Napi horoszkóp - 2019. március 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Túl szigorú önmagához. Ha valami nem úgy sül el, mint szeretné, magát ostorozza, még akkor is, ha nem volt valódi befolyása az adott dolog felett. De ha más tesz keresztbe Önnek, amiatt is magával pöröl. Lehetne kicsit türelmesebb, elnézőbb magával, hiszen Ön is csak ember, hibázhat és egy idő után érthető módon az elemei is lemerülnek, vagyis ne úgy tekintsen a testére úgy, mint árulóra, ha egyszer elfárad.

Egy kissé zárkózott lehet ma, mint aki fél a változásoktól, az emberektől, attól, hogy bármi új vagy szokatlan dolgot csináljon. Ma minden idegennek és veszélyesnek tűnik magának, senkiben sem bízik. Érdemes lenne legyőznie félelmét, mert így csak megbánthat mások és sok kellemes élményből kimaradhat. Ne hagyja, hogy korábbi csalódásai újra meg újra visszafogják.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Figyeljen arra, hogy ne boruljon fel az egyensúly. Hajlamos lehet mások problémáival, feladataival foglalkozni, semmint a sajátjaival. Szép dolog a segítség, de nem akkor, ha közben a sajátja dolgai rovására megy. Ezért ma már ne fogadjon el több szívességet és kezdjen el nemet mondani. Ha mások megsértődnek, annyi baj legyen, akkor ennyire érte meg nekik segíteni.

Bizonyos feladatokat nem érdemes tovább halogatnia, így ahelyett, hogy nagy erőkkel keresné a kibúvót, hogy miért ne keljen valamit megcsinálnia, inkább azzal a lendülettel intézze el és tudja le. Talán nem hiszi, de később valóban csak kellemetlensége származhat abból, ha most nem hajlandó erőt venni magán és letudni a feladatait. Ugyanakkor ma ajánlatos figyelnie a környezetére, mert izgalmas hírek üthetik meg a fülét.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma mindenképpen a tisztességes utat járja. Semmit se kockáztasson, ne menjen bele kétes ügyletekbe és a törvénytelen megoldásokba. Azokat a bizonyos kiskapukat is kerülje, mert ma minden ilyenből csak kellemetlensége származhat. Lehet, hogy tovább tart, nehezebb az út, és látszólag elesik egy remek lehetőségtől, de jobb, ha biztosra megy, mert más esetben csúnyán megütheti a bokáját.

Törekedjen arra, hogy a mai napon felmerülő problémákat kellő diplomáciával kezelje. Legyen türelmes és megértő a vitapartnereivel, igyekezzen megérteni az ő álláspontjukat. Ha nem az igazát akarja hangoztatni, hanem valóban a megoldásra törekszik, azzal sokak elismerését kivívhatja és végeredményben Ön is jól fog járni. Továbbá mutassa meg, hogy tud Ön csapatban dolgozni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Már kezdi elveszíteni a reményt, hogy bajban marad, senki sem segít Önnek, amikor hirtelen a színre lép valaki, aki kihúzza a gödörből és kimondottan megmenti Önt. Még az is lehet, hogy olyasvalaki lesz, akire a legkevésbé számított volna. Az eset után a kapcsolatuk is sokkal szorosabb lehet, és arra döbbenhet rá, félreismerte az illetőt és jóval pozitívabb véleményt formálhat róla.

Megoldhat egy olyan feladatot, problémát, amiről úgy hitte, nem képes rá, legalábbis nem egyedül. Erre ma rácáfolnak az események. Büszke is lehet magára, megérdemli a vállon veregetést. Jót tesz az önbizalmának is a történtek és készen áll arra, hogy hasonló helyzetekkel küzdjön meg. Azért nem kell mindjárt elragadtatnia magát és esetleg plusz feladatokat bevállalnia.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne tegyen úgy, mintha valami nem történt volna meg. Ha valakivel veszekedett vagy esetleg bajba került, akkor ne söpörje a szőnyeg alá, mert attól még, hogy nem foglalkozik vele, a gond nem oldódik meg magától. Okosan teszi, ha mielőbb megpróbálja elrendezi, akár egyedül, akár segítséggel. A tagadással csak azt éri el, hogy sokkal nagyobb bajba is kerülhet, amiből nem lesz képes egyedül kimászni vagy talpra állni.

Maga mellé pártol a szerencse! Már nap elején is fel fog tűnni Önnek, hogy minden sokkal könnyebben megy. A gondjai varázsütésre megoldódnak és most az a kollégája is kedves, aki máskor undok. Amihez hozzáér, az szinte mind arannyá válik. Éppen ezért használja ki, hogy ma ennyire szerencsés, és vágjon bele új dolgokba, oldja meg a régi problémáit vagy folyamodjon fizetésemelésért vagy előléptetésért.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Úgy siet valaki segítségére, hogy észre sem veszi, mit csinál, csak az tűnik fel Önnek, hogy az illető hálálkodik. Jó, hogy ennyire természetes Önnek a segítségnyújtás, de ne idegenkedjen attól, hogy elfogadja a hálát és köszönetet. Hagyja meg a másik félnek, hogy kifejezhesse az érzelmeit. Viszont ez az eset segít észrevennie azt, hogy egyesek számára sokkal fontosabb a személye, mint azt eddig gondolta volna.

Nyugodt és kiegyensúlyozott nap vár Önre. Nem kell semmiért aggódnia, a munkahelyén sem érik váratlan kellemetlenségek. Mindenkivel jól megérteti egymást és ma valahogy minden könnyen is megy. Így elég ereje és ideje marad önmagára, hogy olyan dolgokkal foglalkozzon, amikre eddig nem volt ideje, vagy legalább kicsit álmodozhasson a jövőbeli tervei kapcsán.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



