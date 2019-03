Napi horoszkóp - 2019. március 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes ma rugalmasnak lennie, mert váratlan, de kellemes élmény, meghívás érheti. Később csak bánná, ha kimaradna belőle, ezért szakítson rá időt. Néha Önnek is szüksége van egy kis változatosságra, a munka pedig megvárja. Ne legyen bűntudata amiatt, hogy nem csak a mindennapi robotolásból áll az élete. Ráadásul ez az élmény kimondottan el fogja gondolkodtatni az életét illetően, hogy többet kellene élnie és lazítania.

Semmiképpen se ugorjon bele olyan lehetőségekbe, amelyek azonnali meggazdagodást kínálnak Önnek, mert csak kellemetlenség érheti. Jobban jár, ha türelmesen vár és a járt, biztonságos ösvényen marad. Nem ér annyit a pénz, hogy esetleg bajba kerüljön miatta. Ugyanakkor környezetével szemben törekedjen a tiszta kommunikációra, mert gyakran félreérthetik egymást.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Elbizonytalanodhat a kapcsolatát illetően. Nem tudja akarja-e folytatni, de kimondottan még a válás, szakítás gondolata sem fogalmazódott meg egészen magában, mert még hinni akar a pozitív változásban. A munkahelyén sem könnyítik meg a helyzetét, ahol egyre több munkát osztanak ki Önnek, de erről maga is tehet, hiszen meg kellene tanulnia már nemet mondani. Hiába a pénz, ha utána gyógyszerekre kell költenie.

Ma főleg csak azt hangoztatja, mennyire elégedetlen másokkal. Ne csodálkozzon azon, ha ezzel magára haragítja szeretteit, akik valójában nagyon is igyekeznek Önnek megfelelni, csak éppenséggel magának ma semmi sem jó. Legyen velük toleránsabb és igyekezzen észrevenni tetteiket. Kérjen tőlük elnézést, dicsérje meg őket és mellette lássa be, hogy valóban nagyok az elvárásai.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Megrohamozzák az emlékek. Ma egész nap a régi szép időkön jár majd az esze és egyre csak azon töri majd a fejét, hogy miként hozhatná őket vissza őket. Ám, ez már a múlt, Önnek a jelennel kell foglalkoznia és abból kellene kihoznia a maximumot. Ma szerettei még több figyelemmel és szeretettel viseltetnek Ön iránt, ami rettenetesen jól esik magának. Érdemes lenne a tudtukra adnia.

Nem úgy alakulnak a dolgai, mint szeretné, és ahelyett, hogy magába nézne, másokat kezd el okolni. Ezzel csak azt éri el, hogy megharagítja környezetét, akik el is fordulhatnak Öntől. Jobban tenné, ha csendben viselné a vereségét és azt próbálná meg kideríteni, ha maga mit nem csinált jól. Viszont ha képes legyűrni a büszkeségét, egyik szerette segíthetne a kérdés megválaszolásában.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Minél motiváltabb, annál biztosabb lehet a sikerben, ugyanis Ön olyankor hozza ki magából a legjobb formát. Éppen ezért tegyen arról, hogy ma is kellően inspirált és lelkes legyen, hiszen minden egyes nap számít. Ha úgy érzi, kezd kifáradni, akkor tegyen arról, hogy testileg és lelkileg feltöltődjön. Nap végén űzzön olyan tevékenységeket, amiket igazán szeret és segítenek magának kikapcsolódni.

Van valaki a környezetében, akivel szemben teljesen megváltozhat a véleménye. Ha eddig pozitív volt, akkor negatív lesz, vagy pedig fordítva. El is gondolkodik azon, hogy az emberek ennyire megváltoznak, vagy pedig Ön az, aki mégsem olyan jó emberismerő, mint hiszi. Mindenesetre ez a dolog mélyen elgondolkodtatja, és arra készteti, hogy alaposabban szemügyre vegye a többi kapcsolatát is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma igazán szeretve érezheti magát. Mindenki a kedvében jár, nyíltan kimondják az Önnel kapcsolatos pozitív érzéseiket. Felettesei ráadásul még a megbecsülésüket is kimutathatják. Egészen elérzékenyülhet ma, amiért rengeteg pozitív visszacsatolást kap, és mindettől úgy érzi, hogy jó úton jár. Az egyedülállók még elismerő pillantásokkal is gazdagodhatnak, ma többször is megpróbálhatják felcsípni őket.

Olyan emberekkel hozza ma össze a sors, akik motiválják és inspirálják Önt. Akik nemcsak, hogy reményt keltenek Önben és azt éreztetik, hogy ami nekik is, az magának is sikerülhet, hanem kimondottan arra buzdítják, hogy cselekedjen, ne adja fel elképzeléseit, hanem küzdjön értük. Bízzon bennük és hagyatkozzon rájuk, merjen lépéseket tenni a siker érdekében.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Felmerül Önben a munkahelyváltoztatás lehetősége. Úgy érzi, nem képes tovább tűrni azt az állapotot, ami jelenleg is uralkodik a munkahelyén. Ráadásul elege van a kollégáiból, és magából a munkájából is. Nézzen szét, hogy milyen lehetőségei vannak, de ne kapkodja el a döntést. Feltétlenül menjen biztosra, és amíg nem találja meg a másik helyet, ne tegyen említést odabent arról, hogy mik a tervei.

Hajlamos lehet ma arra, hogy túlcifrázza a dolgokat. Azt is bonyolítja, ami teljesen egyszerű és magától értetődő, ezzel pedig csak a saját helyzetét nehezíti meg. Ha azt tapasztalja, hogy egyhelyben topog nem sikerül megvalósítani a vágyait, érdemes átgondolnia azt, hogy vajon mi lehet az oka, mert könnyen megeshet, hogy csak nem a megfelelő módszerekkel próbálja elérni a céljait.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



