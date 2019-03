Napi horoszkóp - 2019. március 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Óriási lendülettel veti bele magát a napjába. Tele van energiával és tenni vágyással. Rendezkedik, szervez, még másokat is eligazít, és kifejezetten jót tesz a hangulatának, hogy eredményesnek érzi magát. Viszont legyen nagyon óvatos, mert még ennek ellenére is érheti váratlan kellemetlenség. Elég annyi, hogy nem figyel eléggé vagy túlságosan jóhiszemű és már meg is történt a baj.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Most bölcsen tenné, ha inkább az eszére hallgatna. Legyen szó szívügyekről, bármiről, ne zárja ki a józan eszét, csak azért, mert nem olyat súg Önnek, amit szívesen hallana. Ugyanakkor nem ártana meggondolnia, hogy érdemes-e bizonyos kapcsolataiba még energiát ölnie. Ha Ön nem kap támogatást, segítséget, szeretetet, akkor ajánlatos lenne eltöprengenie azon, hogy felfüggeszti ez az egyoldalú kapcsolatot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne dőljön be annak, mit pletykálnak mások. Ha mégis zavarja, amit hallott és a lelke mélyén nyugtalanítja, akkor tudja meg, hogy mennyi igazságtartalma lehet, de jól tudja, hogy az ilyen pletykák, sokszor alaptalanok vagy már eltorzultak. Figyeljen ma oda szeretteire, mert egyiküknek szüksége lehet a segítségére. Nem is érdemes megvárnia, amíg elő áll a kérésével, hanem ajánlja fel neki magától!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Úgy érzi, valami nincs rendjén a kapcsolatával. Egyikük érzései megváltoztak. Ahelyett, hogy amiatt rettegne, hogy kedvese elhagyja, vagy esetleg megcsalja, öntsön mielőbb tiszta vizet a pohárba. Szükségtelen ezzel kapcsolatban másokat megkérdeznie és tanácsért könyörögni. Legyen egyenes a partnerével és mielőbb rendezzék el ezt a kérdést. De bármit is halljon, őrizze meg méltóságát, felesleges lenne könyörögnie a kedvesének.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tegyen ma olyan dolgokat, amikre rég volt már ideje. Lepje meg magát apró ajándékokkal, űzze a rég elhanyagolt, kedvenc passziót. Csempésszen egy kis fényt az életébe. Ne csak munkából álljanak a mindennapjai és abból, hogy másoknak segít vagy velük foglalkozik. Önnek is jár az én-idő. Még akár új ötletek is az eszébe juthatnak, mikkel dobhatná fel a napjait vagy akár saját üzletét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem sok örömteli élményben lesz része. Rázós nap vár Önre és nem kevés problémát kellene megoldania. De ha kitart, és nem adja fel, akkor nap végére megoldhatja a gondjait és a kötelezettségeivel is végezhet. Nem marad el munkájának gyümölcse és még dicséretben is részesíthetik. Viszont napközben hajba kaphat a kollégáival, mert nem egyezik a véleményük, de lehetőség szerint ne menjen bele a vitába.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Sajnos ma csalódhat néhány olyan emberben, akit barátnak hitt, de legalábbis azt gondolta, hogy Önnel vannak és támogatják. Ennek épp az ellenkezője derülhet ki, hogy teljesen másképp gondolkodnak, mint Ön és nem hisznek a sikerében vagy éppenséggel a kapcsolatában. Érthető, ha ez rosszul esik Önnek, de ne hagyja, hogy kihozzák a sodrából, mert azzal csak magának árthat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az az érzése, hogy valaki eltitkol maga elől valamit. Mielőtt vad kutakodásba kezdene, gondolja át, nem csak a képzelete játszik-e Önnel vagy éppen egy meglepetést készül leleplezni. Ha egyikről se lehet szó, akkor is inkább a személyhez kellene fordulnia, semmint kutakodnia. Ám semmi sem állíthatja meg, legalább még azt gondolja át, mégis mihez fog kezdeni, ha véletlenül talál is valamit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne feledje, hogy nem csak pénzzel lehet másoknak segíteni. Néha elég egy jó szó, egy ölelés vagy az, ha megtesz valamiféle szívességet. Úgyhogy az nem elfogadható ok, hogy azért nem segít, mert nem tud miből. Sokat javítana egyik-másik kapcsolatán azzal, ha önzetlenül viselkedne, és abban segítene, amiben tud. Máskülönben meg fog lepődni, mikor egy szép napon a szemére vetik, hogy sosem volt jelen, amikor szükség lett volna Önre,

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hajlamos teljesen magába fordulni és bezárkózni, annyira fél egy újabb csalódástól. Viszont ezzel azt éri el, hogy azokat is kizárja, akik sosem bántották és mindig szerették magát. Ne kezeljen mindenkit egyformán csak azért, mert már érte magát kellemetlenség. Elhiheti, hogy még elkeseredettebb lesz, ha jelenlegi támogatóit, szeretteit is elüldözi, akik számára sértő is lehet, hogy rosszat feltételez róluk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tanuljon végre a hibáiból. Jó esély van arra, hogy újfent elkövessen egy olyat, amit már többször is sikerült. Már sokadjára üti meg a bokáját és akár komoly kellemetlensége is származhat belőle. Ezért legyen szeme észrevenni, hogy mit ront el. Viszont annak sincs sok értelme, hogy korábbi kudarcélményei miatt kesereg. Ha nem változtat hozzáállásán, akkor nemsokára megint újabb oka lesz szomorkodni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Érdemes lenne jobban odafigyelni az egészségére, mert egészen váratlanul betegedhet le. Mostanában elhanyagolta magát és nem szánt elég időt a mozgásra sem pedig arra, hogy egészségesen étkezzen. Kezdjen ismét tudatosan tenni az egészségéért, de ha úgy veszi észre, hogy egy régóta fennálló problémája, kellemetlen tünete nem szűnik, akkor mielőbb keresse fel orvosát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp