy nevessen vagy gúnyoljon ki olyan dolgot, ami másnak fontos, mert azzal is megbánthatja szeretteit. Ez bizony egy ilyen nap, mikor könnyen konfliktusba keveredhet a környezetével.

Valaki hozzásegítheti ahhoz, amire vágyott. Állást kaphat egy ismerőse révén vagy más előnyökhöz juthat egy ismerőse révén. Ne felejtse el neki majd meghálálni! Úgy dönthet, hogy ideje megvalósítania egy-két régi tervét, de mielőtt bármit is tenne, előbb gondolja át, mit szeretne. Nem árthat, ha megosztja elképzeléseit szeretteivel, akik segítenének abban, hogy racionálisan lásd a helyzetedet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kedvese ma kellemes meglepetésben részesíti. Lehet, hogy tárgyi ajándékkal kedveskedik Önnek vagy pedig élménnyel, kedves gesztussal, ám a szándék a lényeg. Ma olyan meghitt és békés napot tölthetnek együtt, amilyenre rég volt példa, és így alkalmuk is lesz olyan dolgokról beszélgetni, akik Önt régóta foglalkoztatják. Csak legyen nyitott kedvese nézeteire és válaszaira!

Ma nem lesz a toppon, erőtlennek és gyengének érezheti magát. Nincs kizárva, hogy bujkál Önben valami, éppen ezért szánja ezt a napot arra, hogy pihenjen. Hagyja szeretteire a ház körüli teendőket, vagy egyszerűen csak feledkezzen meg róluk, most az egészsége a fontosabb. Csináljon ma olyan dolgokat, amikhez igazán kedve van, de a lényeg az aktív pihenés legyen.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Valaki keresztül húzza a mai nappal kapcsolatos terveit. Nem érdemes ezért megharagudnia rá. Legyen nyugalmas és rendezze át a programokat, mert bizonyára csak nem éri olyan hatalmas tragédia, hogy ne lehessen megoldani a kialakult helyzetet. Sokat nőhet azzal mások szemében, ha kellően higgadtan kezeli a helyzetet. Ettől még nagyon is lehet jó napja, ha képes felülemelkedni a történteken!

Elszabadulhat a pokol a családjában. Egy egészen banális dolgon kitörhet a vita. Jobb, ha nem vesz részt benne, hanem inkább igyekszem segíteni szeretteinek kulturáltan megbeszélni a dolgot. Nem muszáj mindenáron békét teremtenie, csak világítson rá arra, hogy a higgadtság és kompromisszumok segíthetnek megoldani a helyzetet. Egy kis segítséggel elérheti, hogy visszaálljon a béke.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



